Dos jugadores de la selección Colombia no sumaron minutos en los partidos de la fecha FIFA de septiembre y octubre: quiénes fueron

Royer Caicedo y Óscar Perea fueron los dos jugadores de los 26 convocados que no sumaron minutos en la fecha FIFA de septiembre y octubre - crédito FCF

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Óscar Perea y Royer Caicedo fueron los únicos jugadores de Colombia que no tuvieron minutos durante la triple fecha FIFA de amistosos contra México, Paraguay y Perú. El delantero del América de México y el defensor del Cercle Brugge quedaron fuera de la rotación aplicada por Néstor Lorenzo.

Ambos deberán esperar una nueva convocatoria para buscar su debut con la selección mayor. Colombia volverá a competir en noviembre con dos partidos amistosos contra Chile: el viernes 13 en el estadio Pascual Guerrero de Cali y el martes 17 en Santiago.

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Royer Caicedo ha jugado pocos minutos en Europa, pero es opción de recambio al tener apenas 20 años de edad - crédito FCF

Royer Caicedo fue el jugador más joven de la convocatoria (20 años) y se perfila como recambio en una posición con dos jugadores entre los más destacados de la era de Néstor Lorenzo: Davinson Sánchez de Galatasaray, que además portó la cinta de capitán, y Jhon Lucumí, que después de la Copa Mundial de la FIFA 2026 fue fichado por la Juventus de Italia.

Como defensor central, la gran novedad en los partidos contra México, Paraguay y Perú fue Kevin Andrade, jugador del Zenit de Rusia y que fue titular en dos de los tres partidos.

Entretanto, Óscar Perea tiene una competencia más complicada en la selección Colombia. El llamado a ser titular es Luis Díaz y durante los partidos amistosos jugadores como Camilo Durán, Carlos Gómez, Jáminton Campaz y Yáser Asprilla pican en punta para ser extremos atacantes de la Tricolor.

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Óscar Perea volvió del fútbol europeo a Latinoamérica para jugar con Club América - crédito FCF

La Tricolor cerró esta etapa con una victoria 2-0 sobre Perú en el NU Stadium de Miami, gracias a los goles de Samuel Velásquez y Daniel Arcila. El resultado puso fin a los encuentros de septiembre y octubre, en los que Lorenzo continuó el proceso de recambio posterior al Mundial 2026.

De los nueve futbolistas que recibieron su primer llamado, además de los jugadores que regresaron o aún no habían debutado, solo Perea y Caicedo no participaron. Édier Ocampo, Kevin Andrade, Daniel Arcila, Juan Manuel Rengifo, Matías Orozco, Juan Camilo Durán y Kevin Viveros debutaron con la selección, mientras que Samuel Velásquez y Jhon Solís, quien todavía no había jugado con el equipo nacional, también tuvieron minutos.

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Estos fueron los 24 jugadores utilizados por Néstor Lorenzo en los partidos amistosos de septiembre y octubre

La selección Colombia se volvió a reunir luego de ser eliminada en octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito FCF

El técnico Néstor Lorenzo ha hecho debutar a 64 futbolistas con Colombia desde que asumió el cargo en 2022. El grupo incluye a los siete jugadores que recibieron su primera oportunidad durante los dos partidos más recientes.

En 2023 se produjeron 26 debutantes, entre ellos Richard Ríos, Kevin Castaño, Jhon Córdoba, Carlos Andrés Gómez, Willer Ditta, Gerson Mosquera, Samuel Velásquez y Sebastián Gómez. Un año antes fueron 21 jugadores, como Jorge Carrascal, Jhon Jáder Durán y Santiago Moreno; en 2024 debutaron Juan Camilo Portilla y Juan Cabal, mientras que en 2025 lo hicieron Gustavo Puerta, Kevin Mier, Kevin Serna, Marino Hinestroza, Johan Carbonero y Rafael Carrascal.

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Estos fueron los jugadores que sumaron al menos un minuto en los partidos contra Paraguay, México y Perú:

Aldair Quintana – Independiente del Valle (ECU) Álvaro Angulo – Pumas UNAM (MEX) Álvaro Montero – Boca Juniors (ARG) Camilo Durán – Celtic F.C. (SCO) Carlos Andrés Gómez – Vasco da Gama (BRA) Daniel Arcila – Club León (MEX) Daniel Muñoz – Nottingham Forest F.C. (ENG) Dávinson Sánchez – Galatasaray S.K. (TUR) Édier Ocampo – Vancouver Whitecaps F.C. (CAN) Gustavo Puerta – Olympiacos F.C. (GRE) Jaminton Campaz – Rosario Central (ARG) Jhon Arias – Palmeiras (BRA) Jhon Lucumí – Juventus F.C. (ITA) Jhon Solís – Birmingham City F.C. (ENG) Juan Manuel Rengifo – Atlético Nacional (COL) Kevin Andrade – Zenit F.C. (RUS) Kevin Castaño – Atlético Mineiro (BRA) Kevin Mier – Cruz Azul (MEX) Kevin Viveros – Athletico Paranaense (BRA) Luis Suárez – Sporting C.P. (POR) Matías Orozco – C.D. Castellón (ESP) Richard Ríos – Al-Ittihad Club (KSA) Samuel Velásquez – Atlético Nacional (COL) Yáser Asprilla – Girona F.C. (ESP)