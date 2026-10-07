En video: Camila Osorio y Aryna Sabalenka bailaron juntas al ritmo de Shakira y Maluma en Wuhan

Las dos jugadoras, que se enfrentaron en el pasado US Open, mostraron su costado más distendido en un video musicalizado con "Agua", el más reciente sencillo de Shakira y Maluma - crédito @arynasabalenka/Instagram

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La tenista colombiana Camila Osorio se animó a enseñarle algunos pasos de baile a Aryna Sabalenka durante la estadía de ambas en Wuhan, China, donde se preparan para disputar el Wuhan Open que dará inicio el próximo 12 de octubre.

El video, que la deportista bielorrusa, número uno del ranking mundial de la WTA, compartió desde su cuenta de Instagram, mostró a las dos jugadoras entre vueltas y risas, en un contraste con la rivalidad que ambas sostuvieron semanas atrás en el US Open.

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La publicación estuvo musicalizada con Agua, el tema de Shakira y Maluma, y generó una ola de comentarios de los seguidores del circuito. Varios usuarios destacaron la fluidez de movimientos de Osorio y la disposición de Sabalenka para sumarse a la improvisada coreografía, en un gesto que reforzó la imagen de camaradería entre competidoras de alto nivel.

La canción elegida para el momento viral acumula un buen desempeño en las listas internacionales desde su lanzamiento, el pasado 17 de septiembre. Escaló hasta el quinto lugar del Colombia Hot 100 de Billboard y alcanzó el noveno puesto del Top Songs Global de Spotify. Se trata de la cuarta colaboración entre Shakira y Maluma, luego de Chantaje, Trap y Clandestino.

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Lo que dejó el cruce entre Osorio y Sabalenka en el US Open

Aryna Sabalenka derrotó a Camila Osorio en la primera ronda del US Open con parciales de 6-2 y 6-4 - crédito Mike Segar/REUTERS

El 31 de agosto, Osorio y Sabalenka se enfrentaron en la primera ronda del US Open, en el estadio Arthur Ashe de Nueva York. La bielorrusa se impuso por 6-2 y 6-4, en un partido que marcó el arranque de su intento por consagrarse tricampeona consecutiva del torneo, una hazaña que solo lograron Serena Williams y Chris Evert en la era Abierta.

Sabalenka convirtió 32 puntos ganadores a lo largo del encuentro y aprovechó cinco dobles faltas cometidas por la colombiana para quebrarle el servicio en repetidas ocasiones. Osorio cedió el saque en el tercer juego del primer parcial y quedó en desventaja 4-1 tras un revés imposible de devolver de su rival.

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Con ese resultado, la bielorrusa avanzó a la segunda ronda y prolongó su camino hasta la gran final, donde cayó en tres parciales ante la kazaja Elena Rybakina que, con este resultado, le arrebató el número 1 del ranking a Sabalenka.

El camino de Osorio tras su eliminación en Nueva York

Osorio llegó hasta la segunda ronda del China Open, cayendo eliminada ante Coco Gauff - crédito Maxim Shemetov/REUTERS

Después de su derrota ante Sabalenka, Osorio disputó el Guadalajara Open, torneo WTA 500 celebrado en México, donde cayó en los octavos de final frente a la estadounidense Iva Jovic por 6-4 y 6-2. La colombiana, ubicada en el puesto 55 del ranking mundial al momento del torneo, compartió el cuadro principal con jugadoras como Marta Kostyuk, Liudmila Samsonova y la local Renata Zarazúa.

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Osorio también se presentó en el China Open, torneo WTA 1000 disputado en Beijing. Tras vencer en primera ronda a la tailandesa Lanlana Tararudee, en segunda ronda se midió ante la estadounidense Coco Gauff, semifinalista del pasado US Open. Gauff se impuso por 7-6(4), 4-6 y 6-2, en un partido disputado en tres parciales, de los cuales el primero tuvo que definirsefue el más intenso hasta el punto que se decidió en un desempate donde la estadounidense se impuso por 7-4.

Guaff se impuso a la colombiana en tres parciales, uno de ellos decidido en "tiebreak" - crédito Maxim Shemetov/REUTERS

La victoria le permitió a Gauff avanzar a la siguiente instancia del certamen, donde cayó eliminada en octavos de final ante la belga Elise Mertens.

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En cuanto a Sabalenka, superó a la mexicana Renata Zarazúa en segunda ronda, y terminó su camino en los octavos de final tras perder ante la checa Nikola Bartunkova con parciales de 6-4 y 6-3. A lo largo de 2026, Sabalenka solo sumó títulos en Indian Wells y Miami, motivo por el que espera revertir la situación en Wuhan.