Colombia

Gobierno De la Espriella acordó plan de seguridad con los transportadores de Colombia: habrán drones de vigilancia en las carreteras

La primera mesa entre el Ejecutivo y el sector de carga reunió a Transporte y Defensa para atender delitos y riesgos en los recorridos, mientras las medidas ya comenzaron a aplicarse

Por primera vez, el piloto empleará equipos aéreos en puntos prioritarios para apoyar la reacción institucional ante hechos durante los trayectos, junto con caravanas seguras y el fortalecimiento del canal #767 - crédito @MinTransporteCo/X
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El Gobierno de Abelardo de la Espriella acordó con los transportadores una hoja de ruta para reforzar la seguridad en las carreteras de Colombia, con mayor presencia de la Policía y el Ejército, caravanas de acompañamiento, vigilancia mediante drones y mejoras en los canales de reporte.

El alcance del plan se vincula con el peso del transporte terrestre en el país: cerca del 90% de la carga y el 80% de los pasajeros se movilizan por carretera.

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La estrategia busca proteger el abastecimiento, la economía, el empleo y los desplazamientos cotidianos de millones de personas.

La primera mesa de diálogo entre el Ejecutivo y el sector de carga reunió a los ministerios de Transporte y Defensa con representantes de los transportadores. Allí se recogieron las principales preocupaciones sobre los delitos y riesgos que enfrentan durante sus recorridos.

Según el Ministerio de Transporte, las medidas comenzaron a ponerse en marcha con el objetivo de ampliar la prevención y mejorar la respuesta de las autoridades ante situaciones que ocurran en los corredores viales.

Plan Meteoro, caravanas y vigilancia aérea

Ministerio de Transporte
El Plan Meteoro aumentará la presencia del Ejército y la Policía Nacional en las carreteras principales - crédito Ministerio de Transporte

La hoja de ruta incluye la activación del Plan Meteoro, anunciado recientemente por la ministra de Transporte, Elsa Noguera. La iniciativa prevé aumentar la presencia y el acompañamiento de la Policía Nacional y el Ejército colombiano en las principales carreteras.

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“Yo quiero que ustedes se vayan con la satisfacción que los escuchamos, que tenemos unas propuestas para ustedes y que vamos a poner a andar todas esas necesidades que ustedes tienen y toda esta respuesta que nosotros tenemos como entidades, como institución, como Gobierno, para que ese programa Meteoro vuelva a retomar esa importancia que tenía y que ustedes se vuelvan a sentir seguros”, dijo la viceministra de Políticas de Seguridad y Defensa del Ministerio de Defensa Claudia Carrasquilla.

Las autoridades también pondrán en funcionamiento caravanas seguras en corredores priorizados. El esquema coordinará las capacidades institucionales para acompañar los desplazamientos de los vehículos de carga.

El fortalecimiento de la línea #767 busca agilizar la capacidad de respuesta institucional ante incidentes - crédito @MinTransporteCo/X
El fortalecimiento de la línea #767 busca agilizar la capacidad de respuesta institucional ante incidentes - crédito @MinTransporteCo/X

“Gobierno y transportadores acordaron una hoja de ruta para fortalecer la seguridad en las vías: Plan Meteoro, caravanas seguras, drones de vigilancia y fortalecimiento del #767″, se lee en una publicación en X del Ministerio de Transporte.

El Gobierno fortalecerá el canal de atención y reporte #767, destinado a mejorar la comunicación entre los usuarios de las vías y las autoridades. La meta es ofrecer respuestas más oportunas frente a los hechos registrados durante los trayectos y elevar la capacidad de reacción institucional.

Confíen que allí vamos a trabajar por este sector para sacarlo adelante. Estamos trabajando día a día por ustedes para que ustedes tengan unas vías más seguras. Confíen en el Gobierno del presidente Alvarado, de ella y la ministra, del ministro de Defensa, de todo este equipo, que lo que va a hacer todos los días es trabajar por ustedes”, dijo el viceministro de Transporte Miguel Eduardo Vergara.

Por primera vez, la estrategia incorporará un piloto de vigilancia con drones en corredores estratégicos. Los equipos permitirán monitorear puntos prioritarios, anticipar situaciones de riesgo y apoyar la reacción de las autoridades.

Coordinación con la Fiscalía y seguimiento de los compromisos

Las autoridades organizarán caravanas seguras para acompañar el desplazamiento de los vehículos de carga - crédito @MinTransporteCo/X
Las autoridades organizarán caravanas seguras para acompañar el desplazamiento de los vehículos de carga - crédito @MinTransporteCo/X

La Fiscalía General de la Nación y otras entidades competentes participarán en un trabajo de coordinación más estrecho para responder a los hechos que afectan la seguridad del transporte. El plan también contempla orientar recursos del Fosevi a mejorar las condiciones de seguridad y respaldar las acciones de protección en las carreteras.

El diálogo con los transportadores continuará en nuevas reuniones de seguimiento. En esos encuentros se revisará el cumplimiento de los compromisos, se medirán los resultados y se adoptarán las decisiones necesarias para avanzar en la hoja de ruta.

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