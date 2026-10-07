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Juan Manuel Rengifo no ocultó su emoción tras debutar con la selección Colombia: “Es un sueño”

El volante de Atlético Nacional fue uno de los jugadores que tuvo minutos en el partido amistoso ante Perú

El volante canterano de Atlético Nacional habló tras su debut con la camiseta Amarilla-crédito @FCFSeleccionCol/X
El volante canterano de Atlético Nacional habló tras su debut con la camiseta Amarilla-crédito @FCFSeleccionCol/X
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El 6 de octubre de 2026, Colombia derrotó por 2-0 a Perú en el estadio Nu Bank (casa del Inter Miami FC de la MLS de Estados Unidos) con los goles de Samuel Velásquez y de Daniel Arcila.

En ese contexto, el técnico argentino Néstor Lorenzo le dio la oportunidad a los nuevos jugadores que llamó para comenzar el recambio generacional en la plantilla y uno de los que sumó minutos con la Amarilla fue el volante Juan Manuel Rengifo.

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Tras el partido, el volante habló sobre la coincidencia de que el mismo día de su debut con la “Tricolor” fue un año después de su primera titularidad con Atlético Nacional.

Juan Manuel Rengifo es uno de los jugadores de la actual selección Colombia, octubre del 2026, que tendría acción en los próximos partidos - crédito @titi_1002/Instagram
Juan Manuel Rengifo es uno de los jugadores de la actual selección Colombia, octubre del 2026, que tendría acción en los próximos partidos - crédito @titi_1002/Instagram

En charla con el periodista Juan Pablo Hernández del Gol Caracol, Rengifo detalló que el día de su debut con la selección Colombia coincidió con el aniversario de su primera titularidad con Atlético Nacional:

“Justamente hoy, al recordar, pensé que hace un año tuve mi primer partido como titular en Nacional. Y hoy, justo un año después, debuté con las selecciones. Es un sueño. De verdad, todo ha sido gracias a Dios, a mi familia, a mis amigos, a mi pareja, a todos los que han sido parte de mi proceso en Nacional y a las personas con las que he convivido y que me han enseñado. Es gracias a ellos”.

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