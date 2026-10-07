Colombia

El fenómeno de El Niño también puede afectar sus pulmones: síntomas de alerta y cómo cuidarse

Expertos recomiendan tomar precauciones en estas temporadas en las que el clima puede ser inesperado e incrementar los riesgos respiratorios en niños pequeños, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con asma o EPOC

Una mujer con gorro de lana y una manta se limpia la nariz con un pañuelo de papel frente a una ventana con lluvia.
Con el cambio de clima, la circulación de virus respiratorios se intensifica y eleva el riesgo de contagio - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
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El fenómeno de El Niño, la sequía y el humo de los incendios forestales pueden elevar los riesgos respiratorios en Colombia durante los próximos meses, según una alerta emitida por Dipsella Hernández, coordinadora de Terapia Respiratoria del Hospital Infantil Universitario de San José.

La reducción de lluvias prevista en regiones como la Andina y la Caribe favorece la acumulación de contaminantes que afectan con mayor fuerza a niños y adultos mayores, entre otros grupos poblacionales.

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Ante los riesgos por la temporada, la experta aclaró mediante un comunicado oficial que los menores de dos años no deben usar tapabocas, incluso si hay deterioro de la calidad del aire. Para el resto de la población, esta protección puede ser útil cuando sea necesario salir, junto con la reducción de actividades al aire libre y el cierre de puertas y ventanas si las condiciones externas son desfavorables.

A mediados de septiembre, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) informó que 279 municipios estaban bajo algún nivel de amenaza: 36 en alerta roja, 101 en naranja y 142 en amarilla. La entidad mantiene vigilancia diaria ante los cambios en las lluvias y la temperatura.

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El riesgo no depende solo de la cercanía a un incendio. El humo puede permanecer en la atmósfera después de que las llamas se apaguen y recorrer grandes distancias; según la Organización Mundial de la Salud, cerca del 90% de la masa de las partículas liberadas por conflagraciones puede alcanzar las zonas más profundas de los pulmones.

Niña rubia sentada con una mascarilla de nebulizador en el rostro mientras sostiene la pieza plástica con la mano.
Se debe asistir a consulta médica ante cualquier señal de alerta - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Las partículas del humo agravan el asma, la EPOC y otras enfermedades respiratorias

Al describir las condiciones meteorológicas que acompañan la temporada, Hernández afirmó: “Un fenómeno de El Niño intenso puede aumentar el calor, la sequedad y los incendios, elevando el polvo y el humo en el aire”.

La exposición a estos contaminantes puede provocar tos, falta de aire y crisis de asma, además de agravar cuadros crónicos como la bronquitis y la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC). El mayor peligro recae sobre quienes ya tienen enfermedades respiratorias o cardiovasculares y sobre las personas cuyos pulmones aún están en desarrollo.

Un estudio publicado en 2025 en la revista Nature Sustainability examinó 1.052 comunidades de ocho países, entre ellos Brasil, Canadá y Chile. El trabajo detectó que el aumento de estos contaminantes estuvo asociado con un mayor riesgo de hospitalización por asma, EPOC e influenza, con impactos más altos entre menores de edad y mayores de 60 años.

Sobre los grupos expuestos a este tipo de contaminación, la coordinadora de Terapia Respiratoria señaló: “Los más vulnerables en estas situaciones siempre son los niños, los adultos mayores, las mujeres embarazadas y las personas con enfermedades respiratorias o cardiovasculares”.

En el caso de los niños, la especialista explicó que requieren una protección mayor porque sus pulmones todavía se encuentran en desarrollo. Una revisión científica internacional también registró más síntomas, consultas médicas y uso de medicamentos entre niños y adolescentes expuestos a una mala calidad del aire.

Una mujer con suéter beige se cubre la boca con la mano, sostiene un pañuelo de papel y mira a través de una ventana con gotas de lluvia.
Se deben seguir los tratamientos que le recomienda su especialista en esta temporada - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Recomendaciones de expertos para la temporada

  • Antes de salir, se recomienda consultar los reportes de calidad del aire, como el Índice Bogotano de Calidad del Aire en Bogotá; el Siata en Medellín y el Valle de Aburrá; los boletines del Sistema de Vigilancia de Calidad del Aire del Dagma en Cali; y el reporte diario de Barranquilla Verde.
  • Madrugar no garantiza una menor exposición a la contaminación.
  • En las viviendas, la recomendación es evitar cigarrillos, velas e incienso, cerrar puertas y ventanas cuando el aire exterior sea desfavorable y ventilar cuando las condiciones mejoren.
  • Si la dificultad para respirar se vuelve intensa, aparece dolor en el pecho o los labios adquieren coloración azulada, se debe acudir a urgencias; en niños también son señales de alarma el hundimiento de las costillas, la somnolencia excesiva y la dificultad para beber líquidos.
(Imagen Ilustrativa Infobae)
Si la dificultad para respirar se vuelve intensa, aparece dolor en el pecho o los labios adquieren coloración azulada, se debe acudir a urgencias, según los expertos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Autoridades sanitarias en alerta

En julio, las autoridades sanitarias ordenaron preparar el sistema de salud frente a los posibles efectos de El Niño. El 24 de septiembre, el Ministerio de Salud emitió nuevas instrucciones ante incendios forestales, contaminación atmosférica y deterioro de la calidad del aire.

Las medidas contemplan una vigilancia reforzada de las enfermedades respiratorias y la preparación de hospitales y centros médicos ante un eventual aumento de consultas. Quienes tienen asma u otra enfermedad pulmonar deben mantener el tratamiento formulado y verificar con el personal de salud el uso correcto de sus inhaladores.

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