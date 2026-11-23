La TRM del dólar para este lunes se ubicó en $3.461,92 en Colombia (Colprensa)

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El dólar en Colombia inició el lunes 23 de noviembre de 2026 con una tasa representativa del mercado (TRM) de $3.461,92 por unidad estadounidense.

La cotización funciona como referencia para las operaciones cambiarias durante la jornada, aunque los valores de compra y venta pueden variar entre entidades financieras, casas de cambio y plataformas digitales.

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La cifra vigente coincide con los registros del Banco de la República de Colombia para la fecha. La autoridad monetaria publica el indicador que certifica la Superintendencia Financiera de Colombia, organismo responsable de calcular la TRM de acuerdo con las operaciones del mercado cambiario.

El valor oficial surge de un promedio ponderado por monto de las transacciones de compra y venta de divisas que realizan los intermediarios autorizados. El procedimiento sigue la reglamentación definida por el Banco de la República.

La volatilidad actual se sitúa en 7,05%, significativamente por debajo de la volatilidad de referencia del 15,9%, lo que indica una fase de estabilidad en el mercado cambiario.

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Así cotiza el dólar en Colombia este lunes 23 de noviembre (EFE/Sebastiao Moreira)

El panorama del dólar en Colombia para 2026

El Grupo Cibest de Bancolombia proyecta que el precio del dólar en Colombia promediará en $3.878 pesos durante 2026, en un escenario marcado por la debilidad global de la divisa estadounidense, el flujo sostenido de remesas y la expectativa de ajustes al alza en las tasas de interés locales.

Dichas condiciones, según el banco, citado por Valora Analitik, seguirán favoreciendo al peso colombiano a lo largo del periodo en curso.

Las previsiones para el año se apoyan en el comportamiento observado en 2025, cuando la divisa nacional se apreció 14% frente al dólar, principalmente por la pérdida de valor global de la moneda estadounidense.

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De acuerdo con el informe de mercado cambiario de Bancolombia, fueron factores como la volatilidad en la política comercial de Estados Unidos y una caída de 9% en el índice DXY los que incidieron en la dinámica cambiaria.

Colombia inicia la semana con una TRM de $ 3.461,92 por dólar (CRISANTA ESPINOSA AGUILAR /CUARTOSCURO.COM)

En materia de política monetaria, el entorno internacional y local también condiciona las previsiones para 2026. Mientras la Reserva Federal redujo su tasa al rango de 3,50% - 3,75%, el Banco de la República mantuvo la tasa en 9,25%, aunque el mercado anticipa posibles incrementos asociados al aumento del salario mínimo.

Este diferencial de tasas sustenta estrategias como el carry trade, uno de los factores que, según la fuente citada, contribuirían a un dólar cercano a los $3.878 pesos este 2026. Sin embargo, el informe también advierte que el panorama para el año en curso no está exento de riesgos.

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La incertidumbre fiscal, acentuada tras el recorte en la calificación soberana de Colombia por parte de una agencia global de calificación crediticia y el proceso electoral figuran como factores que podrían generar presiones alcistas sobre la tasa de cambio en los próximos meses, pese a las medidas adoptadas por el Gobierno para contener una depreciación mayor del peso.

Dólar hoy en Colombia, la cotización oficial para el 23 de noviembre (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

Características del peso colombiano

El peso colombiano es la moneda de curso legal en Colombia, usualmente es abreviada como COP y la circulación de ésta es controlada por el Banco de la República de Colombia.

Actualmente hay en circulación monedas de 50, 100, 200, 500 y 1000 pesos, de ésta última se tuvo su primera circulación entre 1996 y 2002, sin embargo, perdió popularidad debido a que era muy fácil de falsificar.

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Las monedas de 500 y 1000 pesos son bimetálicas, ello para mejorar su seguridad y evitar que sean replicadas ilegalmente; en tanto, todas las denominaciones tienen diseños que aluden a la biodiversidad que hay en el país, entre ellos el oso de anteojos, la guacamaya bandera, la rana de cristal, la tortuga caguama, entre otras.