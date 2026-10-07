La Fiscalía acusará al empresario Ricardo Leyva por presunta violencia intrafamiliar contra su exesposa

La audiencia se realizará ante una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, en las instalaciones de la Fiscalía General de la Nación - crédito Ricardo Leyva/X

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La Fiscalía General de la Nación citó al empresario Ricardo Leyva Páez a una diligencia de traslado del escrito de acusación, dentro de la investigación que adelanta por su presunta responsabilidad en hechos de violencia intrafamiliar agravada contra su exesposa Karen Santos.

La actuación fue programada para el próximo 9 de octubre de 2026, en las instalaciones de la Fiscalía.

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El proceso se desarrolla bajo los términos de la Ley 1826, correspondiente al sistema del Procedimiento Penal Especial Abreviado. Debido a la naturaleza del delito investigado, este mecanismo permite prescindir de la tradicional audiencia de imputación de cargos y avanzar al traslado del escrito de acusación, momento en el que se comunican al investigado los elementos con los que cuenta la Fiscalía para llevar el caso a juicio.

Una vez conozca el escrito de acusación, Ricardo Leyva podrá determinar si acepta los cargos, busca una sentencia anticipada, contempla una conciliación o decide avanzar a juicio. Si niega los cargos, el proceso continuará hacia la etapa de juzgamiento.

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La diligencia representa un avance dentro de la investigación que involucra al empresario y que permanece en el foco público desde diciembre de 2025, cuando comenzaron a conocerse las denuncias de Karen Santos sobre presuntos episodios de violencia física y psicológica durante su relación con Leyva.

Las pruebas entregadas a la Fiscalía

Entre los elementos aportados por Santos se encuentran videos, reportes médicos, fotografías de lesiones y grabaciones de llamadas que, según su denuncia, documentarían distintos episodios de violencia - crédito Colprensa

Según las denuncias conocidas, varios videos grabados por Santos hacen parte de los elementos que sustentan su versión sobre los hechos. En algunas de esas grabaciones quedó registrado un episodio en el que Leyva la habría perseguido con un cuchillo y amenazado con matarla.

Santos también afirmó que durante años habría sufrido maltrato físico y psicológico por parte de Leyva en la mansión en la que actualmente vive Armando Benedetti, ubicada en Barranquilla. En declaraciones entregadas a Cambio, la mujer relató episodios de violencia y explicó las razones por las que decidió hacer públicas las denuncias.

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“Yo sé que a las mujeres nunca nos creen. Y si estoy mostrando esto, es porque no me queda otro camino. Esto no lo hago por valentía. o hablo o me matan”, señaló Karen Santos.

Santos aseguró que habría sufrido agresiones físicas durante largos periodos y relató que los hechos la llevaron a abandonar la vivienda por temor a su integridad - crédito @RLPConciertos/X

La mujer también mostró pruebas de las agresiones que, según su denuncia, habría sufrido por parte de su expareja. Al referirse a las lesiones, afirmó: “Había tantos golpes que en momentos yo sentía que me pasaba una corriente por el cerebro”.

Santos sostuvo que en agosto de 2025 tuvo que abandonar la vivienda en la que residía con Leyva, debido a las agresiones que, según su relato, venía soportando. Indicó que el empresario la habría seguido y amenazado con un cuchillo en hechos ocurridos en la mansión de Lagos de Caujaral. “La única razón por la que salí fue porque estaba huyendo, porque tenía miedo”, dijo.

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Entre los elementos que Santos asegura tener en su poder están grabaciones de video, reportes médicos, fotografías relacionadas con las consecuencias de las agresiones y grabaciones de llamadas intimidatorias. También manifestó que los ataques habrían ocurrido durante largos periodos.

De acuerdo con su relato, Leyva también la habría obligado a justificar sus heridas y lesiones como accidentes, bajo el argumento de que no debía afectar la reputación de la familia a la que pertenecían.

La denuncia presentada por Ricardo Leyva

Ricardo Leyva denunció a Karen Santos por una presunta extorsión, argumentando que ella lo habría amenazado con divulgar un video íntimo que podría afectar su reputación e imagen - crédito @RLPConciertos/X

De manera paralela a la investigación por presunta violencia intrafamiliar, Leyva presentó una denuncia contra Santos por supuesta extorsión. Según su versión ante la Fiscalía, ella lo habría amenazado con divulgar un video íntimo que podría afectar su reputación e imagen.

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En este segundo caso, la Fiscalía ordenó medidas de protección a favor del empresario. El proceso quedó en manos del fiscal 175 de Medellín, Carlos Arturo Gómez Osorio, quien el 5 de diciembre remitió un oficio de tres páginas a la Policía para solicitar las medidas.

El documento, publicado inicialmente por la revista Cambio, señala que estas fueron solicitadas “para el cese del riesgo, evitar afectaciones futuras en la vida, integridad y el derecho al trabajo de la mencionada víctima”.

La Fiscalía estableció para Santos una “prohibición absoluta” de contactar a Leyva o a su familia, salvo que exista una orden judicial. En ese caso, el documento precisa que cualquier comunicación deberá limitarse a lo “estrictamente necesario para cumplir el mandato legal/judicial” y “canalizarse preferentemente por terceras personas neutrales”.

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Además, el oficio establece que Leyva podrá recibir atención prioritaria en cualquier CAI del país si acude por asuntos relacionados con la denuncia presentada contra Santos. La Policía también deberá informarle, en su condición de víctima en ese proceso, “sobre los protocolos de protección y las rutas de atención especializadas (incluyendo Violencia Basada en Género (VBG) o violencia intrafamiliar)” y dejar “la debida constancia de su socialización y cumplimiento”.

Hasta ahora, el caso por la presunta violencia intrafamiliar no había registrado un avance significativo en la Fiscalía. La diligencia de traslado del escrito de acusación, programada para el 9 de octubre, constituye la actuación anunciada por el ente investigador dentro de este proceso.

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