Nueva escuela de formación para guardaespaldas de la UNP llevará el nombre de Miguel Uribe Turbay, afirmó el director de la entidad

Una ilustración al estilo acuarela presenta al político Miguel Uribe Turbay junto a agentes de seguridad y los escudos de la Unidad Nacional de Protección de Colombia - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Unidad Nacional de Protección (UNP) pondrá en marcha una escuela de formación para quienes desempeñan tareas de prevención y protección. El espacio llevará el nombre del asesinado senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, en homenaje a su vida y a su legado en materia de protección en Colombia.

Así lo confirmó el director de la entidad, Didier Blanco, que reveló que, desde la UNP, ha sostenido conversaciones con María Claudia Tarazona, esposa de Miguel, y Miguel Uribe Londoño, padre del fallecido, para avanzar en los permisos requeridos para utilizar el nombre del exprecandidato presidencial en la Academia de la Unidad Nacional de Protección.

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“Con el doctor Miguel Uribe, para los permisos, porque el nombre de la Academia de la Unidad Nacional de Protección va a ser Miguel Uribe”, manifestó Blanco. El funcionario afirmó que la decisión busca rendir tributo a una figura que, a su juicio, se convirtió en un símbolo frente a los desafíos de seguridad que vive el país.

El director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Didier Blanco, anunció la creación de una escuela de formación de guardaespaldas que llevará el nombre de Miguel Uribe Turbay - crédito UNP

“Es un homenaje a una persona que fallece y que generó un símbolo porque nos recordó los momentos difíciles de hace 30 años, cuando en aquel entonces se comenzaron los servicios de protección a especializarse en esa ola difícil de violencia que muchos recordamos”, señaló el director de la UNP.

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Objetivos de la escuela

Según el comunicado de la entidad, la nueva Escuela de Formación tendrá como objetivo consolidar las capacidades académicas, técnicas, operativas e institucionales de las personas que desarrollan labores de protección. La iniciativa responde a la necesidad de establecer procesos de capacitación estructurados y permanentes, acordes con las responsabilidades de la UNP.

El modelo incluirá contenidos sobre protocolos y procedimientos de protección, gestión del riesgo, derechos humanos, atención a las personas protegidas, prevención, manejo de emergencias y seguridad, entre otros temas vinculados con el ejercicio de estas funciones.

La UNP indicó que la formación no se limitará a los conocimientos operativos. También buscará consolidar una cultura institucional sustentada en la responsabilidad, el respeto, la disciplina, la ética, los derechos humanos y el servicio a la ciudadanía. Para la entidad, las tareas de protección requieren tanto preparación técnica como una formación humana e institucional.

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La Unidad Nacional de Protección (UNP) pondrá en marcha una escuela de formación para quienes desempeñan tareas de prevención y protección - crédito UNP

La escuela permitirá fortalecer la capacitación continua de quienes están vinculados a estas labores, con herramientas orientadas al cumplimiento de la misión institucional y a la respuesta ante los desafíos de protección.

Blanco señaló que la apertura del espacio representa el cumplimiento de una de las metas planteadas al asumir la dirección de la entidad. “Para mí realmente es un orgullo. En mi llegada a la UNP me propuse cuatro metas. Hoy, a solo 48 días, casi dos meses de haber llegado, se cumple la primera. Agradecerle a mi equipo”, concluyó.

Atentado cotra Miguel Uribe Turbay

Miguel Uribe Turbay - Senador -Magnicidio - Asesinato a precandidato presidencial - VisualesIA - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Miguel Uribe Turbay, senador y precandidato presidencial del Centro Democrático, fue víctima de un atentado el 7 de junio de 2025 durante un acto político en el parque El Golfito, en el barrio Modelia de Bogotá. Un adolescente le disparó en repetidas ocasiones, lo que le causó graves heridas en la cabeza y una pierna.

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Tras el ataque, fue trasladado a la Fundación Santa Fe de Bogotá, donde permaneció más de dos meses bajo atención médica especializada. Su fallecimineto se dio en horas de la madrugada de el 11 de agosto de 2025, a los 39 años, como consecuencia de las lesiones sufridas. El caso ha derivado en varias capturas y se han realizado avances contundentes en materia judicial contra integrantes de la red señalada de participar en el crimen, sin embargo, las autoridades continuan las investigaciones para establecer las responsabilidades intelectuales del magnicidio que volvió a sacudir a Colombia.