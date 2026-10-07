Colombia

En video: Camila Osorio y Aryna Sabalenka bailaron juntas al ritmo de Shakira y Maluma en Wuhan

A pocos días de debutar en el WTA 1000 de Wuhan, las dos tenistas se divirtieron con pasos de baile al ritmo de “Agua”, la más reciente colaboración entre ambos artistas

Las dos jugadoras, que se enfrentaron en el pasado US Open, mostraron su costado más distendido en un video musicalizado con "Agua", el más reciente sencillo de Shakira y Maluma - crédito @arynasabalenka/Instagram

Guardar

La tenista colombiana Camila Osorio se animó a enseñarle algunos pasos de baile a Aryna Sabalenka durante la estadía de ambas en Wuhan, China, donde se preparan para disputar el Wuhan Open que dará inicio el próximo 12 de octubre.

El video, que la deportista bielorrusa, número uno del ranking mundial de la WTA, compartió desde su cuenta de Instagram, mostró a las dos jugadoras entre vueltas y risas, en un contraste con la rivalidad que ambas sostuvieron semanas atrás en el US Open.

PUBLICIDAD

La publicación estuvo musicalizada con Agua, el tema de Shakira y Maluma, y generó una ola de comentarios de los seguidores del circuito. Varios usuarios destacaron la fluidez de movimientos de Osorio y la disposición de Sabalenka para sumarse a la improvisada coreografía, en un gesto que reforzó la imagen de camaradería entre competidoras de alto nivel.

La canción elegida para el momento viral acumula un buen desempeño en las listas internacionales desde su lanzamiento, el pasado 17 de septiembre. Escaló hasta el quinto lugar del Colombia Hot 100 de Billboard y alcanzó el noveno puesto del Top Songs Global de Spotify. Se trata de la cuarta colaboración entre Shakira y Maluma, luego de Chantaje, Trap y Clandestino.

PUBLICIDAD

Lo que dejó el cruce entre Osorio y Sabalenka en el US Open

Aryna Sabalenka derrotó a Camila Osorio en la primera ronda del US Open con parciales de 6-2 y 6-4 - crédito Mike Segar/REUTERS
Aryna Sabalenka derrotó a Camila Osorio en la primera ronda del US Open con parciales de 6-2 y 6-4 - crédito Mike Segar/REUTERS

El 31 de agosto, Osorio y Sabalenka se enfrentaron en la primera ronda del US Open, en el estadio Arthur Ashe de Nueva York. La bielorrusa se impuso por 6-2 y 6-4, en un partido que marcó el arranque de su intento por consagrarse tricampeona consecutiva del torneo, una hazaña que solo lograron Serena Williams y Chris Evert en la era Abierta.

Sabalenka convirtió 32 puntos ganadores a lo largo del encuentro y aprovechó cinco dobles faltas cometidas por la colombiana para quebrarle el servicio en repetidas ocasiones. Osorio cedió el saque en el tercer juego del primer parcial y quedó en desventaja 4-1 tras un revés imposible de devolver de su rival.

Con ese resultado, la bielorrusa avanzó a la segunda ronda y prolongó su camino hasta la gran final, donde cayó en tres parciales ante la kazaja Elena Rybakina que, con este resultado, le arrebató el número 1 del ranking a Sabalenka.

El camino de Osorio tras su eliminación en Nueva York

Osorio llegó hasta la segunda ronda del China Open, cayendo eliminada ante Coco Gauff - crédito Maxim Shemetov/REUTERS
Osorio llegó hasta la segunda ronda del China Open, cayendo eliminada ante Coco Gauff - crédito Maxim Shemetov/REUTERS

Después de su derrota ante Sabalenka, Osorio disputó el Guadalajara Open, torneo WTA 500 celebrado en México, donde cayó en los octavos de final frente a la estadounidense Iva Jovic por 6-4 y 6-2. La colombiana, ubicada en el puesto 55 del ranking mundial al momento del torneo, compartió el cuadro principal con jugadoras como Marta Kostyuk, Liudmila Samsonova y la local Renata Zarazúa.

Osorio también se presentó en el China Open, torneo WTA 1000 disputado en Beijing. Tras vencer en primera ronda a la tailandesa Lanlana Tararudee, en segunda ronda se midió ante la estadounidense Coco Gauff, semifinalista del pasado US Open. Gauff se impuso por 7-6(4), 4-6 y 6-2, en un partido disputado en tres parciales, de los cuales el primero tuvo que definirsefue el más intenso hasta el punto que se decidió en un desempate donde la estadounidense se impuso por 7-4.

Guaff se impuso a la colombiana en tres parciales, uno de ellos decidido en "tiebreak" - crédito Maxim Shemetov/REUTERS
Guaff se impuso a la colombiana en tres parciales, uno de ellos decidido en "tiebreak" - crédito Maxim Shemetov/REUTERS

La victoria le permitió a Gauff avanzar a la siguiente instancia del certamen, donde cayó eliminada en octavos de final ante la belga Elise Mertens.

En cuanto a Sabalenka, superó a la mexicana Renata Zarazúa en segunda ronda, y terminó su camino en los octavos de final tras perder ante la checa Nikola Bartunkova con parciales de 6-4 y 6-3. A lo largo de 2026, Sabalenka solo sumó títulos en Indian Wells y Miami, motivo por el que espera revertir la situación en Wuhan.

Temas Relacionados

Camila OsorioAryna SabalenkaShakiraMalumaColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Fortaleza vs. Millonarios: hora y dónde ver el primer partido de Juan Guillermo Cuadrado ante los hinchas azules

El volante fue convocado por Alberto Gamero para la Liga BetPlay, cuyo objetivo es brillar y ayudar al equipo con un triunfo para dejar atrás el fracaso en Copa Colombia

Fortaleza vs. Millonarios: hora y dónde ver el primer partido de Juan Guillermo Cuadrado ante los hinchas azules

Gobierno estableció nuevo protocolo para definir qué autoridades extranjeras que visiten Colombia serán recibidas por De la Espriella

El Decreto 1492 de 2026 establece que el mandatario recibirá a los jefes de Estado y de Gobierno que viajen al país, mientras que otras autoridades serán atendidas por el canciller o por funcionarios nacionales de rango equivalente

Gobierno estableció nuevo protocolo para definir qué autoridades extranjeras que visiten Colombia serán recibidas por De la Espriella

Violento intento de robo a un ciclista quedó registrado en video: fue atacado por tres hombres al salir del túnel de la calle 26 en Bogotá

La grabación captada por la víctima muestra cómo los agresores la rodearon, la derribaron de su bicicleta eléctrica y forcejearon por el vehículo en un paso subterráneo del occidente de la capital

Violento intento de robo a un ciclista quedó registrado en video: fue atacado por tres hombres al salir del túnel de la calle 26 en Bogotá

Faryd Mondragón, arquero de Colombia en el Mundial 2014, aseguró que Camilo Vargas no debe regresar a la Tricolor: “El titular es Montero”

El exfutbolista profesional afirmó que Kevin Mier debe ser el suplente en esa posición y que el tercero saldrá de las divisiones juveniles

Faryd Mondragón, arquero de Colombia en el Mundial 2014, aseguró que Camilo Vargas no debe regresar a la Tricolor: “El titular es Montero”

Citan a debate de control político al canciller Omar Bula tras discurso de Alejandro Ordóñez ante la OEA: “Oscurantismo disfrazado”

Jennifer Pedraza cuestionó la intervención del embajador colombiano, quien presentó ante el organismo la política exterior del gobierno de Abelardo de la Espriella y cerró su discurso con la frase “Viva Cristo Rey”

Citan a debate de control político al canciller Omar Bula tras discurso de Alejandro Ordóñez ante la OEA: “Oscurantismo disfrazado”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

Disidencias de ‘Calarcá’ le habría declarado la guerra a los distribuidores de cerveza y aguardiente en ocho municipios de Antioquia: “Objetivo militar”

Con un desfile de motos, así fue el recibimiento de los féretros de alias Cholo y los otros seis sujetos abatidos durante operativo contra Los Pachenca en Santa Marta

Alias Pinocho estaría escondido en lo alto de la Sierra Nevada: habría sido herido durante el operativo contra Los Pachenca en que se dio de baja a “Cholo”

ENTRETENIMIENTO

Ana del Castillo mostró, con su estilo único y en traje de baño, cómo va su embarazo

Ana del Castillo mostró, con su estilo único y en traje de baño, cómo va su embarazo

Rock al Parque 2026: horarios del sábado 10 de octubre, con Apocalyptica y Stratovarius

Pipe Bueno y los secretos de ‘Aquí Estoy Yo’, su nuevo álbum de estudio: “No hay manera de ser deshonesto con la música”

Rock al Parque 2026: 30 datos y anécdotas para celebrar tres décadas del festival

Murió Piero: así fue el vínculo entre el creador de ‘Mi Viejo’ y Colombia, marcado por la música y el activismo por la paz

Deportes

Fortaleza vs. Millonarios: hora y dónde ver el primer partido de Juan Guillermo Cuadrado ante los hinchas azules

Fortaleza vs. Millonarios: hora y dónde ver el primer partido de Juan Guillermo Cuadrado ante los hinchas azules

Faryd Mondragón, arquero de Colombia en el Mundial 2014, aseguró que Camilo Vargas no debe regresar a la Tricolor: “El titular es Montero”

Despedida de Lionel Messi: las veces que la estrella argentina enfrentó a la selección Colombia

Comparar a Juan Manuel Rengifo con James Rodríguez “solo conduce a perpetuar esta maldita mediocridad”: la dura crítica de Carlos Antonio Vélez

Independiente Medellín avanzó en la identificación del agresor de Daniel Torres, jugador de Santa Fe, quien denunció el hecho ante la Fiscalía