Colombia

⁠BTS sacó los prohibidos y bailaron al ritmo de ‘Bby Wow’ de Karol G: así fue el momento que se hizo viral

Los integrantes de la agrupación surcoreana publicaron un video en TikTok con la famosa canción de la colombiana pocas horas antes de subir al escenario

J-Hope y Jimin se sumaron a la coreografía viral de TikTok después de los dos conciertos que el grupo ofreció en Bogotá - crédito @iamurhope/ TikTok

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J-Hope y Jimin, integrantes de BTS, se sumaron al fenómeno de Bby Wow, de Karol G junto a Judeline y Rusowky, con un breve video que compartieron en TikTok y que acumuló millones de reacciones en sus primeras horas de publicación.

Los artistas surcoreanos recrearon la coreografía viral de la canción mientras esperaban para subir al escenario en Perú, donde el grupo tenía programada su primera presentación.

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La grabación fue publicada por J-Hope el 7 de octubre y muestra a los dos integrantes de BTS con ropa informal y gafas oscuras. En apenas unos segundos, ambos siguieron los pasos que circulan en TikTok al ritmo del tema de la cantante colombiana, uno de los lanzamientos que ha generado contenido entre usuarios de la plataforma.

El clip superó los 21 millones de reproducciones y alcanzó más de siete millones de Me gusta durante las primeras 24 horas, según las cifras visibles en la publicación. La reacción de los seguidores se concentró en la aparición conjunta de J-Hope y Jimin, así como en la elección de una canción de Karol G para la coreografía.

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J-Hope y Jimin de BTS bailaron al ritmo de Karol G - crédito @iamurhope/ TikTok - @karolgtour/ Instagram
J-Hope y Jimin de BTS bailaron al ritmo de Karol G - crédito @iamurhope/ TikTok - @karolgtour/ Instagram

J-Hope acompañó el video con un mensaje dirigido a sus seguidores: “Enseñándole TikTok a nuestro Jiminie”. La frase hizo referencia a la coreografía que se ha viralizado en redes sociales con la canción de La Bichota.

El video, que rápidamente fue compartido en otras redes sociales, generó miles de reacciones tanto de los seguidores de BTS como de los de Karol G, quienes celebraron el impacto global que ha tenido el tema de la colombiana junto a los españoles.

“Colombia siempre en el mapa”, “son muy lindos”, “una colaboración con Karol no estaría mal”, “mis esposos tiene buen gusto”, Omg, los dos rubios meneando la cintura, que lindos!!!“, ”ya casi son latinos", “J.Hope es re latino, no queda duda”, (Sic) son algunas de las reacciones en redes sociales.

Luego de varias horas de la publicación, Karol G reaccionó desde su cuenta de Instagram reportando el video en donde los dos integrantes de BTS bailan el ritmo de su canción.

La publicación llegó después de la reciente visita del grupo surcoreano al país, donde ofreció dos conciertos en el estadio El Campín de Bogotá y reunió a más de 100 mil asistentes durante ambas noches.

El video de J-Hope y Jimin con Bby Wow apareció pocos días después de que BTS superara a Karol G como el espectáculo con mayor asistencia por fecha en la historia del estadio El Campín de Bogotá. La agrupación surcoreana reunió a más de 53.000 personas en cada uno de sus conciertos del 2 y 3 de octubre de 2026, para una asistencia total que superó los 106.000 espectadores durante las dos jornadas.

Con esa marca, RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jung Kook quedaron por encima de los registros que habían encabezado el listado de conciertos masivos en el escenario bogotano. Karol G reunió a 44.286 personas por noche en sus dos fechas del Mañana será bonito Tour, realizadas el 5 y 6 de abril de 2024. La artista colombiana alcanzó cerca de 86.000 asistentes durante ese fin de semana.

Antes del paso de BTS por Bogotá, las presentaciones de Karol G lideraban la clasificación del estadio. La diferencia entre ambos espectáculos fue de al menos 8.714 asistentes por fecha, según las cifras reportadas para cada uno. El registro también ubicó a la agrupación surcoreana por delante de Coldplay, que convocó a 44.157 personas por noche en septiembre de 2022.

El listado incluye otros conciertos con altas convocatorias, como Iron Maiden, con 43.180 asistentes en 2024; Morat, con cerca de 43.112 espectadores por fecha ese mismo año; Guns N’ Roses, con 42.632 personas por noche en 2022; y Shakira, con aproximadamente 41.449 asistentes por presentación en 2025.

La visita de BTS también tuvo impacto fuera del estadio. El Instituto Distrital de Turismo proyectó un movimiento económico de $ 99.000 millones por las dos fechas, asociado a sectores como alojamiento, restaurantes, transporte y comercio. La entidad indicó que el 18,4% de las entradas fue adquirido por personas desde otros países, con compradores de Ecuador, México y Venezuela entre los principales mercados.

El Observatorio de Turismo de Bogotá reportó, además, un incremento de 46,6% en los vuelos hacia la capital durante los días de los conciertos, en comparación con el mismo período de 2025. La proyección oficial contempló más de 5.000 empleos directos e indirectos vinculados con las jornadas.

En ese contexto, el baile de J-Hope y Jimin con una canción de Karol G sumó otro punto de conexión con Colombia, después de que BTS desplazara a la artista paisa del primer lugar de asistencia por fecha en El Campín.

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