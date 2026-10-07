Camilo Cifuentes se despidió de las redes sociales tras escándalo de infidelidad a su expareja embarazada: “Perdón por todo el daño que cometí”

Camilo Cifuentes se despidió de las redes tras las acusaciones de infidelidad - crédito @ camilocifuentes962/ Instagram

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Camilo Cifuentes publicó un mensaje de despedida en sus redes sociales, puso privadas sus cuentas y eliminó la mayoría de sus contenidos, en medio de la controversia por las acusaciones de una presunta infidelidad a María Camila Sepúlveda, su expareja embarazada.

El creador de contenido dejó visibles solo 21 publicaciones en su perfil de Instagram. Entre el material que desapareció había videos relacionados con las ayudas sociales que realizó durante los últimos años, una de las actividades por las que ganó reconocimiento entre sus seguidores.

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Antes de restringir el acceso a sus perfiles, Cifuentes compartió una historia en la que pidió disculpas a las personas que considera afectadas por sus decisiones. “Gracias a todos por todo, perdón por todo el daño que cometí, a todas las personas que lastimé”, escribió.

Camilo Cifuentes se despidió de redes tras las acusaciones de infidelidad - crédito @camilocifuentes962/ Instagram

El influencer también aseguró que asume lo que ocurre como resultado de sus propios actos. “Soy merecedor de todo lo que me está sucediendo, son las consecuencias de mis actos”, afirmó en el mensaje, que publicó luego de que su vida personal se convirtiera en tema de discusión en redes sociales.

Cifuentes se refirió además a la comunidad que construyó con sus contenidos. El creador manifestó que espera haber tenido un efecto positivo en parte de las personas que lo siguieron y agradeció el respaldo que recibió a lo largo de su trayectoria en plataformas digitales.

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“Espero que en algún momento les haya alegrado la vida de muchas personas, y qué felicidad haber dejado un granito en este plano terrenal”, señaló. Al final de la publicación, añadió: “Los amo mucho e hicieron mi vida muy feliz”.

Camilo Cifuentes puso privado su perfil de Instagram y dejó solo 21 publicaciones visibles tras la polémica - crédito @camilocifuentes962/ Instagram

La decisión de reducir su presencia pública ocurrió después de que María Camila Sepúlveda expusiera su versión sobre el fin de la relación que mantenía con el influencer. La joven, que espera un hijo de Cifuentes, afirmó que la ruptura ocurrió cuando todavía tenían conversaciones y proyectos de pareja.

Sepúlveda sostuvo que el creador de contenido cambió de posición en un corto periodo y que luego apareció públicamente junto a otra mujer en Pereira. Sus declaraciones impulsaron una serie de comentarios y señalamientos en redes sociales sobre una posible infidelidad.

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Cifuentes confirmó el final de la relación, aunque no respondió de forma directa a las acusaciones. Explicó que se trató de un vínculo corto que ambos intentaron sostener, pero que dejó de ser sano para los dos.

Por ahora, se desconoce si la decisión de Cifuentes de alejarse de las redes sociales será definitiva. El creador de contenido reúne más de cinco millones de seguidores solo en Instagram y tampoco ha informado si continuará con las labores de ayuda a personas que solía difundir en sus perfiles, aunque fuera de las plataformas digitales.

El creador de contenido Camilo Cifuentes enfrenta críticas en redes sociales por una supuesta infidelidad a su expareja María Camila Sepúlveda. Los usuarios señalan a la influenciadora conocida como La Mijiita como la causante de la ruptura - crédito @maria.camila_sepulveda.sua, @camilocifuentes962 y @lamiijita/Instagram

La polémica alrededor de Camilo Cifuentes tomó fuerza después de que María Camila Sepúlveda, su expareja y madre de su hijo por nacer, difundiera capturas de conversaciones privadas que, según afirmó, mantuvieron pocos días antes de la ruptura.

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Sepúlveda sostuvo que la separación no ocurrió después de un distanciamiento prolongado ni de una decisión que ambos hubieran asumido con anticipación. “Esto no fue una historia que simplemente terminó, cada uno tomó su rumbo y tiempo después apareció una nueva relación”, escribió en una historia de Instagram. Según su versión, hasta hace poco aún existían conversaciones, proyectos y promesas de una vida en común.

María Camila Sepúlveda compartió capturas de mensajes para señalar que mantuvo compromisos con el influenciador hasta finales de septiembre - crédito @maria.camila_sepulveda.sua/Instagram

Entre las capturas compartidas figura un mensaje del 26 de septiembre en el que Cifuentes le habría escrito: “Dios te bendiga, te amo, te amo, te amo, te amo y te amo, mi morena. Buenos días, amor mío”. La joven también mostró una conversación del 22 de septiembre, fecha en la que el creador de contenido le envió un ramo de flores.

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En ese intercambio, Cifuentes le habría manifestado: “Amor, te amo. Sabes que yo quiero formar un hogar contigo y te extraño. Déjame yo mejore”. Luego, ambos habrían conversado sobre una invitación a comer el domingo siguiente.

Las publicaciones de Sepúlveda alimentaron las reacciones en redes sociales, donde usuarios cuestionaron el cambio en la situación sentimental del influencer. La joven aseguró que decidió compartir los chats para respaldar su relato sobre el final de la relación, en medio de versiones que lo vinculan con otra creadora de contenido.

Cifuentes declaró en sus redes sociales que la relación sentimental finalizó porque dejó de ser sana para ambas partes - crédito @camilocifuentes962/Instagram

Pese a sus cuestionamientos, Sepúlveda reconoció que Cifuentes ha respondido económicamente durante el embarazo. En su mensaje final señaló que buscaba cerrar el episodio sin alimentar confrontaciones: “Quiero terminar en paz, agradeciendo a Dios por lo que fue, por lo que aprendí y, sobre todo, por lo que viene”.

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