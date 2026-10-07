Colombia

Mariana Zapata aclaró finalmente cuál es su relación con Juanda Caribe tras versiones en redes sociales: “No somos nada”

La creadora de contenido contó en una transmisión que ambos optaron por frenar los rumores y las exigencias de sus seguidores, luego de semanas diciendo que apenas se estaban conociendo

Aclaró que a través de un comunicado decidieron ponerle punto final a una ola de rumores - crédito TikTok

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Mariana Zapata y Juanda Caribe ya no están juntos: decidieron quedarse como amigos. La propia Zapata lo confirmó en una transmisión en vivo, con una calma que contrasta con los meses de especulaciones, etiquetas y presión constante de sus seguidores.

Por otro lado, aclaró lo del crucero, un comunicado de Telegram enviado por el equipo del barranquillero y dónde estaba Juanda mientras ella hablaba, confirmando que no existió tal relación entre los dos.

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La historia entre los dos arrancó dentro de La casa de los famosos Colombia en 2026, creció en forma de rumor durante semanas y terminó de confirmarse en julio con un beso en escenario en Barranquilla. Pero nunca tuvo una etiqueta formal. Y ahora tampoco la va a tener.

La decisión la tomaron juntos, hartos de la toxicidad de los seguidores

Zapata explicó con detalle cómo llegaron a esa conclusión. Apenas una semana o dos antes del anuncio, todavía le decían a su comunidad que se estaban conociendo: “Ese día les dijimos: ‘Nosotros no somos nada, nosotros nos estamos conociendo’”. Pero la presión de los fans terminó pesando más de lo que esperaban.

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Mariana señaló que el apoyo emocional entre ella y Juanda Caribe surgió por la presión y la soledad propias del reality, y no por una relación amorosa convencional - crédito Canal RCN
Mariana señaló que el apoyo emocional entre ella y Juanda Caribe surgió por la presión y la soledad propias del reality, y no por una relación amorosa convencional - crédito Canal RCN

“Si yo no subo algo y no está él, entonces ¿dónde está él? O si él sube algo y no estoy yo, entonces ¿dónde está ella?”, describió. Ante esa dinámica, la decisión fue hablar claro: “Tomamos la decisión de decirle a la gente que ya. O sea, somos amigos, ya somos amigos, literalmente”, dijo Zapata en la transmisión.

Juanda envió un comunicado a su grupo de Telegram confirmando que estaba soltero desde abril. Ella, por su parte, aclaró que lleva soltera desde mucho antes: “Yo estoy soltera desde octubre del año pasado. Mi último novio fue realmente como en septiembre, octubre, si no estoy mal, del año pasado. O sea, hace un año”.

El crucero no fue una escapada romántica, sino un viaje familiar planeado meses antes

Uno de los puntos que más ruido generó en redes fue verlos a los dos en el mismo crucero. Zapata lo aclaró sin vueltas. “Lo pagué hace tres meses, desde que salí de la casa de los famosos, para venir con mi familia”, explicó.

Entre confesiones y dedicatorias, Juanda Caribe y Mariana Zapata mantienen en vilo a sus seguidores por la naturaleza de su actual relación - crédito Cortesía Canal RCN
Entre confesiones y dedicatorias, Juanda Caribe y Mariana Zapata mantienen en vilo a sus seguidores por la naturaleza de su actual relación - crédito Cortesía Canal RCN

El plan era familiar desde el principio, y Juanda se sumó porque dentro del reality se lo habían prometido: “En la casa de los famosos nos prometimos como que ir a un crucero, entonces él vino también”.

Sobre dónde estaba Juanda mientras ella hablaba, fue igual de directa: “Juanda no sé dónde está. Yo creo que él está en Aruba, o sea, estamos en Aruba todos, pero él está no en el crucero, sino en Aruba, abajo, con una gente que yo no sé quién es”.

En julio confirmaron el romance con un beso en Barranquilla, pero nunca le pusieron nombre

La empresaria soltó en una transmisión en vivo que el noviazgo sería una jugada publicitaria del cantante, y su comentario encendió otra vez la conversación digital alrededor de la mediática pareja - crédito TikTok

Los meses que siguieron a la salida del programa fueron confirmando lo que muchos intuían. En julio, durante el lanzamiento de la canción Lo Revivimos, Zapata y Caribe se besaron en un escenario en Barranquilla y ella le expresó su amor frente al público. Eso no los libró de las críticas.

La empresaria y también exparticipante Yina Calderón dijo en una transmisión en vivo que el noviazgo era una jugada de marketing: “No van a durar porque Juanda Caribe y Mariana se van a separar, todo es show”, afirmó.

Zapata respondió con calma desde sus redes: “Jajaja según ella nadie es mi prototipo, ni yo sé cuál es, siempre he dicho que no tengo. Dios mío padre”. Juanda, por su parte, publicó en sus historias: “Por más que intentan borrarle la sonrisa, ella más sonríe”.

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La reflexión de Juanda Caribe que pone en el ojo del huracán su relación con Mariana Zapata - crédito @juandacaribeshow/IG

A finales de septiembre todavía evitaban la etiqueta de novios. Días después vino el anuncio: amigos.

El 6 de octubre, Caribe publicó en su cuenta de Instagram una reflexión desde la cubierta del crucero: “En esta etapa de mi vida el silencio no es para otorgar, con 32 años vividos he aprendido que no todo hay que explicarlo, refutarlo, o contradecirlo”. Cerró con una frase corta: “Mi estado es: PAZ”. No mencionó a nadie de forma directa y no respondió ningún comentario.

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