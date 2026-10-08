Alcalde Carlos Fernando Galán reveló cómo fue su relación con Gustavo Petro: “Fue tratando de imponer un poco su visión”

Una ilustración presenta a Gustavo Petro y Carlos Fernando Galán ante la infraestructura elevada del Metro de Bogotá - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, afirmó que la relación de su administración con el expresidente Gustavo Petro estuvo atravesada por disputas sobre proyectos de la capital y sostuvo que “Bogotá tiene que respetarla”.

En conversación con Gustavo Gómez, periodista de Caracol Radio, Galán dijo que buscó defender los intereses de la ciudad ante el Gobierno.

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El alcalde recordó un discurso de Petro en el Hospital San Juan de Dios, en el que se refirió a los recursos para el metro de Bogotá. “A mí me duele tener que entregarle la plata del metro a Bogotá. Me duele que esos compromisos que adquirió la nación me toca cumplirlos. No hay fórmula”, reprodujo Galán.

Para el mandatario distrital, la postura del expresidente respondía a proyectos que no se ejecutaron durante su alcaldía. “Él fue alcalde de Bogotá, él tenía frustraciones por cosas que quiso hacer en Bogotá y no pudo, seguramente”, afirmó.

Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, afirmó que la relación de su administración con el expresidente Gustavo Petro estuvo atravesada por disputas sobre proyectos de la capital - crédito Infobae

Galán también relató conversaciones con alcaldes de ciudades capitales sobre su vínculo con Petro. “Muchos alcaldes de ciudades capitales me dijeron a mí: ‘Yo nunca me reuní con el presidente, nunca pude reunirme con el presidente’”, señaló.

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Sobre los encuentros que tuvo con el entonces mandatario, indicó que eran más frecuentes por los asuntos de Bogotá, aunque cuestionó la forma en que se planteaban las discusiones. “Con nosotros fue tratando de imponer un poco su visión”, dijo.

Consultado sobre su reacción durante un discurso presidencial que duró tres o cuatro horas, Galán respondió: “Le tocaba aguantarse”. Añadió que evitó confrontaciones directas, pero fijó una posición frente a la autonomía de la ciudad: “No me iba a poner a pelear porque para qué, pero sí defender a Bogotá”.

Una ilustración retrata al alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, y al expresidente de Colombia, Gustavo Petro - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antecedentes

La relación entre el expresidente Gustavo Petro y el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, estuvo marcada por diferencias sobre el modelo de ciudad, la autonomía del Distrito y la ejecución de obras de infraestructura. El principal foco de disputa fue la primera línea del Metro de Bogotá: Petro cuestionó que fuera elevada e insistió en la alternativa subterránea, mientras Galán defendió la continuidad del contrato y de las obras en curso.

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A esa discusión se sumaron desacuerdos por el racionamiento de agua, la protección ambiental de la sabana de Bogotá, el avance de proyectos viales y de movilidad, y la estrategia de seguridad en la capital. Galán cuestionó lo que consideraba intervenciones del Gobierno nacional en decisiones distritales; Petro objetó proyectos urbanos que, según su postura, podían afectar las fuentes hídricas y la estructura.

La relación entre el expresidente Gustavo Petro y el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, estuvo marcada por diferencias sobre el modelo de ciudad, la autonomía del Distrito y la ejecución de obras de infraestructura - crédito Presidencia

Breve cronología

Febrero de 2024: el primer choque público de la administración Galán se concentró en el Metro de Bogotá. El gobierno de Petro expresó dudas sobre la financiación y el avance del proyecto, mientras el alcalde defendió la ejecución de la obra elevada.

Abril-junio de 2024: comenzó el racionamiento de agua en Bogotá por la reducción de los niveles del sistema Chingaza. La medida abrió un debate sobre las soluciones de largo plazo y la responsabilidad de administraciones anteriores en la planeación hídrica.

Agosto de 2024: Petro cuestionó retrasos en obras asociadas al Metro. Galán respondió que la discusión debía concentrarse en ejecutar los proyectos vigentes, no en reabrir el debate sobre alternativas que no formaban parte del contrato en marcha.

Noviembre de 2024: la controversia se extendió a la ampliación de la avenida Boyacá y a la reserva Thomas van der Hammen. Petro cuestionó el impacto de las obras sobre el agua y el ambiente; Galán sostuvo que el Gobierno nacional intervenía en decisiones que correspondían al Distrito.

Febrero de 2025: resurgió el choque por el Metro y el agua. Petro afirmó que el metro elevado no resolvía los problemas de movilidad y advirtió sobre la situación de Chingaza. Galán defendió el proyecto y cuestionó las proyecciones del entonces presidente sobre un eventual desabastecimiento.

Marzo de 2025: el gobierno de Petro presentó lineamientos ambientales para la sabana de Bogotá. Galán advirtió que podían afectar obras como las líneas del Metro, el Regiotram de Occidente y la ampliación del aeropuerto El Dorado. Petro defendió la medida con el argumento de proteger el agua y los ecosistemas.

Marzo de 2025: surgió otra diferencia por los Guardianes del Orden, un cuerpo distrital sin armas para la mediación de conflictos. Petro comparó la iniciativa con las Convivir; la Alcaldía sostuvo que se trataba de una estrategia civil y preventiva.

Enero de 2026: la disputa incorporó asuntos como el aumento de la tarifa de TransMilenio, la seguridad y la salud pública. El desacuerdo sobre el Metro, el agua y el ordenamiento territorial se mantuvo como eje de la relación entre la administración de Petro y la Alcaldía de Bogotá.