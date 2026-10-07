Colombia

Militar retirado se enfrentó a presuntos delincuentes en Villavicencio en un intento de fleteo: uno de ellos murió

Andrés Felipe Salgado, de 20 años y oriundo de Medellín, fue llevado herido a un centro asistencial tras el intercambio de disparos, pero finalmente falleció

Homicidio - Colombia
Murió un joven tras presunto intento de fleteo en Villavicencio - crédito Colprensa
Guardar

Un joven de 20 años murió tras resultar herido durante un presunto intento de fleteo ocurrido la noche del lunes 5 de octubre de 2026 en el sector de Villa María, en inmediaciones de El Buque, en Villavicencio. Las autoridades investigan las circunstancias del caso y buscan al segundo sospechoso, quien escapó del lugar luego del intercambio de disparos.

La víctima del supuesto hurto había retirado una suma importante de dinero en una entidad bancaria del centro comercial Unicentro de Villavicencio. Según la información preliminar, dos hombres que se movilizaban en motocicleta lo siguieron hasta ese punto de la ciudad.

PUBLICIDAD

El ciudadano, identificado como un militar profesional en uso de buen retiro, advirtió que era perseguido y reaccionó con un arma de fuego de su propiedad. En ese momento se produjo una confrontación armada que dejó heridos a los dos presuntos responsables del asalto.

Uno de ellos fue detenido y trasladado a un centro asistencial para recibir atención médica. El otro logró huir inicialmente, aunque abandonó la motocicleta en la que se desplazaba.

Por un arma de fuego que observaron los uniformados fue que se presentó la reacción de los delincuentes - crédito archivo Colprensa
Imagen de referencia. Andrés Felipe Salgado falleció tras balacera durante presunto hurto en Villa María - crédito Colprensa

Andrés Felipe Salgado murió durante la madrugada

Durante la madrugada del martes 6 de octubre de 2026 se confirmó la muerte de Andrés Felipe Salgado, de 20 años y oriundo de Medellín, quien había sufrido heridas graves durante el hecho.

PUBLICIDAD

El joven fue llevado a una institución de salud tras la balacera, pero falleció horas después a causa de la gravedad de sus lesiones. Las autoridades deberán establecer su posible participación en el caso y la identidad del acompañante que logró escapar.

La persona que había retirado el dinero también resultó afectada durante el episodio. De acuerdo con la información disponible, permanece en recuperación, aunque no se precisó el alcance de sus heridas.

En el lugar, los investigadores hallaron un arma de fogueo que habría sido utilizada por los presuntos asaltantes para intimidar a la víctima. Ese elemento será sometido a análisis como parte de la recolección de pruebas.

Cámaras de seguridad podrían ayudar a ubicar al segundo implicado

Las autoridades revisan registros de cámaras de seguridad del sector de Villa María y recopilan testimonios de residentes y personas que transitaban por la zona.

El objetivo es reconstruir el recorrido de los ocupantes de la motocicleta, determinar cómo se produjo el seguimiento y precisar la secuencia de la confrontación.

Los mensajes de voz de los policías revelan el pánico vivido durante los ataques simultáneos en el Cauca - crédito Colprensa
Autoridades investigan fleteo en Villavicencio que dejó un joven muerto y otro prófugo - crédito Colprensa

También buscan al segundo hombre, quien habría resultado herido antes de abandonar el vehículo. La verificación de centros médicos y otros puntos de la ciudad forma parte de las diligencias para ubicarlo.

El caso quedó en manos de las autoridades judiciales, que deberán definir si existió un intento de hurto, establecer el uso del arma encontrada y determinar las responsabilidades penales que correspondan.

Fiscalía judicializó a mujer por presunta explotación sexual de cuatro jóvenes en Villavicencio

La Fiscalía General de la Nación judicializó a María Ofelia Ortiz Gil, señalada de captar a cuatro mujeres, entre ellas adolescentes, con una oferta laboral falsa y someterlas a presunta explotación sexual en un establecimiento comercial de Villavicencio, Meta.

La investigación indica que las víctimas viajaron desde Antioquia con la promesa de trabajar como meseras. Al llegar a la capital del Meta, la procesada les habría comunicado que debían ofrecer servicios sexuales en el negocio.

Entre las víctimas había adolescentes que viajaron desde Antioquia con una propuesta laboral y habrían sido obligadas a prestar servicios sexuales - crédito @FiscaliaCol/ X

Los hechos habrían ocurrido entre el 27 de abril y el 8 de mayo de 2024. Durante esos 12 días, las jóvenes habrían permanecido dentro del local bajo restricciones para salir y vigilancia mediante cámaras de seguridad.

Según el material recopilado por el ente acusador, Ortiz Gil presuntamente fijaba las tarifas por bebidas alcohólicas y actos sexuales, definía los horarios de las mujeres y les exigía permanecer allí hasta que se retirara el último cliente.

La madre de una de las adolescentes informó a las autoridades sobre la posible ubicación de su hija. Esa alerta permitió verificar el sitio e intervenir para rescatar a las cuatro mujeres.

Un fiscal de la Seccional Meta imputó a la investigada por el delito de trata de personas agravado. Ortiz Gil no aceptó los cargos durante las audiencias preliminares.

Una jueza de control de garantías ordenó medida de aseguramiento domiciliaria contra la procesada, mientras continúa la recolección de testimonios, el análisis de registros de vigilancia y la revisión de otros elementos probatorios.

Temas Relacionados

VillavicencioLadrón muertoHurto en VillavicencioRobo en VillavicencioColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Dimayor confirmó la programación de Atlético Nacional: la apretada agenda del Verdolaga durante octubre por la Liga BetPlay

El cuadro antioqueño jugará a finales del mes de octubre dos juegos claves debido a la realización de un festival de electrónica que se llevará a cabo en el estadio Atanasio Girardot

Dimayor confirmó la programación de Atlético Nacional: la apretada agenda del Verdolaga durante octubre por la Liga BetPlay

Video|Así fue la emoción de Juan Manuel Rengifo tras debutar con la selección Colombia: terminó llorando y abrazado por sus compañeros

Daniel Muñoz y Luis Suárez acompañaron al volante tras finalizar el partido contra Perú en donde disputó sus primeros 45 minutos como jugador de la Tricolor

Video|Así fue la emoción de Juan Manuel Rengifo tras debutar con la selección Colombia: terminó llorando y abrazado por sus compañeros

Carlos Antonio Vélez habló sobre la selección Colombia y lanzó crítica a Néstor Lorenzo: “Dudo que sea capaz”

El comentarista de fútbol volvió a criticar al técnico argentino en medio del recambio generacional que vive la “Tricolor” en su segundo ciclo

Carlos Antonio Vélez habló sobre la selección Colombia y lanzó crítica a Néstor Lorenzo: “Dudo que sea capaz”

Bus intermunicipal se volcó y cayó a un abismo en vía de Boyacá: 17 personas resultaron heridas

El Hospital Regional de Moniquirá ya entregó el primer parte medico de las personas que ingresaron a la institución tras el siniestro vial

Bus intermunicipal se volcó y cayó a un abismo en vía de Boyacá: 17 personas resultaron heridas

Petro usó el precio del pollo asado como ejemplo del alto costo de los alimentos previo a conocerse la inflación de septiembre: “Ignorancia económica”

El exmandatario señaló que las familias enfrentan mayores costos por la evolución de los productos que conforman la canasta familiar en Colombia

Petro usó el precio del pollo asado como ejemplo del alto costo de los alimentos previo a conocerse la inflación de septiembre: “Ignorancia económica”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

Disidencias de ‘Calarcá’ le habría declarado la guerra a los distribuidores de cerveza y aguardiente en ocho municipios de Antioquia: “Objetivo militar”

Con un desfile de motos, así fue el recibimiento de los féretros de alias Cholo y los otros seis sujetos abatidos durante operativo contra Los Pachenca en Santa Marta

Alias Pinocho estaría escondido en lo alto de la Sierra Nevada: habría sido herido durante el operativo contra Los Pachenca en que se dio de baja a “Cholo”

ENTRETENIMIENTO

Camilo Cifuentes se despidió de las redes sociales tras escándalo de infidelidad a su expareja embarazada: “Perdón por todo el daño que cometí”

Camilo Cifuentes se despidió de las redes sociales tras escándalo de infidelidad a su expareja embarazada: “Perdón por todo el daño que cometí”

Shakira reunirá a Maluma, Beéle y Dani Martín para cerrar su residencia madrileña

Mariana Zapata aclaró finalmente cuál es su relación con Juanda Caribe tras versiones en redes sociales: “No somos nada”

Quién es Anthía López, “La Mijita”, creadora de contenido vinculada a la ruptura del ‘influencer’ Camilo Cifuentes

Westcol reaccionó en vivo a los videos con contenido para adultos de El Agropecuario: “El giro tan inesperado de la trama”

Deportes

Video|Así fue la emoción de Juan Manuel Rengifo tras debutar con la selección Colombia: terminó llorando y abrazado por sus compañeros

Video|Así fue la emoción de Juan Manuel Rengifo tras debutar con la selección Colombia: terminó llorando y abrazado por sus compañeros

Carlos Antonio Vélez habló sobre la selección Colombia y lanzó crítica a Néstor Lorenzo: “Dudo que sea capaz”

Dos jugadores de la selección Colombia no sumaron minutos en los partidos de la fecha FIFA de septiembre y octubre: quiénes fueron

Juan Manuel Rengifo debutó con Colombia un año después de ser titular en Nacional: así cumplió al fin su sueño con la Tricolor

Así quedó la selección Colombia en el ranking FIFA luego de los partidos contra México, Paraguay y Perú