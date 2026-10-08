Colombia

De la Espriella ordenó austeridad: se priorizarán las reuniones virtuales y se usará la tarifa más económica en viajes oficiales mínimos y justificados

La disposición firmada por el mandatario limita las comisiones al exterior, exige autorización previa de la Jefatura de Despacho Presidencial y obliga a reembolsar de inmediato los pasajes o viáticos no utilizados

Abelardo de la Espriella dio a conocer entre su gabinete la firma de una circular que busca reducir los gastos en desplazamientos y publicidad de las entidades públicas - crédito Europa Press
Abelardo de la Espriella dio a conocer entre su gabinete la firma de una circular que busca reducir los gastos en desplazamientos y publicidad de las entidades públicas - crédito Europa Press
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El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, firmó este miércoles 7 de octubre de 2026 una nueva circular que limita los viajes nacionales e internacionales de sus ministros y directores de entidades públicas.

La directriz, identificada como circular 06, ordena priorizar los encuentros virtuales y exige el uso de la tarifa aérea más económica disponible para todos los desplazamientos oficiales. Además, combina medidas de austeridad en viajes con restricciones al manejo de recursos de comunicación institucional.

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El documento, dirigido a ministros, directores de departamento y demás entidades del Gobierno nacional, establece que los encuentros virtuales deben tener prelación sobre cualquier actividad que implique el desplazamiento físico de los servidores públicos. “Todas las entidades deberán promover y dar prelación a los encuentros y eventos virtuales y no presenciales sobre las actividades que impliquen desplazamiento físico de los servidores públicos”, señala la circular.

Los viajes que aún se realicen deberán ser “mínimos y plenamente justificados”, con una explicación expresa de la actividad que se cumplirá y de su relación directa con las funciones del servidor público.

Las comisiones de servicio fuera del país requerirán, además, el visto bueno del jefe de despacho presidencial, cargo que ocupa Nicolás Gómez. De acuerdo con la circular, el funcionario “verificará los tiempos y requisitos para ello, de conformidad con las normas y circulares vigentes” antes de dar su aprobación.

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Nicolás Gómez Arenas, el designado jefe de gabinete de Abelardo de la Espriella
El jefe de despacho presidencial, Nicolás Gómez, debe aprobar todas las comisiones de servicio internacional, según estipula la circular - crédito @nicogomez22_97/Instagram

El documento fija además un plazo mínimo para tramitar estos permisos: las entidades deberán radicar sus solicitudes con antelación suficiente para que la Jefatura de Despacho realice la verificación previa y, posteriormente, se presente ante la Secretaría Jurídica de la Presidencia el proyecto de decreto correspondiente, al menos cinco días hábiles antes del inicio del viaje.

Tanto los desplazamientos nacionales como los internacionales deberán realizarse en la condición tarifaria más económica disponible, salvo que el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República apruebe una justificación. La circular agrega que el valor de los pasajes o viáticos no utilizados deberá reembolsarse de forma inmediata al órgano público correspondiente.

Un punto adicional de la circular introduce restricciones al uso de recursos públicos en comunicación institucional. El documento prohíbe “todo gasto en publicidad de naturaleza estatal, que tenga por objeto autopromocionar, enaltecer o denigrar la imagen de funcionarios del Gobierno nacional” a través de cuentas personales en redes sociales o de partidos y movimientos políticos.

Los viajes oficiales permitidos exigen una justificación expresa sobre su relación con las funciones del servidor público, de acuerdo con la nueva disposición - crédito Isaac Bechara/Presidencia
Los viajes oficiales permitidos exigen una justificación expresa sobre su relación con las funciones del servidor público, de acuerdo con la nueva disposición - crédito Isaac Bechara/Presidencia

La norma también veta el uso, la imposición o la promoción de mensajes, imágenes, identidades o marcas de gobierno en la publicidad institucional. La medida impide destinar fondos públicos a reforzar la identidad visual de la administración.

La circular ordena a las entidades abstenerse de celebrar contratos de publicidad o propaganda que promocionen la gestión del Gobierno nacional. Entre los elementos mencionados figuran agendas, almanaques, libretas, pocillos, vasos, esferos, revistas, informes impresos y folletos institucionales.

La medida forma parte de un conjunto de disposiciones orientadas a reducir el gasto público en el Ejecutivo, que incluye el control de los desplazamientos oficiales y el manejo de recursos destinados a la comunicación y la publicidad estatal.

De la Espriella se reunió con Estados Unidos para avanzar en la estrategia antidrogas

El mandatario acordó nuevas directrices con Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico - crédito Santiago Saldarriaga/AP
El mandatario acordó nuevas directrices con Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico - crédito Santiago Saldarriaga/AP

El presidente De la Espriella se reunió con representantes de Estados Unidos para revisar la estrategia conjunta contra el narcotráfico. Según la Presidencia, ambas partes coincidieron en la necesidad de mantener la cooperación bilateral mediante acciones concretas.

“La cooperación se demuestra con acciones concretas y resultados verificables”, afirmó el mandatario durante el encuentro. A través de su cuenta de X, De La Espriella indicó que se trabaja en definir indicadores para medir el impacto de la cooperación entre ambos países.

El diálogo se produce en un contexto marcado por la decisión del Gobierno de Donald Trump de mantener la descertificación de Colombia en materia antidrogas, anunciada el 16 de septiembre por la Oficina del Portavoz de Estados Unidos. El comunicado señaló que el país no realizó “esfuerzos sustanciales” durante el último año para cumplir con sus compromisos internacionales contra el narcotráfico, aunque atribuyó la falta de resultados al gobierno anterior y abrió la puerta a revisar la calificación si Colombia avanza en erradicación de coca y desmantelamiento de redes de narcotráfico.

El ministro del Interior, Rodrigo Lara, señaló que el Gobierno trabaja en recuperar el control territorial como base para fortalecer la lucha antidrogas junto a sus aliados internacionales.

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