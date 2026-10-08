A La Liendra casi lo arrestan en un aeropuerto europeo: tenía talco derramado en su maleta

El creador digital alcanzó a registrar parte del control antes de que los oficiales le retiraran el teléfono, aunque luego aseguró que encontró el archivo en la carpeta de eliminados - crédito @andreaaaa.suarez_ /IG

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Mauricio Gómez, conocido como La Liendra, estuvo a punto de ser detenido en un aeropuerto de Europa durante un reciente viaje, después de que un polvo blanco cubriera su maleta y despertara las sospechas de las autoridades.

El creador de contenido explicó que se trataba de talco para los pies derramado dentro del equipaje y que, tras varias pruebas, pudo continuar su trayecto.

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La situación ocurrió mientras se preparaba para viajar y quedó registrada parcialmente con su celular. Los agentes lo apartaron, revisaron su equipaje y analizaron la sustancia que encontraron distribuida en el interior de la maleta.

El cafetero se llevó tremendo susto porque las autoridades hicieron una inspección a su equipaje - crédito @la_liendraa/Instagram

El influencer relató en sus historias de Instagram que los oficiales incluso consideraron detenerlo. “Casi me arrestan aquí en el aeropuerto, o sea, literalmente llamaron a los oficiales, me iban a encerrar y todo, me hicieron un escáner y una prueba”, contó La Liendra en sus redes.

El talco que activó las pruebas de seguridad

El polvo blanco provenía de un envase de talco para sus pies que se abrió durante el traslado. “Se me regó todo el talco de los pies en toda la maleta. Mira, mira cómo están. Se asustaron mucho”, dijo al mostrar el estado de su equipaje.

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La revisión incluyó controles sobre distintas partes de la maleta y de su cuerpo. “Me hicieron a un lado e hicieron pruebas por todos lados”, añadió el exparticipante de La casa de los famosos Colombia.

Lejos de describir el episodio como un momento de miedo, Gómez afirmó que reaccionó con risas ante la confusión. “Yo era cagado de la risa. O sea, a mí no me dio miedo, a mí me dio mucha risa por las cosas que estaban pasando. ¿Cómo me va a ocurrir esto a mí? ¿Cómo se me va a regar un talco? Yo con esta pinta que tengo de... No, okay”.

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El talco de sus pies generó preocupación al regarse en todo su equipaje y ser confundido con cocaína - crédito Canal RCN

Los agentes también le quitaron el teléfono cuando advirtieron que estaba grabando lo ocurrido. “Me cogieron el celular y me eliminaron el video. Esto no lo puede recuperar ahí en eliminados”, agregó, aunque explicó que consiguió recuperar el registro desde la carpeta de archivos borrados.

El temor a una deportación

La Liendra sostuvo que los oficiales se molestaron al no encontrar elementos comprometedores durante la inspección. “Tenían rabia conmigo, porque primero no me encontraron nada. O sea, cuando empezaron a hacer la prueba de coca, empecé a reír en vez de asustarme o algo”.

El creador digital vinculó la sospecha con el aspecto de su maleta y con su apariencia. “¿Cómo mi maleta va a estar blanca? ¿Y cómo se me va a regar un polvo? Yo con esta pinta y de dónde vengo. No, yo a cámara de portal. Me hicieron sacar la lengua”.

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Tras los controles, las autoridades comprobaron que el polvo no representaba un problema y permitieron que siguiera viaje. “La gente hizo pruebas por todos lados y ya me soltaron”, afirmó.

Finalmente, después de la inspección pudo continuar con su recorrido - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Al final de su relato, La Liendra recordó: “Saqué un documental de Cristiano Ronaldo y van a verlo. Está superbueno el documental”, por lo que sus seguidores esperan para confirmar si incluirá esta experiencia.

Las reacciones no tardaron en aparecer y el pereirano fue blanco de burlas en las diferentes publicaciones que divulgaron el clip de su penoso momento, con mensajes de los cuales destacan: “Papi, ¿cómo se le ocurre llevarse el talco para los pies con la fama que tenemos los colombianos fuera del país?”; “Antes no lo mandaron de una a otro tipo de inspección, eso no se debe llevar así no más”; “En ese tipo de viajes lo mejor es no llevar el polvo porque con la fama que tenemos, todo mal”, entre otros más.

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