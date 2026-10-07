Colombia

Shakira reunirá a Maluma, Beéle y Dani Martín para cerrar su residencia madrileña

La cantante colombiana despedirá su etapa europea el Día de la Hispanidad, tras doce funciones en Macondo Park, con una velada diseñada para compartir escenario con colaboradores y amigos cercanos

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Shakira anunció a dos colombianos entre la nómina de invitados para el concierto final en Madrid - crédito @LiveNationES/X
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Shakira cerrará el 12 de octubre su residencia en Madrid con Maluma, Beéle y Dani Martín como invitados de una noche que marcará el final de su etapa europea. El espectáculo será el decimotercer concierto de la serie que la cantante colombiana ofrecerá en la capital española dentro de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour.

La fecha coincide con el Día de la Hispanidad y fue concebida como una despedida junto a colaboradores y amigos de la artista. La participación de los tres músicos fue anunciada por Pino Sagliocco, presidente de Live Nation España, durante una rueda de prensa en Madrid, de acuerdo con medios españoles y replicado por la cuenta de los organizadores en X.

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Shakira tendrá como invitados especiales en su último concierto en España a Maluma, Beéle y a Bizarrap - crédito @shakira/IG

“El día 12 se van a celebrar muchas cosas. Primero, nos sumaremos a lo que es el Día de la Hispanidad, pero nosotros lo celebraremos desde el Día de la Latinidad, con el que todos los latinos que viven aquí o del mundo pueden ver en Madrid lo que significa sentirnos orgullosos de nuestras raíces”, aseguraba el presidente de la promotora, Pino Sagliocco.

El cierre llega después de 12 presentaciones en Macondo Park, la instalación montada a las afueras de Madrid para esta residencia. Por ese escenario ya pasaron Alejandro Sanz, Laura Pausini, Manuel Turizo y Dua Lipa, en una secuencia de colaboraciones que reunió voces de distintas generaciones de la música en español e inglés.

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La actuación del 3 de octubre, con Dua Lipa como invitada, alcanzó además una marca para Amazon Music: su transmisión en directo fue la más vista de una artista femenina en la historia de la plataforma. Las dos cantantes interpretaron una versión especial de Antología durante esa presentación.

Maluma y Shakira, una asociación de varias canciones

El lyric video de Algo Tú muestra personajes disfrazados y máscaras tradicionales del Carnaval de Barranquilla, fusionando elementos festivos y culturales en la narrativa visual - crédito Sony Music
El lyric video de Algo Tú muestra personajes disfrazados y máscaras tradicionales del Carnaval de Barranquilla, fusionando elementos festivos y culturales en la narrativa visual - crédito Sony Music

El reencuentro entre Shakira y Maluma concentrará una parte central de las expectativas del último concierto. Los dos artistas colombianos ya trabajaron juntos en Chantaje, Trap, Clandestino y ahora Agua, la colaboración más reciente, lanzada en septiembre.

La noche del 12 de octubre incluirá el estreno en directo de Agua, que Shakira y Maluma cantarán juntos por primera vez ante el público. El tema se sumará a un repertorio compartido que comenzó con Chantaje, una de las canciones más conocidas de la trayectoria reciente de ambos.

Beéle será el segundo invitado colombiano del espectáculo. Su vínculo con Shakira se fortaleció con Algo tú, una colaboración que lo incorporó a la lista de músicos con los que la artista trabajó en esta etapa.

"Agua" ya está disponible en plataformas digitales y presenta un merengue centrado en la metáfora entre el agua y el fuego, narrativa igualmente aplicada a su videoclip - crédito Sony Music
"Agua" ya está disponible en plataformas digitales y presenta un merengue centrado en la metáfora entre el agua y el fuego, narrativa igualmente aplicada a su videoclip - crédito Sony Music

Dani Martín completará el grupo de invitados con una presencia española. El cantante madrileño desarrolló buena parte de su carrera al frente de El Canto del Loco antes de emprender su camino como solista, y su participación aportará una voz local al último concierto de Shakira en la ciudad.

La actuación del español fue confirmada junto con las de Maluma y Beéle para la despedida de la residencia, que alcanzará 13 noches en Madrid; sin embargo, el cartel también incluyó al argentino Bizarrap como otro de los invitados anunciados por la colombiana.

Un homenaje a Federico García Lorca en Macondo Park

El concierto final también incorporará una programación dedicada a Federico García Lorca, cuya muerte cumple 90 años este año. Macondo Park rendirá homenaje al poeta y dramaturgo español con actuaciones previstas en el segundo escenario del recinto.

La propuesta visual y cultural de Macondo Park acompaña la residencia de Shakira en Madrid y sirve como vitrina para promocionar la diversidad de Colombia ante viajeros de España y otros países europeos, invitándolos a descubrir sus destinos y experiencias - crédito LiveNation/MinCIT
La propuesta visual y cultural de Macondo Park acompaña la residencia de Shakira en Madrid y sirve como vitrina para promocionar la diversidad de Colombia ante viajeros de España y otros países europeos, invitándolos a descubrir sus destinos y experiencias - crédito LiveNation/MinCIT

Lagartija Nick, Kiki Morente e Israel Fernández formarán parte de ese segmento flamenco. Sagliocco vinculó la iniciativa con la influencia cultural de Lorca y afirmó: “García Lorca nos ha hecho mucho mejor a todos, probablemente sea el poeta que más nos ha enamorado y nos ha hecho echar raíces”.

Durante la jornada también se proyectará una película inspirada en la obra o la figura de Lorca. El presidente de Live Nation España adelantó esa actividad, aunque no precisó qué cinta será exhibida.

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