Viaje de la Primera Dama a la Semana de la Moda en París generó malestar en el Pacto Histórico: “El país tiene derecho a saber quien paga”

Gustavo Petro y Alejandro Ocampo reaccionaron a viaje de Ana Lucía Pineda - crédito Sergio Reyes/AP - @alejoocampog/X - analu_pineda/X

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El expresidente Gustavo Petro cuestionó en su cuenta de X el viaje de la primera dama, Ana Lucía Pineda, a la Semana de la Moda de París y relacionó ese desplazamiento con el manejo de donaciones destinadas a los damnificados por el terremoto ocurrido en Colombia el lunes 10 de agosto de 2026.

El exmandatario pidió explicaciones sobre los recursos recibidos tras la emergencia y lanzó señalamientos contra el jefe de Estado Abelardo de la Espriella.

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“Mientras la gente víctima del terremoto duerme en las calles”, escribió Petro, al referirse a la situación de personas afectadas por el sismo. En la misma publicación, afirmó que la respuesta estatal quedó en manos de personas cercanas al actual presidente.

El exjefe de Estado sostuvo que entre quienes habrían participado de esos asuntos habría personas a las que calificó como narcotraficantes, además de mencionar al piloto vinculado con la masacre paramilitar de Mapiripán.

También cuestionó el viaje de Pineda a Francia y señaló que, según su versión, no se ha informado sobre el destino de las donaciones recibidas por una fundación relacionada con ella. “Su esposa pasea por París”, expresó Petro en el mensaje.

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Gustavo Petro cuestionó viaje de Ana Lucía Pineda a París y Ocampo pidió cuentas al Dapre - crédito @petrogustavo/X

Alejandro Ocampo pidió al Dapre detalles sobre el viaje de Ana Lucía Pineda

Después de las declaraciones del exmandatario, el vicepresidente del Senado y senador del Pacto Histórico, Alejandro Ocampo, informó que presentó un derecho de petición ante el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) para obtener información sobre los gastos, las fuentes de financiación y las condiciones del viaje de la primera dama a París.

El congresista del Pacto Histórico solicitó conocer las fechas del desplazamiento, su propósito y si tuvo carácter oficial, protocolario o particular. También pidió precisar quién asumió los costos de los pasajes, el alojamiento, la alimentación y el transporte.

Ocampo requirió información sobre la eventual entrega de viáticos o uso de recursos públicos. Además, planteó que el Dapre debe aclarar si alguna empresa, fundación, gobierno extranjero o tercero aportó dinero para la agenda desarrollada en Francia.

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El senador incluyó dentro de su petición los nombres y cargos de los funcionarios de seguridad que acompañaron a Pineda, así como el monto total de los recursos públicos destinados al viaje y los documentos que respalden esos gastos.

“Cuando se representa a Colombia, el país tiene derecho a saber quién paga”, afirmó Ocampo en el comunicado divulgado por su oficina de prensa. El legislador señaló que la promoción de los artesanos en el exterior puede ser válida, pero insistió en que el uso de fondos públicos o privados debe contar con explicaciones verificables.

Alejandro Ocampo pidió al Dapre detalles sobre el viaje de Ana Lucía Pineda - crédito @alejoocampog/X

El senador relacionó la solicitud con las donaciones por el terremoto

El vicepresidente del Senado sostuvo que su requerimiento adquiere relevancia por las dudas que persisten sobre la Fundación Colombia Luz y Sonrisas, representada legalmente por la primera dama y vinculada a la campaña “Colombia, un solo corazón”.

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Esa iniciativa recibió ayudas para las personas afectadas por el terremoto del 10 de agosto en el Valle del Cauca. Según Ocampo, aún no se conoce el monto de dinero recaudado por la organización.

El congresista afirmó que la Presidencia no respondió dentro de los plazos establecidos a un derecho de petición anterior sobre ese asunto. También señaló que el reporte divulgado por la fundación hizo referencia a toneladas de ayudas, aunque no detalló los recursos económicos recibidos en sus cuentas bancarias.

“Si todo está en orden, que lo demuestren con documentos”, manifestó el senador. Para Ocampo, la solicitud busca ejercer control político y obtener información sobre el origen, administración y destino de las donaciones.

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Primera Dama, Ana Lucía Pineda, en Paris - crédito albaniarosarioofficial/Instagram

Esto dijo la Primera Dama sobre su viaje a Paris

La primera dama Ana Lucía Pineda aseguró que pagó con dinero propio su viaje a París, tras los cuestionamientos sobre sus gastos. “Pagué todo con recursos propios, puedo ir a París y a donde quiera en el mundo con mi plata”, escribió en una publicación en Instagram.

La respuesta ocurrió después de que el senador Alejandro Ocampo solicitara al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República información sobre una eventual financiación pública del desplazamiento.

La visita estuvo vinculada a Territorios Vivos París 2026, iniciativa de la Asociación de Primeras Damas de Colombia durante la Semana de la Moda. El programa reunió a 40 artesanos de 14 departamentos para exhibir oficios y creaciones colombianas, según datos divulgados por Asodamas.

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