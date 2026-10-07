Militar retirado se enfrentó a presuntos delincuentes en Villavicencio en un intento de fleteo: uno de ellos murió

Murió un joven tras presunto intento de fleteo en Villavicencio - crédito Colprensa

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Un joven de 20 años murió tras resultar herido durante un presunto intento de fleteo ocurrido la noche del lunes 5 de octubre de 2026 en el sector de Villa María, en inmediaciones de El Buque, en Villavicencio. Las autoridades investigan las circunstancias del caso y buscan al segundo sospechoso, quien escapó del lugar luego del intercambio de disparos.

La víctima del supuesto hurto había retirado una suma importante de dinero en una entidad bancaria del centro comercial Unicentro de Villavicencio. Según la información preliminar, dos hombres que se movilizaban en motocicleta lo siguieron hasta ese punto de la ciudad.

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El ciudadano, identificado como un militar profesional en uso de buen retiro, advirtió que era perseguido y reaccionó con un arma de fuego de su propiedad. En ese momento se produjo una confrontación armada que dejó heridos a los dos presuntos responsables del asalto.

Uno de ellos fue detenido y trasladado a un centro asistencial para recibir atención médica. El otro logró huir inicialmente, aunque abandonó la motocicleta en la que se desplazaba.

Imagen de referencia. Andrés Felipe Salgado falleció tras balacera durante presunto hurto en Villa María - crédito Colprensa

Andrés Felipe Salgado murió durante la madrugada

Durante la madrugada del martes 6 de octubre de 2026 se confirmó la muerte de Andrés Felipe Salgado, de 20 años y oriundo de Medellín, quien había sufrido heridas graves durante el hecho.

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El joven fue llevado a una institución de salud tras la balacera, pero falleció horas después a causa de la gravedad de sus lesiones. Las autoridades deberán establecer su posible participación en el caso y la identidad del acompañante que logró escapar.

La persona que había retirado el dinero también resultó afectada durante el episodio. De acuerdo con la información disponible, permanece en recuperación, aunque no se precisó el alcance de sus heridas.

En el lugar, los investigadores hallaron un arma de fogueo que habría sido utilizada por los presuntos asaltantes para intimidar a la víctima. Ese elemento será sometido a análisis como parte de la recolección de pruebas.

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Cámaras de seguridad podrían ayudar a ubicar al segundo implicado

Las autoridades revisan registros de cámaras de seguridad del sector de Villa María y recopilan testimonios de residentes y personas que transitaban por la zona.

El objetivo es reconstruir el recorrido de los ocupantes de la motocicleta, determinar cómo se produjo el seguimiento y precisar la secuencia de la confrontación.

Autoridades investigan fleteo en Villavicencio que dejó un joven muerto y otro prófugo - crédito Colprensa

También buscan al segundo hombre, quien habría resultado herido antes de abandonar el vehículo. La verificación de centros médicos y otros puntos de la ciudad forma parte de las diligencias para ubicarlo.

El caso quedó en manos de las autoridades judiciales, que deberán definir si existió un intento de hurto, establecer el uso del arma encontrada y determinar las responsabilidades penales que correspondan.

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Fiscalía judicializó a mujer por presunta explotación sexual de cuatro jóvenes en Villavicencio

La Fiscalía General de la Nación judicializó a María Ofelia Ortiz Gil, señalada de captar a cuatro mujeres, entre ellas adolescentes, con una oferta laboral falsa y someterlas a presunta explotación sexual en un establecimiento comercial de Villavicencio, Meta.

La investigación indica que las víctimas viajaron desde Antioquia con la promesa de trabajar como meseras. Al llegar a la capital del Meta, la procesada les habría comunicado que debían ofrecer servicios sexuales en el negocio.

Entre las víctimas había adolescentes que viajaron desde Antioquia con una propuesta laboral y habrían sido obligadas a prestar servicios sexuales - crédito @FiscaliaCol/ X

Los hechos habrían ocurrido entre el 27 de abril y el 8 de mayo de 2024. Durante esos 12 días, las jóvenes habrían permanecido dentro del local bajo restricciones para salir y vigilancia mediante cámaras de seguridad.

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Según el material recopilado por el ente acusador, Ortiz Gil presuntamente fijaba las tarifas por bebidas alcohólicas y actos sexuales, definía los horarios de las mujeres y les exigía permanecer allí hasta que se retirara el último cliente.

La madre de una de las adolescentes informó a las autoridades sobre la posible ubicación de su hija. Esa alerta permitió verificar el sitio e intervenir para rescatar a las cuatro mujeres.

Un fiscal de la Seccional Meta imputó a la investigada por el delito de trata de personas agravado. Ortiz Gil no aceptó los cargos durante las audiencias preliminares.

Una jueza de control de garantías ordenó medida de aseguramiento domiciliaria contra la procesada, mientras continúa la recolección de testimonios, el análisis de registros de vigilancia y la revisión de otros elementos probatorios.

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