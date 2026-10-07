Colombia

Westcol se sorprendió en vivo por los clips virales de El Agropecuario: “El giro tan inesperado de la trama”

El creador de contenido paisa conoció en directo los videos de Juan David Tejada junto a una modelo colombiana y cerró su comentario con una reflexión sobre los giros inesperados de la vida

Los videos comenzaron a circular el 5 de octubre y acumularon cientos de mensajes entre sus seguidores, mientras Juan David Tejada no confirma si abrirá un perfil propio en la plataforma - crédito @westpov_/IG

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El streamer antioqueño Westcol reaccionó a los videos íntimos de Juan David Tejada, conocido como El Agropecuario, junto con una modelo colombiana, mientras jugaba un videojuego con otras personas conectadas a su transmisión.

Al enterarse de los clips que circulaban de Tejada en las plataformas digitales, el creador de contenido no ocultó su sorpresa: “¿Cómo así que El Agropecuario actor porno? Brother. Dios santo”, fue su primera reacción. Luego se repuso y añadió: “El tipo está enfocado en diversos trabajos”.

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Con todo, lo que más llamó la atención fue la reflexión con la que cerró su comentario. “El giro tan inesperado de la trama. Todo puede pasar, brother. Uno no sabe y cualquier cosa puede pasar. En cualquier momento pasa algo y ¡boom!, explota todo. Por eso hagan las cosas bien”, expresó Westcol ante sus seguidores, según quedó registrado en clips del stream que circularon en redes.

El episodio generó reacciones tanto en la transmisión como en el video replicado por cuentas de entretenimiento, donde los seguidores insisten a modo de burla, que los videos forman parte del entrenamiento del ex de Aida Victoria.

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El anuncio de que los exnovios de Aida Victoria, Westcol y Tejada, participarán juntos en el mismo reality desató un torrente de especulaciones - crédito redes sociales
Westcol se sorprendió por los videos para adultos que se viralizaron de El Agropecuario - crédito redes sociales

Aida Victoria se pronunció en sus historias y pidió no juzgar a las mujeres por las decisiones del pasado

Además de Westcol, su expareja Aida Victoria Merlano se pronunció en sus historias de Instagram después de que Juan David Tejada, debutara como creador de contenido para adultos.

La influencer no mencionó directamente el episodio como muchos de sus seguidores esperaban, pero finalmente el mensaje llegó horas después de que los videos de El Agropecuario circularan en redes sociales.

“Dejen de culpar a las mujeres por lo que un padre decide ser”, escribió Merlano en una publicación que sus seguidores interpretaron como una respuesta directa a la polémica.

En su historia, Merlano enumeró una serie de logros desde el nacimiento de su hijo. Afirmó que fundó la empresa @somabyaida, que en seis meses se ubicó entre las compañías más exitosas de comercio electrónico en Colombia.

La influenciadora afirmó que sostiene a su hijo Emiliano y que las acciones de otras personas no la definen como madre - crédito aidavictoriam / Instagram
La influenciadora afirmó que sostiene a su hijo Emiliano y que las acciones de otras personas no la definen como madre - crédito aidavictoriam / Instagram

También mencionó una colaboración con la marca Lummia que, según sus palabras, está a punto de agotar existencias cuando el plan inicial era vender hasta diciembre. Agregó que escribió un libro que calificó de éxito de ventas y que es la única socia mujer en negocios liderados por hombres.

“Facturo todos los días por la calidad de mis ideas y le aseguré en su primer año el futuro completo a mi hijo”, escribió Merlano en sus historias de Instagram. La influencer sostuvo que, pese a esos logros, el entorno social insiste en reducirla a la decisión que tomó sobre el donante de esperma de su hijo.

“Aún así socialmente se me quiere reducir a la elección que hice sobre el donante de esperma. Es injusto”, publicó. Cerró el mensaje con una frase que resume su reclamo: “Yo parí, crié y sostengo todos los días. Mientras yo siga siendo la mamá que soy, lo que hagan otras personas, no me define”.

Juan David Tejada debutó en contenido para adultos con María Gelvis

Juan David Tejada compartió en sus redes sociales adelantos de su nueva faceta digital, que generó reacciones entre sus seguidores - crédito @tc575175/ X

Tejada, conocido como El Agropecuario, incursionó en la producción de contenido para adultos junto a la modelo colombiana María Gelvis, vinculada a OnlyFans.

El creador había concentrado su actividad en transmisiones en vivo y publicaciones sobre su vida personal, mientras se preparaba para Stream Fighters 5. Su aparición en este tipo de producción marcó un giro frente al contenido que acostumbraba compartir, de acuerdo con el medio.

Gelvis suma más de 691 mil seguidores en redes sociales y también fue relacionada sentimentalmente con Tejada. Si se confirma ese vínculo, sería la primera relación pública del creador desde su separación de Merlano.

Ni Tejada ni su equipo precisaron si la colaboración se convertirá en una actividad sostenida dentro de una cuenta propia de contenido por suscripción o si se trata de una estrategia para aumentar sus seguidores previo a la pelea.

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