Cantante Chakal de Sur busca por redes sociales a joven al que le inmovilizaron su moto en una carretera del Huila: “Ayúdeme”

El caso se viralizó en redes sociales el martes 6 de octubre de 2026 - crédito @chakaldelsur/IG

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Luego del caso de hurto del que fue víctima y que provocó una cadena de busqueda luego de ser reportado como desaparecido a mediados de septiembre en Jamundí (Valle del Cauca), el artista de música popular Fabio Nelson Silva, más conocido como Chakal del Sur, volvió a dar de qué hablar en redes sociales.

En este ocasión no fue para señalar un hecho de inseguridad, sino para pedirle ayuda a sus seguidores y conocidos en su tierra natal, el departamento del Huila, para dar con un joven que vivió un momento amargo por culpa de la inmovilización de su motocicleta.

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“Muchachos, me quitaron la moto los policías”, dijo entre lágrimas el joven, luego de que un agente de tránsito lo notificó luego de parar en un puesto de control en una vía del municipio de Pitalito.

“Me quedé sin mi Carmela. Sin mi moto. No, me quedé sin mi moto. (...) Tengo que ir a hacer pan, ya que realmente vendí todas mis rosquitas. Como pueden ver, muchachos, no me caté y miré este control de policía y me pararon. Muchachos, me quitaron la moto los policías. Me quedé sin mi Carmela. Sin mi moto. ¿Y ahora cómo voy a trabajar?“, comentó entre sollozos el ciudadano desconsolado.

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"Por favor ayúdenme a encontrar esta persona para ayudarle a resolver el inconveniente", comentó el artista de música popular a través de un video en su perfil de Instagram - crédito @chakaldelsur/IG

“Ahora no sé qué hacer. La verdad, solamente quería trabajar. Yo le expliqué, le lloré al señor agente para que me lo soltara y ni en sí. Tras de paso me hace un comparendo y me quita mi moto. La verdad, con la única que siempre trabajaba, pues con esa moto era la que yo trabajaba vendiendo rosquitas en Pitalito, en todas las partes del Huila. Para que me perjudiquen de esa manera, quitándome a mi Carmela, mi moto, la que más siempre me acompañaba en las buenas y en las malas. Ahora no voy a poderla sacar. La verdad, no le hago daño a nadie. Solamente soy un joven que solamente quiere salir adelante y demostrarle a la gente que yo sí puedo salir adelante”, dijo el muchacho.

Al final, y lo que motivó la reacción por parte del cantante, fue el apego y el valor que tiene para el joven el automotor, luego de que comentó: “Mi motico se me va a pudrir en ese patio, la verdad no voy a poderla volver a ver. Tantas aventuras que tuve con mi Carmela (...) la gente alrededor mío lo único que hacía era burlarse de mí”.

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Esto llevó a que el artista compartiera un video desde su cuenta de Instagram la misma tarde del martes 6 de octubre, día que se viralizó el caso en redes sociales, y le solicitó la colaboración a los usuarios.

El artista ya cuenta con la información de contacto del joven - crédito @chakaldelsur/IG

“Oiga, mi gente, quiero que me ayuden a ubicarme en el departamento de Huila a un muchacho. Ahí te voy a dejar la noticia que le quitaron, tuvo un inconveniente con unos agentes de policía de carretera, le quitaron la moto y quiero ayudar a ubicarlo, que me ayuden a ubicarlo para resolverle el problema”, afirmó Chakal del Sur.

El artista recibió decenas de comentarios de apoyo por su noble gesto para dar con el joven.

“Muchas bendiciones Chakal por ayudar al la gente que más lo necesita”, “Dejen de juzgar nadie sabe la necesidad con la que las personas viven, qué pesar ojala lo encuentren rápido”, y “gracias por la labor, ojalá lo encuentres”, son algunos de los mensajes que se leen en la publicación del artista.

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Al final, uno de los usuarios le brindó la información que tanto buscaba. “Yo te escribí por el interno yo tengo número de él del muchacho que lo quitaron la moto él es amigo mío”, señaló el internauta, que espera en los próximos días compartir la segunda parte de la historia.

El ciudadano contó que la motocicleta es su medio de empleo, debido a que lleva sus preparaciones y entrega pedidos en varias zonas del departamento de Huila - crédito red social Facebook