Colombia

Citan a debate de control político al canciller Omar Bula tras discurso de Alejandro Ordóñez ante la OEA: “Oscurantismo disfrazado”

Jennifer Pedraza cuestionó la intervención del embajador colombiano, quien presentó ante el organismo la política exterior del gobierno de Abelardo de la Espriella y cerró su discurso con la frase “Viva Cristo Rey”

El exprocurador expuso sus fundamentos de la política exterior ante la OEA: fe, patriotismo, familia - crédito
Ordóñez presentó ante la OEA los principales lineamientos de la política exterior del nuevo Gobierno, con énfasis en la seguridad hemisférica, el control territorial y el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas - crédito Ministerio de Relaciones Exteriores
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La senadora Jennifer Pedraza anunció un debate de control político contra el canciller Omar Bula después de la primera intervención de Alejandro Ordóñez como embajador de Colombia ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), en la que el diplomático presentó los principales lineamientos de política exterior del gobierno de Abelardo de la Espriella y cerró su discurso con la expresión “Viva Cristo Rey”. Ordóñez había entregado sus cartas credenciales días antes y asumió formalmente la representación colombiana ante el organismo.

El anuncio de Pedraza fue publicado en X, donde la senadora vinculó la intervención de Ordóñez con la denominada “batalla cultural” promovida por el Gobierno. “La “batalla cultural” del quema libros de Ordóñez en la OEA es el oscurantismo disfrazado de política exterior”, escribió, señalando que esa orientación pretende modificar aspectos relacionados con la ciudadanía, la familia y las libertades individuales.

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La congresista agregó: “Desde la comisión II citaremos a debate de Control a la Cancillería invocando la constitución que (así les estorbe) nos protege de las tinieblas”.

Pedraza cuestionó la orientación planteada por Ordóñez y anunció que llevará el asunto a la Comisión Segunda del Senado, encargada de asuntos relacionados con política internacional - crédito @JenniferPedraz/X
Pedraza cuestionó la orientación planteada por Ordóñez y anunció que llevará el asunto a la Comisión Segunda del Senado, encargada de asuntos relacionados con política internacional - crédito @JenniferPedraz/X

En este caso, la Comisión Segunda, encargada de asuntos de política internacional, podría citar al canciller para que responda preguntas de los congresistas sobre la orientación de la política exterior y las actuaciones de la Cancillería relacionadas con el papel de Colombia ante organismos internacionales. La citación constituye un mecanismo de rendición de cuentas y no implica, por sí misma, la separación del funcionario de su cargo.

La senadora no precisó en su publicación la fecha en que se realizaría la citación. Sin emabargo, el debate anunciado quedará sujeto al trámite correspondiente en en Congreso y a la convocatoria de los funcionarios requeridos, de ser aprobado.

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Las declaraciones de Alejandro Ordóñez ante la OEA

Durante su discurso, Ordóñez defendió una “batalla cultural” basada en principios como Dios, patria y familia, además de mencionar la fe, la familia, el imperio de la ley y el uso legítimo de la fuerza - crédito OEA

Durante una intervención de menos de 10 minutos ante el Consejo Permanente de la OEA, Ordóñez sostuvo que la política exterior del nuevo Gobierno tendría como uno de sus ejes la seguridad hemisférica.

“La política exterior de Colombia tiene un norte inquebrantable: la seguridad hemisférica. Por tanto, el Estado colombiano tiene disposición para participar y contribuir en los esfuerzos interamericanos encaminados a alcanzarla y fortalecerla. Durante años, el narcoterrorismo y el crimen transnacional organizado fueron banalizados por una visión miope que ignoró el daño estructural causado a nuestra cultura, sociedad y a la solidez de nuestras instituciones. Ese tiempo ha terminado”, aseguró al inicio de su discurso.

En relación con la OEA, sostuvo que el organismo debe “desideologizar sus decisiones” y mantener sus actuaciones dentro de las competencias otorgadas por los Estados. “Esto implica también evitar que sus decisiones sean instrumentalizadas a través de lo que se ha denominado el litigio estratégico cuando ello pretenda convertir los mecanismos de protección de derechos humanos en instrumentos para intervenir en debates o procesos que corresponden a las sociedades y a las instituciones democráticas de cada Estado”, agregó.

Ordóñez ya había ocupado la representación de Colombia ante la OEA durante el Gobierno de Iván Duque y regresó al cargo con la administración de Abelardo de la Espriella, después de entregar sus nuevas cartas credenciales - crédito OEA
Ordóñez ya había ocupado la representación de Colombia ante la OEA durante el Gobierno de Iván Duque y regresó al cargo con la administración de Abelardo de la Espriella, después de entregar sus nuevas cartas credenciales - crédito OEA

En su intervención, el embajador vinculó la política exterior con los principios de la llamada “Patria Milagro”. Mencionó la fe, la creencia en Dios, la familia como núcleo fundamental de la sociedad, el imperio de la ley, el castigo a la delincuencia y el uso legítimo de la fuerza para proteger a los ciudadanos frente a la criminalidad y la corrupción.

Los principios fundacionales y la batalla cultural que el Gobierno y el presidente de la Espriella ya están librando y a cuyo compromiso se consagró durante la campaña que lo lleva a la Presidencia pueden resumirse en un tríptico: Dios, patria y familia”, afirmó Ordóñez.

Al finalizar su intervención ante la OEA, el funcionario hizo referencia a una expresión utilizada habitualmente por el presidente De la Espriella y manifestó: “Desde esta casa de las Américas, levanto mi voz en defensa de nuestros principios fundacionales y digo: Viva Cristo Rey”.

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