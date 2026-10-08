Colombia

El Quindío busca recuperar el turismo tras el terremoto: la ocupación hotelera cayó de 80% a 20%, advirtió el gobernador

La emergencia dejó más de 103.000 damnificados y miles de viviendas e infraestructura pública afectadas. Ahora, la Gobernación prepara una estrategia para acelerar la reconstrucción y volver a atraer visitantes a los municipios del departamento

Pereira, junto a Armenia (Quindío), Cali (Valle del Cauca), Manizales (Caldas) y Quibdó (Chocó) son las ciudades capitales más afectadas en Colombia por el terremoto de 7.4 que se reportó la mañana del lunes 10 de agosto de 2026 - crédito Luis Acosta / AFP
El sismo del 10 de agosto dejó más de 103.000 personas damnificadas y cerca de 23.000 viviendas con daños en el Quindío - crédito Luis Acosta / AFP
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La recuperación del Quindío avanza entre daños visibles y una actividad turística golpeada por el terremoto de magnitud 7,4 del 10 de agosto de 2026. El departamento busca acelerar las obras de reconstrucción mientras intenta evitar que la caída de visitantes profundice el golpe económico.

El gobernador Juan Miguel Galvis aseguró que la infraestructura construida bajo las normas adoptadas después de la tragedia de 1999 permitió reducir el impacto. “Gracias a la responsabilidad del Forec, gracias a la responsabilidad de los constructores, pues hoy vimos que el Quindío le fue afectado, sí, pero no fue tan grave como otros departamentos”, afirmó en diálogo con Blu Radio.

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Juan Miguel Galvis fue elegido en las elecciones regionales de 2023 - crédito Juan Miguel Galvis/ Facebook
El gobernador Juan Miguel Galvis ha señalado que la recuperación del departamento requiere acelerar las obras y fortalecer la estrategia de reactivación económica y turística - crédito Juan Miguel Galvis/ Facebook

Aun así, el balance deja una afectación considerable. Más de 103.000 personas resultaron damnificadas en zonas urbanas y unas 23.000 viviendas presentan daños. En el área rural, Quimbaya, Montenegro y Filandia concentran los mayores impactos, con más de 6.000 viviendas completamente afectadas.

Los hospitales también requieren intervención. El San Juan de Dios presentó daños en los pisos cuarto, quinto y sexto. También hubo afectaciones en el Hospital La Misericordia de Calarcá y en el centro hospitalario de Montenegro. De las cerca de 267 instituciones educativas del departamento, 243 tuvieron afectaciones. A esto se suman daños en acueductos urbanos y rurales. El turismo, uno de los principales motores económicos de la región, enfrenta una recuperación lenta. Galvis señaló que la ocupación hotelera, que antes del 9 de agosto rondaba el 80%, cayó hasta niveles entre 20% y 22%.

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La disminución también se refleja en los parques temáticos. Durante la semana de receso escolar, el gobernador relató que visitó Panaca y el Parque del Café para conocer el movimiento de visitantes. “Estuve en Panaca, estuve en el parque del café y este domingo quiero contarles, ellos el domingo del año 2025 recibían o recibieron 2500 personas y hoy estamos recibiendo entre 700 y 800”.

La montaña rusa “Avix” rinde homenaje a las 1.966 especies de aves presentes en Colombia - crédito Parque del Café
El reconocido parque temático del Quindío también registró una reducción en el número de visitantes durante la semana de receso escolar tras la emergencia - crédito Parque del Café

La Gobernación calcula que recuperar el departamento requerirá entre $3 y $3,5 billones. Galvis explicó que el Fondo Milagro ya invirtió $1 billón y espera incorporar otros $2,7 billones en los próximos meses. El gobernador cuestionó los tiempos que enfrentan los proyectos por requisitos como los certificados de disponibilidad presupuestal, los estudios previos y la coordinación necesaria entre Nación, Gobernación y alcaldías. “Lastimosamente para mí es algo que el estado está diseñado para no avanzar”, sostuvo.

Ante ese escenario, la administración departamental prepara reuniones en Bogotá con los alcaldes del Quindío, el Ministerio de Comercio y ProColombia. El objetivo será recuperar el flujo de visitantes y promover nuevamente al departamento en Colombia y otros mercados. “Vamos a hablar allí con ProColombia, vamos a mirar cómo reactivamos y cómo le ponemos a esto todo lo que se requiere para poder hacer esta reactivación económica”, señaló.

Planes turísticos en el Quindío

Según el portal Toda Colombia, el atractivo turístico del Quindío va más allá de sus parques temáticos. La región reúne paisajes cafeteros, patrimonio arquitectónico, espacios culturales y escenarios naturales que pueden convertirse en parte de la estrategia de recuperación. En Armenia se encuentra el Museo del Oro Quimbaya, mientras Montenegro alberga el Museo Nacional del Café. Calarcá cuenta con el Museo de Fotografía B.C.H. y Filandia con el Museo del Canasto Cafetero. A estos espacios se suma Panaca, en Quimbaya.

Para quienes buscan naturaleza, el Parque Nacional Natural Los Nevados, el valle de Cocora, las cavernas de Génova, las cascadas del río Verde, el páramo de Chile y la Reserva Natural Estrella de Agua ofrecen alternativas de ecoturismo y descanso. La palma de cera, árbol nacional, forma parte del paisaje del valle de Cocora.

La arquitectura de Filandia, Circasia, Armenia y Calarcá, junto con las fincas cafeteras, complementa la oferta. También están el puente San Nicolás, el Jardín Botánico, las iglesias de María Inmaculada, Sagrado Corazón de Jesús y Presbiteriana Cumberland, la estación del Ferrocarril y los parques Cafetero y Sucre.

Finlandia-Quindío-Colombia
Filandia combina su arquitectura tradicional, paisajes cafeteros y oferta cultural como parte de los atractivos que buscan recuperar el flujo de turistas hacia el departamento - crédito Mauricio Arango Mendoza/ MinComercio

La agenda cultural incluye el Reinado Nacional de la Chapolera y la exposición equina en Armenia, el Reinado Nacional del Café en Calarcá, la Fiesta de la Cosecha en Montenegro y el Festival del Jipao. Para la Gobernación, recuperar ese conjunto de atractivos será clave para volver a llenar hoteles, parques y municipios.

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