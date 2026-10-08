Figura del América de Cali se refirió a las llegadas de James Rodríguez y Juan Guillermo Cuadrado a la Liga BetPlay: “Le da un plus”

El delantero del América de Cali explicó lo que significan las llegadas de estas dos figuras al fútbol colombiano-crédito @ESPNColombia/X

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La Liga BetPlay sigue su transcurso de cara a lo que será la final que definirá la estrella de Navidad y equipos como Atlético Nacional con James Rodríguez junto a Millonarios con Juan Guillermo Cuadrado llegaron para pelear el título.

En medio de la llegada de las dos exfiguras de la selección Colombia, el delantero venezolano del América de Cali, Jhon Murillo, habló sobre el aporte que le brindan al fútbol local el arribo de las dos figuras.

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Jhon Murillo marcó el 3-1 para América de Cali ante Junior de Barranquilla - crédito América

Murillo sostuvo que el regreso de James Rodríguez, Juan Guillermo Cuadrado y Juan Fernando Quintero aporta jerarquía a la liga colombiana y afirmó que el volante recuperará su nivel a medida que avance el torneo.

“Ellos le dan un plus a la liga, es normal que cuando regresa un jugador que ha hecho gran carrera, al regresar sí o sí le va a dar un plus a la liga. En el caso de James, Cuadrado, Juanfer, ellos vienen a aportar”, declaró Murillo durante una entrevista en SportsCenter AM, de ESPN.

El atacante se refirió de manera particular a James Rodríguez, afirmando que espera una mejora progresiva con el correr de las fechas.

“James a medida que vayan pasando los partidos va a mostrar el fútbol que todos conocen de él”.

Jhon Murillo explicó los motivos por los cuales América de Cali está haciendo una buena campaña en el segundo semestre de 2026-crédito Jorge Cuéllar/Colprensa

Murillo también analizó el presente de América de Cali, que suma 27 puntos y se acerca a la clasificación a los cuadrangulares. El conjunto escarlata registra el mejor ataque del campeonato, con 24 goles a favor, y recibió siete tantos. Además, solo perdió un encuentro.

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Yeison Guzmán es el máximo goleador del torneo con ocho anotaciones. Para Murillo, los resultados responden a una propuesta que permitió al plantel sentirse cómodo con la pelota.

“Al final el equipo ha podido conseguir un fútbol que gusta a la gente, nos sentimos cómodos cuando tenemos la pelota y creo que ahí está la clave. Defendernos con pelota, cuando estás sin pelota marca en ataque por si la perdemos”, explicó el delantero.

El atacante señaló que la preparación previa al inicio del campeonato fue uno de los factores para el rendimiento del equipo. También remarcó la condición física del plantel y la concentración que sostiene durante los partidos.

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“La clave está en la pretemporada, la confianza que te da de cara al plantel. Trabajar con él por tanto tiempo y en los puntos que pudimos mejorar”, expresó Murillo sobre el proceso con el cuerpo técnico.

Dimayor definió los horarios de los cuartos de final de la Copa BetPlay: cuando jugará América de Cali

El cuadro escarlata jugará ante la sorpresa de la Copa BetPlay-crédito Aymer Andrés Álvarez-El País/Colprensa

El 6 de octubre de 2026, Dimayor programó el cruce entre América de Cali y Barranquilla FC por los cuartos de final de la Copa BetPlay 2026: será un partido único en el estadio Romelio Martínez de la capital atlanticense, una decisión que busca favorecer la recaudación por taquilla del club de la segunda división.

El encuentro pondrá frente a frente al líder de la Liga BetPlay II-2026 con el último equipo del Torneo de la B. La programación de tres de las cuatro llaves de cuartos de final.

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América de Cali aguardaba desde hacía más de un mes la definición de esta serie. El equipo caleño había avanzado tras vencer 4-1 a Deportivo Pereira en el estadio Pascual Guerrero.

Los 36 clubes del fútbol colombiano acordaron en agosto que los octavos y los cuartos de final de la Copa BetPlay se disputaran a partido único. La medida modificó el formato habitual de eliminatorias y dejó la localía de este cruce en Barranquilla.

El Romelio Martínez fue elegido como sede para que Barranquilla FC tenga un mayor ingreso por la venta de entradas. El conjunto barranquillero se convirtió en uno de los equipos con mayor impacto en el torneo por sus eliminaciones frente a Junior y Millonarios.

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Si el partido termina igualado durante los 90 minutos, el clasificado a las semifinales se definirá mediante una tanda de penales. La siguiente ronda volverá al sistema de partidos de ida y vuelta.

La cuarta llave de los cuartos de final todavía no tenía programación completa porque Once Caldas esperaba conocer a su rival entre Independiente Santa Fe y Fortaleza.