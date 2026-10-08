Colombia

EDC Colombia: horarios para la primera edición del festival de música electrónica en Medellín

Alesso, Armin Van Buuren y Boris Brejcha serán los encargados de llevar al climax la primera versión del festival de música electrónica en el complejo Atanasio Girardot, los días 10 y 11 de octubre

El beneficio de Fandays aplica solo para compras con tarjetas de los Bancos AVAL o con la billetera dale! y está sujeto a disponibilidad limitada.
EDC Colombia presentará su primera edición los días 10 y 11 de octubre en el Complejo Deportivo Atanasio Girardot de Medellín - crédito Páramo Presenta
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Insomniac y Páramo Presenta publicaron la grilla horaria completa de EDC Colombia, el festival que debutará el 10 y 11 de octubre en el Complejo Deportivo Atanasio Girardot de Medellín con cinco escenarios y dos nuevas áreas, daisyFIELDS y boomboxARTCAR. La programación reúne a algunos de los nombres más relevantes de la música electrónica mundial y marca la primera edición del evento en el país.

La primera jornada, el sábado 10 de octubre, abrirá con MËSTIZA, Dombresky y Miss Monique en kineticFIELD, antes de que Alok, deadmau5, Illenium y Alesso cierren la noche en el mismo escenario. En paralelo, circuitGROUNDS tendrá las presentaciones de Above & Beyond, Richie Hawtin y ARTBAT, mientras Maceo Plex y Jamie Jones extenderán neonGARDEN hasta la madrugada.

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StereoBLOOM, el área presentada bajo el sello Dreamstate, sumará a Cosmic Gate, Infected Mushroom y Astrix. Entre las incorporaciones más recientes al cartel figura Bob Moses, que se presentará en formato club set. Por fuera de los cinco escenarios principales, las nuevas áreas daisyFIELDS y boomboxARTCAR debutarán con una programación propia a lo largo de la jornada.

La segunda jornada, el 11 de octubre, tendrá como uno de sus puntos centrales el cruce (o B2B) entre Afrojack y Green Velvet, luego de que Kaskade abra el camino en kineticFIELD. Armin van Buuren tomará el relevo antes de que Funk Tribu, representante de la escena electrónica colombiana, cierre la ruta de ese escenario.

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En circuitGROUNDS, Vintage Culture y CamelPhat conducirán la noche hacia la presentación de Boris Brejcha. neonGARDEN, por su parte, reunirá a 999999999, Nico Moreno y Restricted bajo un enfoque centrado en el techno. La música local tendrá un momento destacado con el cruce entre Noise Mafia y PeterBlue, además de la presentación de Ahmed Spins junto a Luch.

Carl Craig, otra de las incorporaciones destacadas del cartel, se presentará en bionicJUNGLE con un set que combinará techno, house, jazz y experimentación. La jornada se completa con las actuaciones de Armand Van Helden, BLOND:ISH, Showtek, Sullivan King y Deorro, entre otros artistas distribuidos en los distintos escenarios.

Ticketmaster advirtió sobre reventa no autorizada de entradas

Los organizadores difundieron la programación por días de EDC Colombia con los artistas que tomarán parte los días 10 y 11 de octubre - credito cortesía Páramo Presenta
Ticketmaster alertó sobre el riesgo de adquirir accesos duplicados o falsos en canales de reventa no oficiales para el EDC Colombia - credito cortesía Páramo Presenta

Ante la circulación de ofertas de reventa no oficial para EDC Medellín, Ticketmaster recordó que es el operador oficial de boletería del festival y recomendó a los asistentes no adquirir entradas a través de redes sociales, aplicaciones de mensajería, sitios no autorizados o vendedores en la calle.

La compañía advirtió que comprar a terceros implica el riesgo de recibir accesos falsos, duplicados o inválidos para el ingreso al evento, y pidió evitar también la compra de PDF, capturas de pantalla o códigos QR ofrecidos por particulares.

La forma de entrega del acceso varía según el tipo de compra. Las compras nacionales de combos incluyen el envío de la manilla al domicilio registrado o su reclamo en la zona de pickups mediante un código QR enviado por Ticketmaster. Las compras internacionales de combos requieren el retiro presencial de la manilla en los puntos oficiales, también con presentación del código QR. En el caso de las entradas de día individual, el acceso es completamente digital a través de la aplicación Quentro, mediante un código QR dinámico.

El retiro de manillas está habilitado en el Jumbo de la 65, en la capital antioqueña (carrera 65 #45-85) desde el pasado jueves 1 de octubre. Estos son los horarios vigentes para el reclamo de las entradas:

  • 8 de octubre, de 11:00 a. m. a 10:00 p. m.,
  • Del viernes 9 al domingo 11 de octubre, de 10:00 a. m. a 3:00 a. m.

La compañía reiteró que nunca solicita datos ni copias de métodos de pago en la zona de entrega y recomendó no compartir códigos QR, confirmaciones de compra ni información de acceso con terceros. Para resolver dudas sobre compras o entregas, Ticketmaster remitió a sus canales oficiales y a los de EDC Medellín.

A continuación, los horarios completos de EDC Colombia 2026:

Sábado 10 de octubre

Alesso encabeza el cierre del escenario kineticFIELD durante la madrugada del sábado 10 de octubre - crédito cortesía Páramo Presenta
Alesso encabeza el cierre del escenario kineticFIELD durante la madrugada del sábado 10 de octubre - crédito cortesía Páramo Presenta

kineticFIELD

  • 2:45 a. m. - 4:00 a. m.: Alesso
  • 1:30 a. m. - 2:45 a. m.: Illenium
  • 12:15 a. m. - 1:30 a. m.: Deadmau5
  • 11:00 p. m. - 12:15 a. m.: Alok
  • 9:30 p. m. - 11:00 p. m.: Miss Monique
  • 8:00 p. m. - 9:30 p. m.: Dombresky
  • 6:30 p. m. - 8:00 p. m.: Mëstiza
  • 5:00 p. m. - 6:30 p. m.: Augusto Yepes
  • 4:00 p. m. - 5:00 p. m.: Presi On
  • 3:00 p. m. - 4:00 p. m.: Gaia

circuitGROUNDS

  • 2:30 a. m. - 4:00 a. m.: Artbat
  • 1:00 a. m. - 2:30 a. m.: Richie Hawtin
  • 11:30 p. m. - 1:00 a. m.: Above & Beyond
  • 10:15 p. m. - 11:30 p. m.: Bob Moses (Club Set)
  • 9:00 p. m. - 10:15 p. m.: Vini Vici
  • 7:45 p. m. - 9:00 p. m.: Worship
  • 6:30 p. m. - 7:45 p. m.: Goldie
  • 5:00 p. m. - 6:30 p. m.: Dagga
  • 4:00 p. m. - 5:00 p. m.: Diossa
  • 3:00 p. m. - 4:00 p. m.: Deraout

neonGARDEN

  • 2:30 a. m. - 4:00 a. m.: Jamie Jones
  • 1:00 a. m. - 2:30 a. m.: Maceo Plex
  • 11:30 p. m. - 1:00 a. m.: Beltran
  • 10:00 p. m. - 11:30 p. m.: Carlita
  • 8:30 p. m. - 10:00 p. m.: Francis Mercier
  • 7:15 p. m. - 8:30 p. m.: Ahmed Spins
  • 6:00 p. m. - 7:15 p. m.: Luch
  • 5:00 p. m. - 6:00 p. m.: Memek B2B Julio Garcés
  • 4:00 p. m. - 5:00 p. m.: Matta B2B Gabo Forero
  • 3:00 p. m. - 4:00 p. m.: Laurie

stereoBLOOM

  • 2:30 a. m. - 4:00 a. m.: Astrix
  • 1:15 a. m. - 2:30 a. m.: Infected Mushroom
  • 12:00 a. m. - 1:15 a. m.: Hannah Laing
  • 10:45 p. m. - 12:00 a. m.: Cosmic Gate
  • 9:30 p. m. - 10:45 p. m.: Billy Gillies
  • 8:15 p. m. - 9:30 p. m.: Taylor Torrence
  • 7:00 p. m. - 8:15 p. m.: Khomha
  • 6:00 p. m. - 7:00 p. m.: Steve Dekay
  • 5:00 p. m. - 6:00 p. m.: Cami Vásquez
  • 4:00 p. m. - 5:00 p. m.: No One
  • 3:00 p. m. - 4:00 p. m.: Zoila

bionicJUNGLE

  • 2:00 a. m. - 4:00 a. m.: LP Giobbi
  • 12:00 a. m. - 2:00 a. m.: Pachanga Boys
  • 10:00 p. m. - 12:00 a. m.: Isabella
  • 8:00 p. m. - 10:00 p. m.: Felipe Gordon
  • 6:00 p. m. - 8:00 p. m.: Hardt Antoine
  • 4:00 p. m. - 6:00 p. m.: Shubostar
  • 3:00 p. m. - 4:00 p. m.: Loumie

daisyFIELDS

  • 12:30 a. m. - 2:00 a. m.: Kriss Salas
  • 11:00 p. m. - 12:30 a. m.: DJ Vandel (Vinyl Set)
  • 9:00 p. m. - 11:00 p. m.: Moreno & Prieto
  • 7:30 p. m. - 9:00 p. m.: Morris (Vinyl Set)
  • 6:00 p. m. - 7:30 p. m.: Julián Gómez
  • 4:30 p. m. - 6:00 p. m.: Daccach
  • 3:00 p. m. - 4:30 p. m.: Skull

boomboxARTCAR

  • 1:00 a. m. - 2:00 a. m.: Eligor
  • 12:00 a. m. - 1:00 a. m.: Suka Prushna
  • 11:00 p. m. - 12:00 a. m.: Tama
  • 10:00 p. m. - 11:00 p. m.: Jackin I’mi
  • 9:00 p. m. - 10:00 p. m.: Delujo
  • 8:00 p. m. - 9:00 p. m.: Mam
  • 7:00 p. m. - 8:00 p. m.: Kashwell
  • 6:00 p. m. - 7:00 p. m.: Osccurate
  • 5:00 p. m. - 6:00 p. m.: Athan
  • 4:00 p. m. - 5:00 p. m.: Juanz

Domingo 11 de octubre

Armin van Buuren se presenta en el escenario kineticFIELD durante la jornada del domingo 11 de octubre - crédito cortesía Páramo Presenta
Armin van Buuren se presenta en el escenario kineticFIELD durante la jornada del domingo 11 de octubre - crédito cortesía Páramo Presenta

kineticFIELD

  • 2:30 a. m. - 4:00 a. m.: Funk Tribu
  • 1:00 a. m. - 2:30 a. m.: Armin van Buuren
  • 11:30 p. m. - 1:00 a. m.: Afrojack B2B G. Velvet
  • 10:15 p. m. - 11:30 p. m.: Kaskade
  • 9:00 p. m. - 10:15 p. m.: Subtronics
  • 8:00 p. m. - 9:00 p. m.: Korolova
  • 7:00 p. m. - 8:00 p. m.: RØZ
  • 6:00 p. m. - 7:00 p. m.: Bolo
  • 5:00 p. m. - 6:00 p. m.: Dezko
  • 4:00 p. m. - 5:00 p. m.: Cato Anaya
  • 3:00 p. m. - 4:00 p. m.: Renate

circuitGROUNDS

  • 2:30 a. m. - 4:00 a. m.: Boris Brejcha
  • 1:00 a. m. - 2:30 a. m.: CamelPhat
  • 11:30 p. m. - 1:00 a. m.: Vintage Culture
  • 10:00 p. m. - 11:30 p. m.: Blond:ish
  • 8:45 p. m. - 10:00 p. m.: Armand van Helden
  • 7:30 p. m. - 8:45 p. m.: Anna
  • 6:30 p. m. - 7:30 p. m.: Wakyin
  • 5:30 p. m. - 6:30 p. m.: Fruto
  • 4:35 p. m. - 5:30 p. m.: Mnkybsnss
  • 3:45 p. m. - 4:35 p. m.: Jose M
  • 3:00 p. m. - 3:45 p. m.: Sasso

neonGARDEN

  • 2:30 a. m. - 4:00 a. m.: Restricted
  • 1:00 a. m. - 2:30 a. m.: Nico Moreno
  • 11:30 p. m. - 1:00 a. m.: 999999999
  • 10:00 p. m. - 11:30 p. m.: Mischluft
  • 8:30 p. m. - 10:00 p. m.: Noise Mafia B2B Peterblue
  • 7:00 p. m. - 8:30 p. m.: Cole Knight
  • 5:30 p. m. - 7:00 p. m.: Confidential Recipe
  • 4:30 p. m. - 5:30 p. m.: Varju
  • 3:00 p. m. - 4:30 p. m.: Lunnatica

stereoBLOOM

  • 2:30 a. m. - 4:00 a. m.: Deorro
  • 1:15 a. m. - 2:30 a. m.: Alleycvt
  • 12:00 a. m. - 1:15 a. m.: Sullivan King
  • 10:45 p. m. - 12:00 a. m.: Showtek
  • 9:30 p. m. - 10:45 p. m.: Coone
  • 8:15 p. m. - 9:30 p. m.: Dømina
  • 7:00 p. m. - 8:15 p. m.: Sebass
  • 6:00 p. m. - 7:00 p. m.: Sónico
  • 5:00 p. m. - 6:00 p. m.: Bassoul
  • 4:00 p. m. - 5:00 p. m.: Cacumen
  • 3:00 p. m. - 4:00 p. m.: Luisa X

bionicJUNGLE

  • 2:00 a. m. - 4:00 a. m.: Ahmed Spins B2B Luch
  • 12:00 a. m. - 2:00 a. m.: Carl Craig
  • 10:00 p. m. - 12:00 a. m.: Stavroz
  • 8:00 p. m. - 10:00 p. m.: Axel Boman
  • 6:00 p. m. - 8:00 p. m.: DJ Holographic
  • 5:00 p. m. - 6:00 p. m.: Pablo Romero
  • 4:00 p. m. - 5:00 p. m.: Aisha
  • 3:00 p. m. - 4:00 p. m.: Mich

daisyFIELDS

  • 12:30 a. m. - 2:00 a. m.: Magdalena aka Anne Artikel
  • 10:30 p. m. - 12:30 a. m.: Gotshell
  • 9:00 p. m. - 10:30 p. m.: Sónico
  • 7:30 p. m. - 9:00 p. m.: Paula Vélez
  • 6:00 p. m. - 7:30 p. m.: Dani Boom (Vinyl Set)
  • 4:30 p. m. - 6:00 p. m.: Bluekim
  • 3:00 p. m. - 4:30 p. m.: Sepian

boomboxARTCAR

  • 1:00 a. m. - 2:00 a. m.: Candance
  • 12:00 a. m. - 1:00 a. m.: TW84
  • 11:00 p. m. - 12:00 a. m.: Rengo
  • 10:00 p. m. - 11:00 p. m.: DJ Fauno
  • 9:00 p. m. - 10:00 p. m.: Discos Suaves
  • 8:00 p. m. - 9:00 p. m.: Saradélica
  • 7:00 p. m. - 8:00 p. m.: Casstrii
  • 6:00 p. m. - 7:00 p. m.: Zolo & Craith
  • 5:00 p. m. - 6:00 p. m.: Selektor L14
  • 4:00 p. m. - 5:00 p. m.: Kuroo

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