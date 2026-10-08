Se reportan explosiones cerca a una base militar en Cauca: habían utilizado una volqueta con cilindros

Explosión de volqueta con explosivos en Miranda, Cauca, cerca a una base militar - crédito @YaCelacanto/X

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Sobre las 7:00 a. m. del 8 de octubre de 2026, en el barrio Porvenir, zona rural del municipio de Miranda, departamento del Cauca ocurrió la detonación de varios artefactos explosivos que tenían como destino una unidad militar de la región.

Primeras versiones apuntan a que presuntos integrantes de las disidencias de las Farc habrían plantado cargas explosivas en una vehículo de carga, tipo volqueta, cerca a la guarnición castrense, con el objetivo de frenar las operaciones que desarrolla la fuerza pública en esta parte del territorio nacional.

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De acuerdo con la información suministrada por La FM, los artefactos iban a ser disparados mediante rampas construidas con tubos de gran tamaño.

De acuerdo con la información entregada por Noticias Caracol, el vehículo estaba cargado con 10 de estos elementos, cinco de ellos que habrían alcanzado a detonar, y que aparentemente causaron daños materiales en los alrededores por la onda explosiva, dato que estarían por confirmar las autoridades competentes.

De inmediato, soldados fueron desplegados en la zona para establecer un cerco de seguridad e identificar y capturar a los responsables. De manera preliminar, el Ejército Nacional no reportó personas heridas tras el atentado.

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Activan una volqueta bomba contra una base militar en la vía Miranda–Corinto, Cauca - crédito @YaCelacanto/X

Pronunciamiento del Ejército

El Ejército Nacional denunció un ataque terrorista contra la fuerza pública en Miranda, Cauca, que atribuyó a estructuras disidentes de las Farc. El hecho tuvo como blanco una base militar ubicada en ese municipio, tal como lo difundio El Tiempo.

Según el reporte preliminar de la institución, los atacantes instalaron una volqueta adaptada como plataforma de lanzamiento cerca del barrio El Porvenir. Desde allí activaron varios artefactos explosivos improvisados dirigidos contra la instalación militar.

El Ejército Nacional informó que las disidencias usaron un vehículo pesado acondicionado con tubos para lanzar proyectiles artesanales hacia la base. La acción puso en riesgo a los habitantes del barrio El Porvenir y de sectores cercanos, porque ese armamento no guiado puede desviarse o caer sobre viviendas civiles.

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“En las últimas horas, sujetos pertenecientes a estructuras disidentes posicionaron un vehículo tipo volqueta acondicionada como plataforma de lanzamiento en inmediaciones del barrio El Porvenir (Miranda), activando múltiples Artefactos Explosivos Improvisados (AEI) tipo rampa/tatuco dirigidos contra la base militar del sector”, detalló la institución en un comunicado.

Sobre las 7:00 a. m. del 8 de octubre de 2026, en el barrio Porvenir, zona rural del municipio de Miranda, departamento del Cauca ocurrió la detonación de varios artefactos explosivos que tenían como destino una unidad militar de la región - crédito captuiras de pantalla redes sociales

La unidad castrense explicó que el uso de volquetas u otros vehículos pesados con tubos de lanzamiento “representa una táctica de saturación por fuego indirecto que busca sobrepasar los blindajes perimetrales de las unidades fijas”.

El Ejército advirtió que el peligro para los civiles es elevado debido a la falta de precisión de los proyectiles. “Dada la imprecisión de este tipo de armamento artesanal, el nivel de riesgo para la población civil residente en el barrio El Porvenir y sectores aledaños es extremo”, señaló.

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La institución agregó que “el lanzamiento de proyectiles no guiados desde zonas habitadas convierte a los barrios periféricos de Miranda en áreas de alto impacto por caída corta o desviación de proyectiles sobre viviendas civiles”.

Con respecto a este ataque, la exsenadora y exprecandidata presidencial, María Fernanda Cabal, rechazó el hostigamiento señalando que la población civil es la más afectada: “El Cauca no puede seguir despertando bajo el terror. En Miranda reportan detonaciones y una volqueta utilizada para lanzar explosivos contra una unidad militar.Los habitantes merecen vivir sin miedo. Urge perseguir a los responsables y recuperar el control del territorio”.

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María Fernanda Cabal rechazó atentado en Miranda, Cauca - crédito @MariaFdaCabal/X

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