Así quedó la selección Colombia en el ranking FIFA luego de los partidos contra México, Paraguay y Perú

El defensor de Atlético Nacional jugó su primer partido con la Amarilla y se estrenó con un golazo ante Perú-crédito Federación Colombiana de Fútbol

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Colombia venció 2-0 a Perú en Miami durante la fecha FIFA y cerró con su única victoria una serie de tres amistosos en Estados Unidos, después del empate ante México y la derrota frente a Paraguay en el comienzo del ciclo posterior al Mundial de 2026. Esto le permite a la selección mantener su puesto en el ránking y acercarse a tan solo tres puntos de México, que cierra el top 10.

El técnico argentino Néstor Lorenzo recuperó la línea de cuatro en defensa para el último amistoso y modificó algunas posiciones ofensivas. Jhon Arias se movió como mediapunta, con Yaser Asprilla por la derecha y Carlos Gómez por la izquierda, aunque los tres intercambiaron posiciones.

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Arias administró la pelota y distribuyó el juego, mientras Asprilla conectó con Luis Suárez desde posiciones interiores. El futbolista de Girona volvió a tener una actuación destacada en el ataque colombiano.

Yáser Asprilla fue una de las principales figuras en el proceso de la selección en esta fecha FIFA-crédito Federación Colombiana de Fútbol

El primer gol llegó a los 57′. Gómez avanzó por el sector derecho, envió un centro que Perú despejó de forma defectuosa y el lateral izquierdo Samuel Velásquez definió con un remate de zurda.

Para la última media hora ingresaron Juan Manuel Rengifo, Camilo Durán y Daniel Arcila. Rengifo y Arcila debutaron con la selección, y este último selló el resultado en el tiempo de adición con un remate de derecha al segundo palo.

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El empate ante México y los problemas en la mitad de la cancha

Luis Suárez fue el autor del gol de la selección Colombia contra México - crédito Federación Colombiana de Fútbol

Colombia había iniciado la ventana con una igualdad 1-1 ante México. Richard Ríos envió un centro desde la derecha y Luis Suárez entró como centrodelantero para convertir de cabeza el primer gol de la nueva etapa.

El equipo presionó alto, recuperó la pelota con intensidad y sostuvo esa propuesta durante los primeros 15 minutos. Luego perdió el control del mediocampo, donde Kevin Castaño y Gustavo Puerta fueron superados, y México ganó terreno hasta estrellar remates en los postes antes del descanso.

El gol del empate para México fue marcado por Gilberto Mora, tras un desborde por la banda izquierda, enganchar en el área y definir ante la imposibilidad de reacción de Álvaro Montero. Los cambios comenzaron a los 65 minutos, con los ingresos de Samuel Velásquez, Kevin Viveros, Jaminton Campaz, Yaser Asprilla y Matías Orozco.

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El ensayo con tres centrales ante Paraguay que terminó en derrota

Los jugadores convocados buscan ganarse un lugar en el proceso de la Selección Colombia - crédito Federación Colombiana de Fútbol

La segunda prueba terminó con una caída 1-0 ante Paraguay. Lorenzo realizó cuatro modificaciones y ensayó una defensa de tres centrales con laterales adelantados, una propuesta que dejó espacios para proteger el arco propio.

El partido comenzó con un choque entre el arquero Aldair Quintana y Héctor Cuenca, tras el cual el guardameta debió continuar con la cabeza vendada. Colombia tardó media hora en construir acciones ofensivas.

Gustavo Puerta impulsó al equipo desde el mediocampo y Yaser Asprilla intentó desequilibrar como mediapunta, con gambetas y remates desde la entrada del área. El ataque por los costados funcionó poco y la nueva estructura defensiva expuso al equipo cuando perdió la pelota.

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Kevin Viveros y Jaminton Campaz entraron en el segundo tiempo, pero su incidencia fue limitada por el gol paraguayo, que llegó en medio del desorden defensivo y tras un rebote de Quintana. Jhon Arias y el delantero quedaron lejos del arco rival, y Colombia solo se aproximó al empate al final, con el ingreso de Daniel Muñoz.

Así quedó la selección Colombia en el ránking FIFA luego de los partidos de septiembre y octubre

La selección Colombia venció 2-0 a Perú, con anotaciones de Daniel Arcila y Samuel Velásquez - crédito AFP

FIFA incorporó un nuevo sistema para el Ránking de selecciones basado en el modelo Elo, con el propósito de lograr una clasificación más precisa, transparente y equitativa entre equipos de todas las confederaciones. El método reemplaza el esquema anterior para evitar que los puntos pierdan valor con el paso del tiempo y facilitar el ascenso de selecciones ajenas a Europa y Sudamérica.

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La revisión demandó dos años de desarrollo y la evaluación de numerosos algoritmos. El cambio también busca corregir las dificultades que enfrentaban algunos equipos para mejorar su posición pese a obtener resultados competitivos. Tras la fecha FIFA de septiembre y octubre así quedaron los 12 primeros puesto en el ránking.

España: 2011.57 puntos. Argentina: 1972.80 puntos. Francia: 1958.86 puntos. Inglaterra: 1925.59 puntos. Portugal:1807.69 puntos. Brasil 1806.51 puntos. Marruecos: 1805.34 puntos. Bélgica: 1779.17 puntos. Países Bajos: 1778.61 puntos. México: 1738.48 puntos. Colombia: 1735.80 puntos. Suiza: 1725.39 puntos.