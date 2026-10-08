EDC Colombia: horarios para la primera edición del festival de música electrónica en Medellín

Insomniac y Páramo Presenta publicaron la grilla horaria completa de EDC Colombia, el festival que debutará el 10 y 11 de octubre en el Complejo Deportivo Atanasio Girardot de Medellín con cinco escenarios y dos nuevas áreas, daisyFIELDS y boomboxARTCAR. La programación reúne a algunos de los nombres más relevantes de la música electrónica mundial y marca la primera edición del evento en el país.
La primera jornada, el sábado 10 de octubre, abrirá con MËSTIZA, Dombresky y Miss Monique en kineticFIELD, antes de que Alok, deadmau5, Illenium y Alesso cierren la noche en el mismo escenario. En paralelo, circuitGROUNDS tendrá las presentaciones de Above & Beyond, Richie Hawtin y ARTBAT, mientras Maceo Plex y Jamie Jones extenderán neonGARDEN hasta la madrugada.
PUBLICIDAD
StereoBLOOM, el área presentada bajo el sello Dreamstate, sumará a Cosmic Gate, Infected Mushroom y Astrix. Entre las incorporaciones más recientes al cartel figura Bob Moses, que se presentará en formato club set. Por fuera de los cinco escenarios principales, las nuevas áreas daisyFIELDS y boomboxARTCAR debutarán con una programación propia a lo largo de la jornada.
La segunda jornada, el 11 de octubre, tendrá como uno de sus puntos centrales el cruce (o B2B) entre Afrojack y Green Velvet, luego de que Kaskade abra el camino en kineticFIELD. Armin van Buuren tomará el relevo antes de que Funk Tribu, representante de la escena electrónica colombiana, cierre la ruta de ese escenario.
PUBLICIDAD
En circuitGROUNDS, Vintage Culture y CamelPhat conducirán la noche hacia la presentación de Boris Brejcha. neonGARDEN, por su parte, reunirá a 999999999, Nico Moreno y Restricted bajo un enfoque centrado en el techno. La música local tendrá un momento destacado con el cruce entre Noise Mafia y PeterBlue, además de la presentación de Ahmed Spins junto a Luch.
Carl Craig, otra de las incorporaciones destacadas del cartel, se presentará en bionicJUNGLE con un set que combinará techno, house, jazz y experimentación. La jornada se completa con las actuaciones de Armand Van Helden, BLOND:ISH, Showtek, Sullivan King y Deorro, entre otros artistas distribuidos en los distintos escenarios.
PUBLICIDAD
Ticketmaster advirtió sobre reventa no autorizada de entradas
Ante la circulación de ofertas de reventa no oficial para EDC Medellín, Ticketmaster recordó que es el operador oficial de boletería del festival y recomendó a los asistentes no adquirir entradas a través de redes sociales, aplicaciones de mensajería, sitios no autorizados o vendedores en la calle.
La compañía advirtió que comprar a terceros implica el riesgo de recibir accesos falsos, duplicados o inválidos para el ingreso al evento, y pidió evitar también la compra de PDF, capturas de pantalla o códigos QR ofrecidos por particulares.
La forma de entrega del acceso varía según el tipo de compra. Las compras nacionales de combos incluyen el envío de la manilla al domicilio registrado o su reclamo en la zona de pickups mediante un código QR enviado por Ticketmaster. Las compras internacionales de combos requieren el retiro presencial de la manilla en los puntos oficiales, también con presentación del código QR. En el caso de las entradas de día individual, el acceso es completamente digital a través de la aplicación Quentro, mediante un código QR dinámico.
PUBLICIDAD
El retiro de manillas está habilitado en el Jumbo de la 65, en la capital antioqueña (carrera 65 #45-85) desde el pasado jueves 1 de octubre. Estos son los horarios vigentes para el reclamo de las entradas:
- 8 de octubre, de 11:00 a. m. a 10:00 p. m.,
- Del viernes 9 al domingo 11 de octubre, de 10:00 a. m. a 3:00 a. m.
La compañía reiteró que nunca solicita datos ni copias de métodos de pago en la zona de entrega y recomendó no compartir códigos QR, confirmaciones de compra ni información de acceso con terceros. Para resolver dudas sobre compras o entregas, Ticketmaster remitió a sus canales oficiales y a los de EDC Medellín.
A continuación, los horarios completos de EDC Colombia 2026:
Sábado 10 de octubre
kineticFIELD
- 2:45 a. m. - 4:00 a. m.: Alesso
- 1:30 a. m. - 2:45 a. m.: Illenium
- 12:15 a. m. - 1:30 a. m.: Deadmau5
- 11:00 p. m. - 12:15 a. m.: Alok
- 9:30 p. m. - 11:00 p. m.: Miss Monique
- 8:00 p. m. - 9:30 p. m.: Dombresky
- 6:30 p. m. - 8:00 p. m.: Mëstiza
- 5:00 p. m. - 6:30 p. m.: Augusto Yepes
- 4:00 p. m. - 5:00 p. m.: Presi On
- 3:00 p. m. - 4:00 p. m.: Gaia
circuitGROUNDS
- 2:30 a. m. - 4:00 a. m.: Artbat
- 1:00 a. m. - 2:30 a. m.: Richie Hawtin
- 11:30 p. m. - 1:00 a. m.: Above & Beyond
- 10:15 p. m. - 11:30 p. m.: Bob Moses (Club Set)
- 9:00 p. m. - 10:15 p. m.: Vini Vici
- 7:45 p. m. - 9:00 p. m.: Worship
- 6:30 p. m. - 7:45 p. m.: Goldie
- 5:00 p. m. - 6:30 p. m.: Dagga
- 4:00 p. m. - 5:00 p. m.: Diossa
- 3:00 p. m. - 4:00 p. m.: Deraout
neonGARDEN
- 2:30 a. m. - 4:00 a. m.: Jamie Jones
- 1:00 a. m. - 2:30 a. m.: Maceo Plex
- 11:30 p. m. - 1:00 a. m.: Beltran
- 10:00 p. m. - 11:30 p. m.: Carlita
- 8:30 p. m. - 10:00 p. m.: Francis Mercier
- 7:15 p. m. - 8:30 p. m.: Ahmed Spins
- 6:00 p. m. - 7:15 p. m.: Luch
- 5:00 p. m. - 6:00 p. m.: Memek B2B Julio Garcés
- 4:00 p. m. - 5:00 p. m.: Matta B2B Gabo Forero
- 3:00 p. m. - 4:00 p. m.: Laurie
stereoBLOOM
- 2:30 a. m. - 4:00 a. m.: Astrix
- 1:15 a. m. - 2:30 a. m.: Infected Mushroom
- 12:00 a. m. - 1:15 a. m.: Hannah Laing
- 10:45 p. m. - 12:00 a. m.: Cosmic Gate
- 9:30 p. m. - 10:45 p. m.: Billy Gillies
- 8:15 p. m. - 9:30 p. m.: Taylor Torrence
- 7:00 p. m. - 8:15 p. m.: Khomha
- 6:00 p. m. - 7:00 p. m.: Steve Dekay
- 5:00 p. m. - 6:00 p. m.: Cami Vásquez
- 4:00 p. m. - 5:00 p. m.: No One
- 3:00 p. m. - 4:00 p. m.: Zoila
bionicJUNGLE
- 2:00 a. m. - 4:00 a. m.: LP Giobbi
- 12:00 a. m. - 2:00 a. m.: Pachanga Boys
- 10:00 p. m. - 12:00 a. m.: Isabella
- 8:00 p. m. - 10:00 p. m.: Felipe Gordon
- 6:00 p. m. - 8:00 p. m.: Hardt Antoine
- 4:00 p. m. - 6:00 p. m.: Shubostar
- 3:00 p. m. - 4:00 p. m.: Loumie
daisyFIELDS
- 12:30 a. m. - 2:00 a. m.: Kriss Salas
- 11:00 p. m. - 12:30 a. m.: DJ Vandel (Vinyl Set)
- 9:00 p. m. - 11:00 p. m.: Moreno & Prieto
- 7:30 p. m. - 9:00 p. m.: Morris (Vinyl Set)
- 6:00 p. m. - 7:30 p. m.: Julián Gómez
- 4:30 p. m. - 6:00 p. m.: Daccach
- 3:00 p. m. - 4:30 p. m.: Skull
boomboxARTCAR
- 1:00 a. m. - 2:00 a. m.: Eligor
- 12:00 a. m. - 1:00 a. m.: Suka Prushna
- 11:00 p. m. - 12:00 a. m.: Tama
- 10:00 p. m. - 11:00 p. m.: Jackin I’mi
- 9:00 p. m. - 10:00 p. m.: Delujo
- 8:00 p. m. - 9:00 p. m.: Mam
- 7:00 p. m. - 8:00 p. m.: Kashwell
- 6:00 p. m. - 7:00 p. m.: Osccurate
- 5:00 p. m. - 6:00 p. m.: Athan
- 4:00 p. m. - 5:00 p. m.: Juanz
Domingo 11 de octubre
kineticFIELD
- 2:30 a. m. - 4:00 a. m.: Funk Tribu
- 1:00 a. m. - 2:30 a. m.: Armin van Buuren
- 11:30 p. m. - 1:00 a. m.: Afrojack B2B G. Velvet
- 10:15 p. m. - 11:30 p. m.: Kaskade
- 9:00 p. m. - 10:15 p. m.: Subtronics
- 8:00 p. m. - 9:00 p. m.: Korolova
- 7:00 p. m. - 8:00 p. m.: RØZ
- 6:00 p. m. - 7:00 p. m.: Bolo
- 5:00 p. m. - 6:00 p. m.: Dezko
- 4:00 p. m. - 5:00 p. m.: Cato Anaya
- 3:00 p. m. - 4:00 p. m.: Renate
circuitGROUNDS
- 2:30 a. m. - 4:00 a. m.: Boris Brejcha
- 1:00 a. m. - 2:30 a. m.: CamelPhat
- 11:30 p. m. - 1:00 a. m.: Vintage Culture
- 10:00 p. m. - 11:30 p. m.: Blond:ish
- 8:45 p. m. - 10:00 p. m.: Armand van Helden
- 7:30 p. m. - 8:45 p. m.: Anna
- 6:30 p. m. - 7:30 p. m.: Wakyin
- 5:30 p. m. - 6:30 p. m.: Fruto
- 4:35 p. m. - 5:30 p. m.: Mnkybsnss
- 3:45 p. m. - 4:35 p. m.: Jose M
- 3:00 p. m. - 3:45 p. m.: Sasso
neonGARDEN
- 2:30 a. m. - 4:00 a. m.: Restricted
- 1:00 a. m. - 2:30 a. m.: Nico Moreno
- 11:30 p. m. - 1:00 a. m.: 999999999
- 10:00 p. m. - 11:30 p. m.: Mischluft
- 8:30 p. m. - 10:00 p. m.: Noise Mafia B2B Peterblue
- 7:00 p. m. - 8:30 p. m.: Cole Knight
- 5:30 p. m. - 7:00 p. m.: Confidential Recipe
- 4:30 p. m. - 5:30 p. m.: Varju
- 3:00 p. m. - 4:30 p. m.: Lunnatica
stereoBLOOM
- 2:30 a. m. - 4:00 a. m.: Deorro
- 1:15 a. m. - 2:30 a. m.: Alleycvt
- 12:00 a. m. - 1:15 a. m.: Sullivan King
- 10:45 p. m. - 12:00 a. m.: Showtek
- 9:30 p. m. - 10:45 p. m.: Coone
- 8:15 p. m. - 9:30 p. m.: Dømina
- 7:00 p. m. - 8:15 p. m.: Sebass
- 6:00 p. m. - 7:00 p. m.: Sónico
- 5:00 p. m. - 6:00 p. m.: Bassoul
- 4:00 p. m. - 5:00 p. m.: Cacumen
- 3:00 p. m. - 4:00 p. m.: Luisa X
bionicJUNGLE
- 2:00 a. m. - 4:00 a. m.: Ahmed Spins B2B Luch
- 12:00 a. m. - 2:00 a. m.: Carl Craig
- 10:00 p. m. - 12:00 a. m.: Stavroz
- 8:00 p. m. - 10:00 p. m.: Axel Boman
- 6:00 p. m. - 8:00 p. m.: DJ Holographic
- 5:00 p. m. - 6:00 p. m.: Pablo Romero
- 4:00 p. m. - 5:00 p. m.: Aisha
- 3:00 p. m. - 4:00 p. m.: Mich
daisyFIELDS
- 12:30 a. m. - 2:00 a. m.: Magdalena aka Anne Artikel
- 10:30 p. m. - 12:30 a. m.: Gotshell
- 9:00 p. m. - 10:30 p. m.: Sónico
- 7:30 p. m. - 9:00 p. m.: Paula Vélez
- 6:00 p. m. - 7:30 p. m.: Dani Boom (Vinyl Set)
- 4:30 p. m. - 6:00 p. m.: Bluekim
- 3:00 p. m. - 4:30 p. m.: Sepian
boomboxARTCAR
- 1:00 a. m. - 2:00 a. m.: Candance
- 12:00 a. m. - 1:00 a. m.: TW84
- 11:00 p. m. - 12:00 a. m.: Rengo
- 10:00 p. m. - 11:00 p. m.: DJ Fauno
- 9:00 p. m. - 10:00 p. m.: Discos Suaves
- 8:00 p. m. - 9:00 p. m.: Saradélica
- 7:00 p. m. - 8:00 p. m.: Casstrii
- 6:00 p. m. - 7:00 p. m.: Zolo & Craith
- 5:00 p. m. - 6:00 p. m.: Selektor L14
- 4:00 p. m. - 5:00 p. m.: Kuroo
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD