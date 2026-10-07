Una mujer fingió estar muda y se robó un celular en un local de Soacha: todo quedó en video

El hurto del dispositivo móvil se ejecutó en 30 segundos tras engañar a la dueña del establecimiento - crédito Pasa en Bogotá

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Una mujer denunció que una supuesta clienta le robó el teléfono tras ingresar a su negocio con señas, bajo una modalidad que también habría afectado a otros comerciantes de Bogotá y Soacha.

La maniobra consiste, según las denuncias conocidas, en que los responsables aparentan tener una discapacidad auditiva o del habla para captar la atención de quienes atienden locales comerciales. Esa situación lleva a las víctimas a permitirles el ingreso o a distraerse mientras intentan comprender qué necesitan.

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El caso más reciente circuló en redes sociales a través de la cuenta de denuncias ciudadanas Pasa en Bogotá. La grabación correspondería a una miscelánea del sector de San Mateo, en Soacha, Cundinamarca.

Las imágenes captadas por una cámara de seguridad dejaron ver que el hecho ocurrió el jueves 1 de octubre, cuando una mujer hace señas a la propietaria del comercio y luego entra hasta el escritorio del establecimiento. Allí toma el celular que estaba en el lugar y se retira, todo en un lapso de 30 segundos.

La sospechosa usó una bolsa o pañuelo negro para ocultar el teléfono y sustrajo también unas llaves - crédito Captura video

La secuencia expuso el punto central de la denuncia: la interacción inicial habría servido para que la dueña del local fijara su atención en las señas y no en los objetos que tenía cerca.

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Una de las afectadas relató cómo comenzó el episodio. “La persona llegó hablando con señas y como si fuera muda”, afirmó la mujer a CityTV.

La víctima explicó que permitió el ingreso porque no lograba entender qué buscaba la supuesta clienta. “Como yo no le entendía, para entenderla mejor dejé que ingresara para que me explicara bien qué era lo que quería”, contó al canal regional.

La víctima dijo que usaron una bolsa para ocultar el celular

El robo ocurrió mientras la mujer intentaba seguir la explicación. La afectada sostuvo ante el medio que, en un momento de descuido, la desconocida tomó el dispositivo y lo cubrió antes de salir del negocio.

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“A medida que ella me iba explicando, yo en un momento me distraje y ella cogió el celular con un pañuelo o una bolsa negra para taparlo”, relató la comerciante.

Según su versión, la mujer también tomó unas llaves que estaban junto al teléfono. Ese movimiento habría evitado que advirtiera de inmediato que el celular ya no estaba en el escritorio.

La víctima describió ante CityTV la salida de la sospechosa: “Para que yo no me diera cuenta de que había cogido el celular, al ladito tenía las llaves de unos productos de afuera. Cogió las llaves y salió”.

El relato no quedó limitado a ese comercio. La mujer aseguró que varios vecinos le contaron que habían sufrido hurtos con un mecanismo parecido durante la misma jornada.

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