Gustavo Petro insistió en presunto fraude en las elecciones y pidió que abogados acudan a las instancias judiciales: “Pruebas irrefutables”

Gustavo Petro pidió a penalistas denunciar presunto fraude electoral - crédito Ovidio González/Presidencia - suministrado a Infobae Colombia

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El expresidente de la República Gustavo Petro continúa denunciando un presunto fraude electoral durante las elecciones presideniales de 2026 que dieron como ganador a Abelardo de la Espriella.

En sus redes sociales solicitó a los abogados penalistas de Colombia que presenten denuncias por presuntas alteraciones en el sistema electoral del pais y la falsificación de votos. Además, señaló que tiene pruebas concretas sobre las supuestas irregularidades durante la segunda vuelta que se llevó a cabo el 21 de junio de 2026.

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Según sostuvo, las acciones judiciales deben dirigirse a los tribunales penales competentes por una presunta “constricción del voto” de millones de electores. También denunció el supuesto reemplazo de votantes mediante algoritmos que, afirmó, alteraron la votación en 1.356 puestos.

En su mensaje, el lider de la oposición aseguró que esas irregularidades habrían afectado a más de siete millones de electores y cuestionó la legitimidad del presidente colombiano.

El expresidente de la República habló sobre el supuesto reemplazo de votantes mediante algoritmos que alteraron la votación en 1.356 puestos - crédito @petrogustavo/X

“Pruebas irrefutables del fraude electoral. Invito a los abogados penalistas de país que mantengan en firme sus principios democráticos elevar denuncia ante los tribunales penales competentes por su papel de cómplice de la constricción del voto de millones de electores de Colombia y del reemplazo de electores reales de Colombia por el uso fe algoritmos que falsificaron la votación en 1356 puestos de votación en la segunda vuelta con más de 7 millones de electores (sic)”, escribió en su cuenta de X.

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Petro atribuyó esa presunta intervención a intereses que buscarían “destruir todas las conquistas sociales y económicas que el progresismo logró para el pueblo colombiano” y entregar los recursos del país a extranjeros.

“Para nosotros y el país puede analizarlos sobre los datos, hay un presidente sin legitimidad en Colombia puesto desde el extranjero con los únicos objetivos de destruir todas las conquistas sociales y económicas que el progresismo logró para el pueblo colombiano y para regalar los recursos del país a los extranjeros que impusieron su presidente a los colombianos (sic)”, expuso el dirigente.

Gustavo Petro respondió tras tutela que interpuso en su contra Hernán Penagos por presunto fraude electoral

Gustavo Petro pidió a Hernán Penagos responder por la seguridad de los resultados electorales - crédito Colprensa - Presidencia

En días anteriores, el expresidente Gustavo Petro había respondido a la tutela presentada en su contra por el registrador nacional, Hernán Penagos Giraldo, y sostuvo que las denuncias por un presunto fraude en las elecciones presidenciales de 2026 “están en manos de la justicia”. El recurso busca que el exmandatario rectifique sus afirmaciones sobre un supuesto plan para alterar los comicios de mayo y junio, en los que Abelardo de la Espriella fue elegido presidente de Colombia.

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El exmandatario afirmó en X que la falta de transparencia de la Registraduría Nacional del Estado Civil afectó su derecho a elegir. También pidió a Penagos que respondiera públicamente o dentro del proceso judicial dos interrogantes sobre los formularios electorales y el análisis de los resultados.

El primer reclamo se centró en el código Hash de los archivos PDF de los formularios E-14, que contienen los resultados de cada mesa de votación. Petro aseguró que el 97% de los documentos publicados en Internet por la firma Thomas Gregg and Sons carecía de ese mecanismo de seguridad.

Gustavo Petro exigió al registrador explicar la ausencia de código Hash en formularios E-14 - crédito @petrogustavo/X

El exjefe de Estado explicó que el código Hash permite comprobar que un archivo digital no fue modificado. Sostuvo que esa protección estuvo presente en los resultados de mesa de la elección que lo llevó a la Presidencia, pero que dejó de aplicarse en procesos posteriores.

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“¿Por qué no tenían el código Hash?”, preguntó Petro. También cuestionó si las elecciones locales de 2027 se realizarán sin ese mecanismo: “¿Va a efectuar las próximas elecciones locales también sin código Hash en los formularios, haciéndolas perder su transparencia?”.

La acusación contra Hernán Penagos incluyó la afirmación de que el registrador habría presentado como código Hash una identificación alfanumérica de los formularios E-14. Petro escribió: “Usted, señor registrador le mintió al pueblo colombiano cuando afirmó ante la prensa que había dotado de código Hash los formularios PDF E-14 y sólo puso un código alfanumérico de denominación de los formularios E-14 sin capacidad para hacerlos inmodificables violando la ley (sic)”.

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La segunda pregunta se refirió a un análisis pericial estadístico de todas las mesas de votación. Petro afirmó que el estudio detectó patrones matemáticos en decenas de miles de mesas organizadas consecutivamente en 1.350 puestos de votación.

El expresidente atribuyó la investigación a Testigos Digitales, una agrupación que, según indicó, reúne a 75.000 ciudadanos con conocimientos de estadística y programación. Señaló que el examen empleó el modelo Wald-Wolfowitz, conocido como análisis de rachas.

Petro sostuvo que el estudio descartó la existencia de azar en los resultados, una condición que consideró propia de una elección libre. Esos señalamientos forman parte de las expresiones incluidas por Penagos en la tutela para solicitar una rectificación.

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