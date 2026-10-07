Manifestantes bloquean la calle 26 frente a la Universidad Nacional en Bogotá: Transmilenio suspendió el servicio en dos estaciones

El cierre en sentido oriente-occidente complicó los desplazamientos en el corredor, por lo que se sugirió a los ciudadanos optar por avenidas cercanas - crédito @PasaenBogota / X

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Un grupo de estudiantes mantiene un bloqueo total sobre la calle 26, a la altura de la Universidad Nacional, en sentido oriente-occidente, una situación que afecta el tránsito de vehículos particulares, rutas zonales y usuarios de Transmilenio en Bogotá.

La presencia de manifestantes sobre la calzada obligó a detener el tránsito en un tramo de la calle 26, uno de los principales corredores de conexión entre el centro de Bogotá, el aeropuerto y varios sectores del occidente de la ciudad.

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El bloqueo generó congestión en los alrededores de la Universidad Nacional de Colombia, con repercusiones en cruces cercanos y vías de acceso al campus. Los agentes de tránsito desplegaron operativos para orientar a los conductores y redistribuir el flujo vehicular ante la interrupción.

Las autoridades recomendaron utilizar rutas alternas, entre ellas la avenida Esperanza y la carrera 50, para reducir los tiempos de desplazamiento. La medida busca evitar que la congestión se extienda hacia otros puntos de la red vial del sector.

La suspensión temporal en esas estaciones afecta a los pasajeros que utilizan los servicios troncales y zonales en la zona universitaria y de Corferias.

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