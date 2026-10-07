Samuel Velásquez envió contundente mensaje tras su debut goleador con la selección Colombia: “Llegamos para quedarnos”

El defensor de Atlético Nacional habló sobre el nuevo proceso que se está consolidando en la selección al mando de Néstor Lorenzo -crédito @ESPNColombia/X

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El 6 de octubre de 2026, la selección Colombia derrotó por 2-0 a Perú en el estadio Nu Bank (casa del Inter de Miami) por el tercer partido de preparación en la fecha FIFA.

Dentro de las buenas noticias que dejó el triunfo de la “Tricolor”, luego del empate ante México y la caída ante Paraguay, el equipo de Néstor Lorenzo contó con los debuts goleadores del defensor Samuel Velásquez y el delantero Daniel Arcila, dos de las figuras que encabezan el recambio generacional en el cuadro “Cafetero”.

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El defensor de Atlético Nacional jugó su primer partido con la Amarilla y se estrenó con un golazo ante Perú-crédito Federación Colombiana de Fútbol

Es por ello que, tras finalizado el partido, el defensor Samuel Velásquez habló en la zona mixta ante los medios de comunicación y en primer lugar explicó cómo se dio su golazo ante el portero peruano Pedro Gallese:

“Igual me quedó picando, no lo pensé dos veces y rematé. La cogí bien con los tres dedos y me hizo la parada perfecta”, dijo.

Sobre su relación con el volante Juan Manuel Rengifo, Velásquez describió que su amistad siempre estuvo fortalecida por el vínculo de hermandad que tenían desde que se conocieron en las inferiores de Atlético Nacional:

“Yo soy un loco. Desde Nacional concentro con él; todos somos hermanos, la verdad. Para las buenas y para las malas, siempre he estado con él. Nos conocemos desde pequeños”, recordó.

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Sobre la relación con James Rodríguez y su llamado a la selección Colombia, el defensor explicó que recibió una sincera felicitación por parte del excapitán “Cafetero”, además afirmó que, junto a Rengifo y sus nuevos compañeros, están para quedarse y liderar el recambio del combinado patrio.

“Me felicitó porque hice un gol con la selección, algo que ni él creía. Y, bueno, llegamos para quedarnos acá también y seguir por el camino que voy. Ese es el mensaje con el que me felicitaron: vengo haciendo las cosas bien, pero no basta con lo que he hecho. Obviamente, siempre hay que ir por más y nunca conformarse. Cuando llegue a Nacional, quiero seguir avanzando y progresando”, cerró.

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Así fue el gol de Samuel Velásquez, el primero con la selección Colombia

Samuel Velásquez anotó el primer gol de la selección Colombia ante Perú en el último duelo amistoso de la fecha FIFA de septiembre y octubre del 2026 - crédito @samu33velasquez/Instagram

El 6 de octubre de 2026, Colombia se adelantó en el marcador ante Perú con un gol de Samuel Velásquez al convertir en el minuto 57 de un amistoso internacional y consiguió su primer tanto con la selección.

El equipo colombiano llegó al descanso sin ventaja, mientras Perú mantenía su arco en cero y contenía sus ataques. La anotación cambió el marcador en el segundo tiempo.

Velásquez aprovechó un rechazo defectuoso de Jesús Pretell cerca del área peruana y remató de volea, sin dejar caer el balón. El disparo tomó una trayectoria difícil para Pedro Gallese y terminó en el fondo de la red.

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En lo que se refiere a su actuación, Samuel Velásquez fue reemplazado al minuto 78 por Álvaro Angulo, y durante los minutos que estuvo en cancha, sumó dos contribuciones en defensa, ganó uno de los dos duelos que tuvo en el mano a mano con los atacantes peruanos y también fue clave en el juego aéreo.

A continuación, estas fueron sus estadísticas según la aplicación de Sofascore:

Contribuciones en defensa: 2

Duelos ganados mano a mano: 1 de 2

Duelos aéreos: 1 de 1

Faltas: 1

Despejes: 1

Recuperaciones del balón: 2

Cuando vuelve a jugar la selección Colombia

Yáser Asprilla fue una de las principales figuras en el proceso de la selección en esta fecha FIFA-crédito Federación Colombiana de Fútbol

Tras la fecha FIFA de octubre, la “Tricolor” volverá a la acción ante Chile en dos partidos amistosos que se llevarán a cabo en Cali y Santiago , el 13 y 17 de noviembre de 2026 respectivamente.

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En lo que se refiere a cómo viene Chile, el mismo 6 de octubre de 2026, el equipo dirigido por Nicolás Cordova derrotó por 0-2 a México en el estadio Los Ángeles Memorial Coliseum con los goles de Maximiliano Gutiérrez al minuto 54 y de Vicente Pizarro al 65.

A continuación, así viene México en sus últimos cinco partidos:

6 de octubre de 2026 - Amistosos internacionales: México 0-2 Chile

29 de septiembre de 2026 - Amistosos internacionales: Estados Unidos 4-2 Chile

26 de septiembre de 2026 - Amistosos internacionales: Canadá 1-0 Chile

9 de junio de 2026 - Amistosos internacionales: República Democrática del Congo 1-2 Chile

6 de junio de 2026 - Amistosos internacionales: Portugal 2-1 Chile