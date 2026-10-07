Colombia

Policía dio de baja a dos delincuentes que le intentaron robar su camioneta en Bogotá: otro resultó herido

El uniformado disparó su arma de dotación contra tres hombres armados que lo interceptaron al llegar a su casa en la localidad de Puente Aranda

El CTI de la Fiscalía asumió las diligencias para esclarecer el hurto de la camioneta, reconstruir las circunstancias del hecho y revisar testimonios, pruebas y grabaciones de cámaras de seguridad del sector afectado - crédito PasaenBogotá/X
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Siguen los casos de inseguridad en Bogotá después de que las autoridades reportaran un nuevo caso de hurto a un vehículo que involucró a un uniformado adscrito a la Policía Metropolitana.

Según la información conocida hasta el momento, los hechos se registraron durante la noche del martes 6 de octubre, cuando el uniformado repelió el hurto de su vehículo en la localidad de Puente Aranda y accionó su arma, desatando un intercambio de disparos que dejó dos personas muertas y una herida.

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El uniformado llegaba en su camioneta a su vivienda, en el barrio La Francia, cuando fue interceptado por hombres armados que, según la versión oficial, representaban una amenaza contra su vida e integridad.

El episodio ocurrió pasadas las 10:30 p. m. cuando los habitantes del sector alertaron a las autoridades tras escuchar varios disparos. La Policía Metropolitana de Bogotá señaló que el agente utilizó su arma de dotación en legítima defensa.

Dos presuntos delincuentes perdieron la vida y otro más está internado en un centro médico - crédito @PasaenBogota/X
Dos presuntos delincuentes perdieron la vida y otro más está internado en un centro médico - crédito @PasaenBogota/X

Como resultado, tres personas resultaron lesionadas: una murió en el lugar y las otras dos huyeron en el vehículo en el que se desplazaban hasta un centro asistencial.

Ante la amenaza contra su vida e integridad, y en legítima defensa, el uniformado hace uso de su arma de dotación, resultando lesionadas tres personas. Una de ellas fallece en el lugar de los hechos”, señaló la Policía Metropolitana de Bogotá en un comunicado oficial.

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Asimismo, uno de los delincuentes heridos falleció minutos después de llegar al hospital, mientras el tercero recibió atención médica.

Un vehículo con impactos de bala frente al hospital

Todo parece que, tras el intercambio de disparos con el uniformado, los sospechosos se movilizaron en un vehículo negro en el que, presuntamente, habrían intentado cometer el hurto del automotor.

La Policía aseguró que la actuación del uniformado se dió en legítima defensa - crédito Policía
La Policía aseguró que la actuación del uniformado se dió en legítima defensa - crédito Policía

Según información obtenida por Citytv, el presunto delincuente que falleció fue hallado dentro del vehículo y el automóvil utilizado por los implicados tenía varios impactos de bala. Testigos citados por el medio local indicaron que los sobrevivientes fueron llevados al Hospital de Méderi, en Bogotá.

De momento, la Policía Metropolitana señaló que la investigación quedó en manos del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación. El organismo deberá establecer cómo se produjo el intento de robo, las circunstancias del tiroteo y si la actuación del policía correspondió a una reacción de defensa.

Las diligencias incluyen la recolección de testimonios, pruebas y material de las cámaras de seguridad del sector. También buscan determinar la ruta que siguieron quienes abandonaron el lugar después del ataque.

Entretanto, la Policía Metropolitana de Bogotá confirmó que las dos personas lesionadas que huyeron llegaron a un centro médico en el vehículo en el que se movilizaban. La institución sostuvo que el agente reaccionó ante una amenaza contra su vida e integridad.

Las otras dos personas huyen en el vehículo en el que se movilizaban hasta un centro asistencial, donde posteriormente fallece una de ellas y la otra recibe atención médica”, concluyó la institución.

Dos hermanos fueron detenidos tras el vuelco de un vehículo en Tunjuelito

Los agentes de policía iniciaron la persecución al escuchar gritos de auxilio desde un vehículo que remolcaba a otro - crédito Mebog

En otro operativo contra el hurto de vehículos en Bogotá adelantado en la primera semana de octubre, la Policía Metropolitana de Bogotá capturó a dos hermanos, de 26 y 28 años, señalados de robar dos automotores cerca del estadio El Campín, en la localidad de Teusaquillo. Durante la persecución, uno de los carros se volcó y los uniformados rescataron a uno de los propietarios, que estaba amordazado en el asiento trasero.

El procedimiento comenzó en el barrio San Vicente Ferrer, en Tunjuelito, cuando una patrulla observó un vehículo que remolcaba a otro con una cuerda y escuchó pedidos de auxilio desde uno de ellos. Al advertir la presencia policial, los sospechosos intentaron escapar.

La fuga terminó varias cuadras después, cuando uno de los automotores perdió el control y volcó. Uno de los detenidos salió del vehículo e intentó huir a pie, pero fue interceptado; el otro quedó atrapado dentro del carro. La situación permitió a los agentes auxiliar a la víctima retenida.

El mayor Marlon Parada, comandante de la estación de Policía de Tunjuelito, indicó que los investigados habrían usado las modalidades de falso servicio de plataforma y “halado” para cometer los robos.

Uno de los capturados registra cuatro anotaciones por hurto, de acuerdo con la institución; ambos quedaron a disposición de la autoridad competente por los presuntos delitos de hurto y secuestro.

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