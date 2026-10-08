Colombia

Cayeron 10 integrantes de un grupo delincuencial que asaltaban camiones con falsos retenes policiales

La estructura instalaba falsos puestos de control en carreteras del país, portaba prendas similares a las del uniforme policial y empleaba armas de fuego y radios de comunicación para detener vehículos de carga

Operativo policial contra banda dedicada a la piratería terrestre - crédito Dirección de Tránsito y Transporte
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La Policía Nacional de Colombia desarticuló una red criminal dedicada a la piratería terrestre que operaba en el territorio nacional, haciéndose pasar por agentes de la fuerza pública para robar vehículos de carga tipo camiones, en una acción denominada operación “Escudo Central”.

Según el reporte oficial, la estructura instalaba falsos puestos de control en carreteras, portaba prendas similares a las del uniforme policial y empleaba armas de fuego y radios de comunicación para detener vehículos de carga. Una vez los conductores frenaban ante lo que creían un control legítimo, los integrantes de la banda procedían al robo de las mercancías transportadas.

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La organización presuntamente participó en seis hechos de piratería terrestre entre 2025 y 2026, con una afectación económica estimada en $1.386 millones. Sus blancos eran principalmente vehículos que movilizaban productos perecederos: alimentos de origen animal y hortalizas.

Sus blancos eran principalmente vehículos que movilizaban productos perecederos: alimentos de origen animal y hortalizas - crédito Dirección de Tránsito y Transporte
Sus blancos eran principalmente vehículos que movilizaban productos perecederos: alimentos de origen animal y hortalizas - crédito Dirección de Tránsito y Transporte

La operación, ejecutada por la Dirección de Tránsito y Transporte, derivó en la captura de 10 personas por orden judicial. Los operativos incluyeron registros y allanamientos en Bogotá, Coello, Espinal, Guamo y Saldaña, en el departamento del Tolima.

En los procedimientos, las autoridades incautaron una pistola, dos radios de comunicación y siete dispositivos móviles. Además, lograron recuperar vehículos de carga, autopartes y mercancías vinculadas a los hechos investigados, aunque el comunicado no especifica los montos de lo recuperado.

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El esquema delictivo afectó directamente a transportadores, conductores independientes y empresas de la cadena logística nacional, un sector que moviliza buena parte del comercio interno de Colombia a través de corredores viales terrestres.

La Dirección de Tránsito y Transporte informó que continuará reforzando sus capacidades de inteligencia e investigación criminal con el fin de garantizar la seguridad en los corredores viales del país.

Operativo policial en Bogotá dejó dos personas capturadas

Durante operativos, los uniformados incautaron una pistola con munición y dos supresores de sonido, además de hallar un elemento que sería una granada de fragmentación - crédito Mebog
Durante operativos, los uniformados incautaron una pistola con munición y dos supresores de sonido, además de hallar un elemento que sería una granada de fragmentación - crédito Mebog

La Policía Nacional capturó a dos hombres durante operativos en San Cristóbal y Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá. En los procedimientos incautó una pistola con munición, dos supresores de sonido y un objeto que, según la información oficial, sería una granada de fragmentación. Uno de los detenidos tenía una orden judicial vigente por porte ilegal de armas.

Las acciones hicieron parte de los controles preventivos desplegados en la capital. De acuerdo con las autoridades, estos operativos derivaron en la captura de 29.356 personas por distintos delitos y en la incautación de 1.181 armas de fuego.

Un control vehicular terminó con la incautación de una pistola

El primer operativo ocurrió en el barrio San José, en San Cristóbal. Una patrulla realizaba controles a vehículos de servicio público cuando detectó a un hombre cuyo comportamiento despertó sospechas.

El ciudadano intentó escapar tras el requerimiento de los uniformados, pero fue interceptado. Durante el registro, los agentes hallaron en un canguro una pistola con munición y dos supresores de sonido. El detenido y el armamento quedaron a disposición de la autoridad competente.

La Policía de Bogotá captura a dos hombres con un arma de fuego, silenciadores y una granada - crédito Policía Metropolitana de Bogotá

El segundo detenido huyó hacia una zona boscosa

El otro procedimiento se registró en Ciudad Bolívar, después de que la Policía recibió una alerta sobre dos personas que presuntamente manipulaban un objeto sospechoso.

Una de ellas huyó hacia una zona boscosa al advertir la llegada de los uniformados. Según la información oficial, familiares del requerido habrían usado un perro para dificultar el procedimiento.

Los agentes localizaron al hombre y lo capturaron. En el lugar donde, al parecer, arrojó el objeto, encontraron un elemento que sería una granada de fragmentación.

La consulta de antecedentes determinó que el detenido era requerido por una orden judicial relacionada con porte ilegal de armas.

Los resultados de ambos procedimientos reflejan la estrategia de la Policía para intervenir delitos que afectan tanto la movilidad de mercancías como la seguridad ciudadana. Las investigaciones continuarán para establecer si existen más personas vinculadas a los casos y determinar el origen y destino de los elementos incautados.

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