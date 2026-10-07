Quién es Anthía López, “La Mijita”, creadora de contenido vinculada a la ruptura del ‘influencer’ Camilo Cifuentes

La creadora española señalada en medio de la ruptura de Camilo Cifuentes - crédito @camilocifuentes962 @lamiijita/ Instagram

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El nombre de Anthía López, conocida en redes sociales como La Mijita, comenzó a circular entre publicaciones y comentarios que la relacionan con el final de la relación entre Camilo Cifuentes y María Camila Sepúlveda, quien espera un hijo del creador de contenido. La influencer española negó que hubiera intervenido en la ruptura y aseguró que los señalamientos difundidos en redes sociales no corresponden a la realidad.

La controversia surgió después de que Cifuentes confirmara públicamente que su relación con Sepúlveda terminó. El creador de contenido, reconocido por mantener su rostro fuera de cámara y por sus videos de ayuda social, sostuvo que se trató de una relación corta que ambos intentaron mantener, aunque llegó a un punto en el que dejó de ser saludable para los dos.

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Sepúlveda publicó su versión en redes sociales y señaló que la decisión de Cifuentes ocurrió luego de conversaciones en las que todavía existían planes de pareja. También afirmó que, tras una mañana que describió como normal, el creador de contenido cambió de posición y al día siguiente habría aparecido junto a otra mujer en Pereira.

La expareja del influencer reconoció que Cifuentes ha cumplido con sus obligaciones económicas durante el embarazo. Aun así, expresó que esa responsabilidad no elimina el impacto emocional que le produjo la separación.

En ese contexto, usuarios de redes sociales comenzaron a relacionar a La Mijita con Cifuentes. Algunas publicaciones señalaron supuestas coincidencias entre contenidos de ambos, una aparición en un evento en Manizales y una fotografía en la que la creadora de contenido aparece tomada de la mano de un hombre.

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Parte de las especulaciones se concentró en una manilla que algunos internautas asociaron con Cifuentes. Sin embargo, ese material no permite establecer la identidad de la persona que aparece junto a López ni confirmar la existencia de un vínculo sentimental entre los dos creadores de contenido.

Cifuentes evitó mencionar a López en su pronunciamiento. En cambio, pidió que las opiniones sobre su vida privada no se transformen en agresiones contra otras personas y puso el foco en el bienestar de su hijo, que está por nacer.

“Hoy, por encima de cualquier diferencia o situación personal, está mi hijo”, expresó el creador de contenido en el mensaje con el que confirmó el final de su relación. También planteó que no quería exponer el conflicto como una disputa pública ni hablar negativamente de otras personas para defender su postura.

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Anthía López vive en Medellín y comparte contenidos sobre su experiencia como española en Colombia - crédito @lamiijita/ Instagram

La Mijita vive en Medellín y crea contenido sobre Colombia

Anthía López es una creadora digital española que reside en Medellín desde hace alrededor de tres años. Su comunidad en Instagram, donde utiliza la cuenta @lamijita, reúne cerca de 485.000 seguidores.

Su contenido gira alrededor de viajes, gastronomía, costumbres locales y experiencias de una extranjera que se instaló en Colombia. En sus publicaciones suele mostrar recorridos por distintas ciudades, platos típicos, expresiones culturales y diferencias entre hábitos españoles y colombianos.

La creadora de contenido ha relatado que llegó inicialmente al país por un intercambio. Con el paso del tiempo, decidió permanecer en Colombia y convirtió ese proceso de adaptación en una parte central de sus videos y publicaciones.

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Su actividad en redes también incluye referencias a situaciones de actualidad. En agosto de 2026, López viajó a Cali para participar en acciones de ayuda destinadas a personas afectadas por el terremoto que golpeó zonas del centro y occidente del país. Además, ha compartido reflexiones sobre las tradiciones de diciembre en Colombia y su experiencia como residente extranjera.

La exposición de su nombre en medio de la ruptura de Cifuentes llevó a que publicara un comunicado en sus historias de Instagram. Allí rechazó de manera directa la versión que la señala como responsable del final de la relación.

“Es completamente falso que yo me haya metido en un hogar o que haya sido la causa de la ruptura de una relación”, afirmó López. La influencer añadió que no expondrá detalles de su vida privada para responder a los comentarios que han circulado.

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Anthía López pidió frenar los ataques en redes sociales

La creadora española afirmó que fue “fiel y respetuosa” durante su relación anterior y que no tiene intención de convertir la situación en una confrontación pública. En su mensaje pidió que sus seguidores no insulten ni juzguen a las personas involucradas.

López también se refirió al hijo que esperan Cifuentes y Sepúlveda. Señaló que las diferencias entre adultos no deberían trasladarse a un menor y pidió que la conversación se mantenga dentro de límites de respeto.

“No quiero convertir una situación personal en una guerra en redes, ni generar odio, ataques o señalamientos hacia ninguna de las partes. Hay un niño de por medio y creo que, por encima de cualquier diferencia, merece crecer rodeado de respeto y tranquilidad”, dijo la española.

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Además, la mijita pidió que se deje de compartir la información que, según ella, es falsa, en redes sociales para evitar más polémica con las personas involucradas. “No tengo intención de exponer mi vida privada ni la de otras personas para demostrar nada. Solo pido respeto, tanto para mí como para las demás personas involucradas, y que se deje de difundir información que no corresponde a la realidad”, escribió en su cuenta de Instagram.

La discusión continúa en redes sociales, donde usuarios comparten interpretaciones sobre fotografías, publicaciones y apariciones públicas. Por ahora, Cifuentes no ha informado que mantenga una relación con La Mijita y la creadora de contenido insiste en que no ofrecerá más detalles sobre su vida personal.

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