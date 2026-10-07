Por qué hay lluvias fuertes en Colombia pese a las condiciones del fenómeno de El Niño: esto explicó el Ideam

Fenómeno de El Niño reducirá los acumulados, pero no evitará aguaceros intensos en Colombia - crédito cortesía Infobae Colombia

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Colombia entró en la segunda temporada de lluvias en el 2026, un periodo que tendrá sus mayores volúmenes de precipitación durante los meses de octubre y noviembre, sobre todo en las regiones Andina y Caribe, según informó el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam).

El organismo explicó que las condiciones asociadas al Fenómeno de El Niño continúan en proceso de consolidación, aunque ese escenario no implica la ausencia total de lluvias. La previsión apunta a acumulados inferiores a los promedios históricos en varias zonas del país, pero con posibilidad de tormentas intensas en lapsos cortos.

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El comunicado especial 111, emitido el 6 de octubre de 2026, indicó que la temporada comenzó a finales de septiembre y tendrá mayor probabilidad de precipitaciones durante los dos próximos meses. El comportamiento puede cambiar entre regiones e incluso de una jornada a otra, debido a factores atmosféricos como el paso de ondas tropicales.

La entidad advirtió que pueden registrarse lluvias fuertes, tormentas eléctricas, vendavales, crecientes súbitas, inundaciones y movimientos en masa. Estos eventos dependerán de las condiciones meteorológicas de cada territorio.

El Ideam alertó por tormentas eléctricas, vendavales e inundaciones durante octubre - crédito Ideam

Para octubre, el Ideam anticipó precipitaciones por debajo de lo habitual en sectores amplios de las regiones Caribe, Andina y Pacífica, además de buena parte de la Orinoquía. La señal de menores acumulados se mantendría durante el trimestre octubre-noviembre-diciembre, con una situación más marcada en diciembre.

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El instituto aclaró que sus proyecciones climáticas corresponden a los valores acumulados durante un periodo y no excluyen episodios locales de alta intensidad. Por ese motivo, una temporada con lluvias inferiores al promedio puede incluir aguaceros, granizadas y actividad eléctrica en zonas específicas.

Bogotá registró 258 descargas eléctricas durante la tarde del 5 de octubre

La reciente jornada de precipitaciones en Bogotá reflejó esa variabilidad. El satélite GOES-19 detectó 258 descargas eléctricas dentro del Distrito Capital entre las 12:00 p. m. y las 06:00 p. m. del 5 de octubre de 2026.

De ese total, 221 rayos se localizaron en el área urbana y los cerros de la ciudad. Otros 37 se concentraron en la zona rural del sur, principalmente en Usme y Sumapaz. Además, el sistema registró 127 descargas a 10 kilómetros o menos de la Plaza de Bolívar y 29 a una distancia máxima de cinco kilómetros.

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El mayor número de rayos ocurrió entre las 03:00 p. m. y las 04:00 p . m., cuando se contabilizaron 166 eventos. En los alrededores de Bogotá, la actividad fue superior: el Ideam informó 1.973 descargas eléctricas en sectores de Cundinamarca, con mayor concentración hacia Pacho, Subachoque y La Peña, al norte de la capital.

También hubo actividad eléctrica hacia el suroccidente, en inmediaciones de Villarrica. El Ideam señaló que mantendrá el monitoreo de las condiciones océano-atmosféricas y que enviará información técnica a las autoridades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y a las entidades territoriales.

La subdirectora de Meteorología explicó por qué El Niño no elimina las precipitaciones

La coronel de la Fuerza Aérea, Diana Carolina Rueda, subdirectora de Meteorología del Ideam, explicó que la actual fase de maduración de El Niño coincide con el ciclo regular de lluvias del país.

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“A pesar de que estamos llegando a la fase de maduración” del fenómeno, “se han presentado eventos intensos de precipitaciones”, afirmó la funcionaria. Según explicó, la segunda temporada de lluvias ya se consolida en el territorio colombiano y puede producir episodios de corta duración con impactos relevantes.

El Ideam explicó por qué El Niño no impide las lluvias intensas en el país - crédito Redes sociales - @IDEAMColombia/X

Rueda sostuvo que “El Niño no elimina totalmente las lluvias”, aunque reduce los valores acumulados por debajo de los niveles normales. Esa diferencia entre la predicción climática general y los eventos puntuales explica las tormentas que afectaron a Bogotá, con precipitaciones intensas, granizadas y descargas eléctricas.

La subdirectora indicó que octubre y noviembre mantendrán condiciones favorables para lluvias fuertes. La interacción entre masas de aire cálido y humedad atmosférica favorecerá la formación de nubosidad y tormentas, en especial durante las tardes.

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Para diciembre, la proyección cambia. La funcionaria señaló que el país tendría un panorama más seco y temperaturas altas, una tendencia que estaría reforzada por El Niño y por el inicio de la temporada de menos lluvias en varias regiones.

En el caso de la capital, Rueda anticipó mañanas soleadas, con nubosidad hacia los cerros orientales y sectores del noroccidente. Durante la tarde, se prevé un aumento paulatino de las precipitaciones. “No de la misma intensidad” que el 5 de octubre, precisó, aunque sí podrían presentarse lluvias fuertes y tormentas eléctricas.

La previsión para Medellín y Barranquilla muestra un comportamiento similar durante los próximos días. De acuerdo con la subdirectora, el viernes, sábado y domingo de la próxima semana concentrarían las jornadas con mayor intensidad de lluvias en esas capitales.

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