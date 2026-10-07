Colombia

Colpensiones tiene nueva presidenta: Beatriz Vélez Vengoechea asumió de manera formal el cargo después de la polémica salida de Carlos René Montoya

La llegada de la nueva funcionaria permitirá avanzar de manera articulada en los desafíos que enfrenta el fondo público y mantener en el centro de las decisiones a los ciudadanos

El auxilio funerario de Colpensiones será equivalente al último salario base de cotización o a la última pensión recibida por el fallecido - crédito Colpensiones/Colprensa
Colpensiones se convertiría en el principal fondo de ahorro de Colombia con la entrada en vigor de la reforma pensional en 2027 - crédito Colpensiones/Colprensa
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El presidente Abelardo de La Espriella posesionó el 6 de octubre de 2026 a Beatriz Eugenia Vélez Vengoechea como nueva presidenta de Colpensiones, el fondo publico de pensiones de Colombia, con el encargo de fortalecer la capacidad institucional de la entidad y avanzar hacia una gestión eficiente, responsable y cercana a los millones de colombianos que dependen del sistema público de pensiones.

Con esto, el Gobierno concentrará esfuerzos en la protección de los recursos de los afiliados, el pago oportuno de las pensiones, el mejoramiento de la atención a afiliados y pensionados, y el fortalecimiento de las capacidades técnicas, financieras y operativas de la entidad. La administración de Vélez Vengoechea deberá combinar esos objetivos con el robustecimiento tecnológico de la institución.

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Al respecto, la ministra del Trabajo, Natalia López Fuentes, destacó que la llegada de Vélez Vengoechea permitirá avanzar de manera articulada en los desafíos que enfrenta Colpensiones y mantener en el centro de las decisiones a los ciudadanos.

Beatriz Eugenia Vélez Vengoechea tiene tres décadas de experiencia en el sector laboral - crédito Ministerio del Trabajo
Beatriz Eugenia Vélez Vengoechea (centro) tiene tres décadas de experiencia en el sector laboral - crédito Ministerio del Trabajo

“Esta posesión representa una responsabilidad enorme con millones de colombianos. Desde el Ministerio del Trabajo acompañaremos la gestión de la nueva presidenta para fortalecer a Colpensiones, proteger los recursos y garantizar que cada decisión tenga rigor técnico y sentido humano”, afirmó la jefe de la cartera laboral.

Puntualizó que “detrás de cada pensión hay una persona y una familia que esperan respuestas oportunas del Estado”.

El perfil de Beatriz Eugenia Vélez para dirigir Colpensiones

Vélez Vengoechea es abogada de la Pontificia Universidad Javeriana y cuenta con especializaciones en derecho laboral y en instituciones de seguridad social. También obtuvo una maestría en seguridad social y un máster en gestión de riesgos.

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Dentro de su trayectoria se resalta que supera las tres décadas e incluye experiencia en seguridad social, relaciones laborales, gobierno corporativo y gestión de riesgos. Ese recorrido profesional respalda su llegada a una entidad que administra aportes y responde por derechos pensionales de millones de personas.

Colpensiones es pieza clave para lo que será la entrada en vigor de la reforma pensional - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE
Colpensiones es pieza clave para lo que será la entrada en vigor de la reforma pensional - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

La renuncia de Carlos René Montoya y las exigencias para el cargo

La designación de Vélez Vengoechea ocurrió después de la salida de Carlos René Montoya Muñoz, que había sido nombrado presidente de Colpensiones una semana antes. Montoya Muñoz presentó su dimisión luego de que De la Espriella solicitó su renuncia, tras una intervención del entonces funcionario ante la Comisión Séptima del Senado.

La Presidencia explicó que, durante esa presentación, se evidenciaron dificultades para responder con precisión sobre el presupuesto, el funcionamiento de Colpensiones y los desafíos del sistema pensional. El Gobierno reconoció la trayectoria profesional de Montoya Muñoz y agradeció su disposición para asumir responsabilidades al servicio del país.

Carlos René Montoya asumió la Presidencia de Colpensioens sin tener experiencia en el sector - crédito @DuvalierSenador/X

Por medio de un comunicado se sostuvo que la dirección de Colpensiones exige conocimiento integral de la entidad, preparación técnica y capacidad para responder desde el comienzo de la gestión. “El presidente De la Espriella ha reiterado a todos los funcionarios del Gobierno Nacional que cada cargo público implica una enorme responsabilidad y que los colombianos esperan y merecen funcionarios preparados, con pleno dominio de los asuntos bajo su responsabilidad y capacidad para entregar resultados desde el primer día”, indica el comunicado.

Ante la renuncia, el Gobierno informó que adelantaría de manera inmediata el procedimiento para garantizar la continuidad institucional y la adecuada prestación de los servicios. El comunicado inicial no identificó a la persona que reemplazaría a Montoya Muñoz ni precisó el plazo para definir la nueva dirección de la entidad.

Funciones y remuneración de la presidencia de Colpensiones

La presidencia de Colpensiones ejerce la representación legal de la entidad y administra el Régimen de Prima Media (RPM). Dentro de sus responsabilidades figuran:

  • Gestión de los aportes pensionales.
  • Operación del programa de Beneficios Económicos Periódicos (Beps).
  • Garantía de continuidad y oportunidad en el pago de las pensiones.
Beatriz Eugenia Vélez Vengoechea es abogada de la Pontificia Universidad Javeriana - crédito LinkedIN
Beatriz Eugenia Vélez Vengoechea es abogada de la Pontificia Universidad Javeriana - crédito LinkedIN

El cargo también implica:

  • Planificar la adaptación operativa y tecnológica ante reformas y directrices gubernamentales
  • Sustentar las finanzas y los presupuestos anuales ante el Congreso de la República, en particular ante las comisiones séptimas.
  • Proteger los ahorros de los afiliados.
  • Auditar las operaciones financieras y prevenir riesgos de corrupción mediante controles de transparencia.

La remuneración básica mensual asignada al cargo es de $36.896.600, según la tabla salarial oficial. Al sumar prima técnica, prestaciones y bonificaciones de dirección legalmente establecidas, los ingresos del nivel directivo pueden alcanzar o superar los $62.000.000 mensuales; esa cifra corresponde a las condiciones del cargo y no constituye una remuneración confirmada para Vélez Vengoechea.

La nueva conducción de Colpensiones tendrá que traducir sus decisiones administrativas y técnicas en respuestas oportunas para quienes esperan del Estado seguridad sobre sus recursos y sus pensiones.

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