Ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, está en Israel: se reunió con su homólogo, Avi Dichter, para acordar cooperación agrícola

Los ministros de ambos países dialogaron sobre tecnologías de irrigación para regiones semidesérticas y posibles intercambios técnicos destinados al sector agropecuario nacional - crédito (@IsraelinCol/X)

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El Gobierno colombiano y el israelí emprendieron una agenda de cooperación agrícola y transferencia tecnológica, con la llegada del ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, a Tel Aviv, Israel, este miércoles 7 de octubre de 2026.

De acuerdo con la información confirmada por la Embajada de Israel en Colombia, el plan de intercambio incluye información sobre sistemas de riego para zonas semidesérticas de La Guajira, así como transmisión de conocimiento para la ganadería lechera, la avicultura y distintos cultivos.

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El primer encuentro se realizó en la ciudad costera entre el jefe de la Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia, Indalecio Dangond Baquero, y su homólogo israelí, Avi Dichter, según confirmaron desde la sede diplomática israelí.

La misión encabezada por Indalecio Dangond en Tel Aviv busca incorporar conocimientos sobre manejo de agua, producción lechera, avicultura y cultivos en áreas con limitaciones hídricas - crédito @IsraelinCol/X

El riego en zonas semidesérticas fue uno de los ejes de la reunión

La agenda de trabajo busca fortalecer las capacidades productivas del campo colombiano mediante el acceso a tecnologías israelíes de gestión de agua, además de prácticas para aumentar la eficiencia de la producción agropecuaria.

Uno de los asuntos centrales de la misión es la posibilidad de aplicar experiencias israelíes de riego eficiente en territorios con restricciones hídricas, en particular en La Guajira.

Dangond señaló que la conversación abordó la transferencia de conocimientos para “sistemas de riego eficiente, tanto en zonas desérticas como semidesérticas”, además de tecnologías para cultivos que enfrentan condiciones climáticas adversas.

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La estartegia de intercambio buscar respaldar las políticas de riego en La Guajira - crédito Fedegán

El ministro colombiano también mencionó el interés de avanzar en iniciativas relacionadas con distritos de riego. “Muy agradecido por haberle dado ese apoyo a Colombia y a nuestro presidente, Abelardo de la Espriella, quien me ha mandado en esta misión precisamente para ver cómo ayudamos desde Israel a poner estos conocimientos de ustedes en nuestro país”.

Ganadería de leche y avicultura integran la agenda de transferencia tecnológica

La cooperación prevista entre ambos países incluye opciones de trabajo en ganadería de leche y avicultura de huevo, sectores que Dangond mencionó durante su intervención tras la reunión.

“Bueno, una reunión importantísima hoy con nuestro querido ministro de Agricultura de Israel, Avi Dichter, donde hemos charlado sobre transferencia de conocimiento y transferencia de tecnología de Israel hacia Colombia en materia de producción eficiente en ganadería de leche, en avicultura de huevo”, declaró el titular de la cartera de Agricultura, citado en un video divulgado por el medio Portafolio.

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Por su parte, la Embajada de Israel en Colombia indicó que el diálogo estuvo dirigido a estrechar la cooperación bilateral y el intercambio de tecnología y conocimiento para la innovación, la sostenibilidad y el desarrollo rural.

La delegación colombiana permanecerá durante tres días en Israel con el objetivo de conocer herramientas y experiencias aplicables a la productividad del sector agropecuario nacional.

Dangond destacó su interés en impulsar proyectos de irrigación, entre ellos el distrito de riego Ranchería en La Guajira.

La polémica que el ministro de Agricultura causó por decir que el arroz “ya no es negocio” en Colombia

Las recientes afirmaciones del ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Indalecio Dangond, sobre la conveniencia de dejar de cultivar arroz en zonas de La Guajira y el Cesar abrieron un debate entre el sector arrocero y dirigentes políticos.

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El funcionario sostuvo que el cereal dejó de ser un negocio rentable para esos productores debido a su alta demanda de agua y a la volatilidad de los precios.

Dangond hizo las declaraciones durante un encuentro con campesinos en Urumita, La Guajira, en el que planteó una transición hacia cultivos permanentes, como el marañón, el coco, la palma, la granada y el plátano.

“El arroz ya no es negocio”, afirmó el ministro ante los asistentes. Su argumento se concentró en las necesidades hídricas del cultivo y en la incertidumbre que, según dijo, enfrentan los productores entre la siembra y la cosecha.

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“Los precios del arroz son muy volátiles”, sostuvo Dangond. El jefe de la cartera añadió que el cereal “necesita mucha agua”, una condición que consideró riesgosa para agricultores de territorios con limitaciones de acceso al recurso.

Marañón, coco y granada, las alternativas que planteó Indalecio Dangond para La Guajira - crédito @MinAgricultura/X

Frente a ese panorama, el ministro propuso priorizar iniciativas agrícolas con una perspectiva de mayor duración. “Siembren una vez y piensen en 25 años”, expresó al comparar los proyectos permanentes con los cultivos que requieren inversiones en cada ciclo productivo.

El funcionario señaló que las condiciones agroecológicas de La Guajira podrían permitir una expansión de frutales y otros cultivos permanentes, siempre que los proyectos cuenten con disponibilidad de agua.

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Entre las opciones mencionadas estuvo el marañón. Dangond aseguró que “el marañón da una rentabilidad por encima del 34 %” y destacó que ese cultivo podría encontrar condiciones favorables en el departamento, junto con el coco, la palma, la granada y el plátano.