Colombia

Camilo Cifuentes se despidió de las redes sociales tras escándalo de infidelidad a su expareja embarazada: “Perdón por todo el daño que cometí”

El creador de contenido puso privadas sus cuentas en redes sociales, eliminó parte de sus publicaciones y dejó un mensaje en el que agradeció a sus seguidores por el respaldo que le brindaron durante los últimos años

Camilo Cifuentes se despidió de las redes tras las acusaciones de infidelidad - crédito @ camilocifuentes962/ Instagram
Camilo Cifuentes se despidió de las redes tras las acusaciones de infidelidad - crédito @ camilocifuentes962/ Instagram
Guardar

Camilo Cifuentes publicó un mensaje de despedida en sus redes sociales, puso privadas sus cuentas y eliminó la mayoría de sus contenidos, en medio de la controversia por las acusaciones de una presunta infidelidad a María Camila Sepúlveda, su expareja embarazada.

El creador de contenido dejó visibles solo 21 publicaciones en su perfil de Instagram. Entre el material que desapareció había videos relacionados con las ayudas sociales que realizó durante los últimos años, una de las actividades por las que ganó reconocimiento entre sus seguidores.

PUBLICIDAD

Antes de restringir el acceso a sus perfiles, Cifuentes compartió una historia en la que pidió disculpas a las personas que considera afectadas por sus decisiones. “Gracias a todos por todo, perdón por todo el daño que cometí, a todas las personas que lastimé”, escribió.

Camilo Cifuentes se despidió de redes tras las acusaciones de infidelidad - crédito @camilocifuentes962/ Instagram
Camilo Cifuentes se despidió de redes tras las acusaciones de infidelidad - crédito @camilocifuentes962/ Instagram

El influencer también aseguró que asume lo que ocurre como resultado de sus propios actos. “Soy merecedor de todo lo que me está sucediendo, son las consecuencias de mis actos”, afirmó en el mensaje, que publicó luego de que su vida personal se convirtiera en tema de discusión en redes sociales.

Cifuentes se refirió además a la comunidad que construyó con sus contenidos. El creador manifestó que espera haber tenido un efecto positivo en parte de las personas que lo siguieron y agradeció el respaldo que recibió a lo largo de su trayectoria en plataformas digitales.

PUBLICIDAD

“Espero que en algún momento les haya alegrado la vida de muchas personas, y qué felicidad haber dejado un granito en este plano terrenal”, señaló. Al final de la publicación, añadió: “Los amo mucho e hicieron mi vida muy feliz”.

Camilo Cifuentes puso privado su perfil de Instagram y dejó solo 21 publicaciones visibles tras la polémica - crédito @camilocifuentes962/ Instagram
Camilo Cifuentes puso privado su perfil de Instagram y dejó solo 21 publicaciones visibles tras la polémica - crédito @camilocifuentes962/ Instagram

La decisión de reducir su presencia pública ocurrió después de que María Camila Sepúlveda expusiera su versión sobre el fin de la relación que mantenía con el influencer. La joven, que espera un hijo de Cifuentes, afirmó que la ruptura ocurrió cuando todavía tenían conversaciones y proyectos de pareja.

Sepúlveda sostuvo que el creador de contenido cambió de posición en un corto periodo y que luego apareció públicamente junto a otra mujer en Pereira. Sus declaraciones impulsaron una serie de comentarios y señalamientos en redes sociales sobre una posible infidelidad.

Cifuentes confirmó el final de la relación, aunque no respondió de forma directa a las acusaciones. Explicó que se trató de un vínculo corto que ambos intentaron sostener, pero que dejó de ser sano para los dos.

Por ahora, se desconoce si la decisión de Cifuentes de alejarse de las redes sociales será definitiva. El creador de contenido reúne más de cinco millones de seguidores solo en Instagram y tampoco ha informado si continuará con las labores de ayuda a personas que solía difundir en sus perfiles, aunque fuera de las plataformas digitales.

El creador de contenido Camilo Cifuentes enfrenta críticas en redes sociales por una supuesta infidelidad a su expareja María Camila Sepúlveda. Los usuarios señalan a la influenciadora conocida como La Mijiita como la causante de la ruptura - crédito @maria.camila_sepulveda.sua, @camilocifuentes962 y @lamiijita/Instagram
El creador de contenido Camilo Cifuentes enfrenta críticas en redes sociales por una supuesta infidelidad a su expareja María Camila Sepúlveda. Los usuarios señalan a la influenciadora conocida como La Mijiita como la causante de la ruptura - crédito @maria.camila_sepulveda.sua, @camilocifuentes962 y @lamiijita/Instagram

La polémica alrededor de Camilo Cifuentes tomó fuerza después de que María Camila Sepúlveda, su expareja y madre de su hijo por nacer, difundiera capturas de conversaciones privadas que, según afirmó, mantuvieron pocos días antes de la ruptura.

Sepúlveda sostuvo que la separación no ocurrió después de un distanciamiento prolongado ni de una decisión que ambos hubieran asumido con anticipación. “Esto no fue una historia que simplemente terminó, cada uno tomó su rumbo y tiempo después apareció una nueva relación”, escribió en una historia de Instagram. Según su versión, hasta hace poco aún existían conversaciones, proyectos y promesas de una vida en común.

María Camila Sepúlveda compartió capturas de mensajes para señalar que mantuvo compromisos con el influenciador hasta finales de septiembre - crédito @maria.camila_sepulveda.sua/Instagram
María Camila Sepúlveda compartió capturas de mensajes para señalar que mantuvo compromisos con el influenciador hasta finales de septiembre - crédito @maria.camila_sepulveda.sua/Instagram

Entre las capturas compartidas figura un mensaje del 26 de septiembre en el que Cifuentes le habría escrito: “Dios te bendiga, te amo, te amo, te amo, te amo y te amo, mi morena. Buenos días, amor mío”. La joven también mostró una conversación del 22 de septiembre, fecha en la que el creador de contenido le envió un ramo de flores.

En ese intercambio, Cifuentes le habría manifestado: “Amor, te amo. Sabes que yo quiero formar un hogar contigo y te extraño. Déjame yo mejore”. Luego, ambos habrían conversado sobre una invitación a comer el domingo siguiente.

Las publicaciones de Sepúlveda alimentaron las reacciones en redes sociales, donde usuarios cuestionaron el cambio en la situación sentimental del influencer. La joven aseguró que decidió compartir los chats para respaldar su relato sobre el final de la relación, en medio de versiones que lo vinculan con otra creadora de contenido.

Cifuentes declaró en sus redes sociales que la relación sentimental finalizó porque dejó de ser sana para ambas partes - crédito @camilocifuentes962/Instagram
Cifuentes declaró en sus redes sociales que la relación sentimental finalizó porque dejó de ser sana para ambas partes - crédito @camilocifuentes962/Instagram

Pese a sus cuestionamientos, Sepúlveda reconoció que Cifuentes ha respondido económicamente durante el embarazo. En su mensaje final señaló que buscaba cerrar el episodio sin alimentar confrontaciones: “Quiero terminar en paz, agradeciendo a Dios por lo que fue, por lo que aprendí y, sobre todo, por lo que viene”.

Temas Relacionados

Camilo CifuentesQue paso con camilo cifuentesCamilo Cifuentes redes socialesCamilo Cifuentes cerró redes socialesColombia-NoticiasColombia-Entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Dimayor confirmó la programación de Atlético Nacional: la apretada agenda del Verdolaga durante octubre por la Liga BetPlay

El cuadro antioqueño jugará a finales del mes de octubre dos juegos claves debido a la realización de un festival de electrónica que se llevará a cabo en el estadio Atanasio Girardot

Dimayor confirmó la programación de Atlético Nacional: la apretada agenda del Verdolaga durante octubre por la Liga BetPlay

Video|Así fue la emoción de Juan Manuel Rengifo tras debutar con la selección Colombia: terminó llorando y abrazado por sus compañeros

Daniel Muñoz y Luis Suárez acompañaron al volante tras finalizar el partido contra Perú en donde disputó sus primeros 45 minutos como jugador de la Tricolor

Video|Así fue la emoción de Juan Manuel Rengifo tras debutar con la selección Colombia: terminó llorando y abrazado por sus compañeros

Militar retirado se enfrentó a presuntos delincuentes en Villavicencio en un intento de fleteo: uno de ellos murió

Andrés Felipe Salgado, de 20 años y oriundo de Medellín, fue llevado herido a un centro asistencial tras el intercambio de disparos, pero finalmente falleció

Militar retirado se enfrentó a presuntos delincuentes en Villavicencio en un intento de fleteo: uno de ellos murió

Carlos Antonio Vélez habló sobre la selección Colombia y lanzó crítica a Néstor Lorenzo: “Dudo que sea capaz”

El comentarista de fútbol volvió a criticar al técnico argentino en medio del recambio generacional que vive la “Tricolor” en su segundo ciclo

Carlos Antonio Vélez habló sobre la selección Colombia y lanzó crítica a Néstor Lorenzo: “Dudo que sea capaz”

Bus intermunicipal se volcó y cayó a un abismo en vía de Boyacá: 17 personas resultaron heridas

El Hospital Regional de Moniquirá ya entregó el primer parte medico de las personas que ingresaron a la institución tras el siniestro vial

Bus intermunicipal se volcó y cayó a un abismo en vía de Boyacá: 17 personas resultaron heridas
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

Disidencias de ‘Calarcá’ le habría declarado la guerra a los distribuidores de cerveza y aguardiente en ocho municipios de Antioquia: “Objetivo militar”

Con un desfile de motos, así fue el recibimiento de los féretros de alias Cholo y los otros seis sujetos abatidos durante operativo contra Los Pachenca en Santa Marta

Alias Pinocho estaría escondido en lo alto de la Sierra Nevada: habría sido herido durante el operativo contra Los Pachenca en que se dio de baja a “Cholo”

ENTRETENIMIENTO

Camilo Cifuentes se despidió de las redes sociales tras escándalo de infidelidad a su expareja embarazada: “Perdón por todo el daño que cometí”

Camilo Cifuentes se despidió de las redes sociales tras escándalo de infidelidad a su expareja embarazada: “Perdón por todo el daño que cometí”

Shakira reunirá a Maluma, Beéle y Dani Martín para cerrar su residencia madrileña

Mariana Zapata aclaró finalmente cuál es su relación con Juanda Caribe tras versiones en redes sociales: “No somos nada”

Quién es Anthía López, “La Mijita”, creadora de contenido vinculada a la ruptura del ‘influencer’ Camilo Cifuentes

Westcol reaccionó en vivo a los videos con contenido para adultos de El Agropecuario: “El giro tan inesperado de la trama”

Deportes

Video|Así fue la emoción de Juan Manuel Rengifo tras debutar con la selección Colombia: terminó llorando y abrazado por sus compañeros

Video|Así fue la emoción de Juan Manuel Rengifo tras debutar con la selección Colombia: terminó llorando y abrazado por sus compañeros

Carlos Antonio Vélez habló sobre la selección Colombia y lanzó crítica a Néstor Lorenzo: “Dudo que sea capaz”

Dos jugadores de la selección Colombia no sumaron minutos en los partidos de la fecha FIFA de septiembre y octubre: quiénes fueron

Juan Manuel Rengifo debutó con Colombia un año después de ser titular en Nacional: así cumplió al fin su sueño con la Tricolor

Así quedó la selección Colombia en el ranking FIFA luego de los partidos contra México, Paraguay y Perú