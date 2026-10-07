Ana del Castillo mostró, con su estilo único y en traje de baño, cómo va su embarazo

La artista ha hecho partícipes a sus seguidores del proceso que le ha cambiado la vida - crédito Ana del Castillo / Instagram

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La cantante de música vallenata Ana del Castillo mostró cómo avanza su embarazo con fotos en traje de baño que se volvieron tendencia entre sus seguidores el 7 de octubre de 2026.

La artista había anunciado esta nueva etapa junto a la estatua de Diomedes Díaz, para confirmar la leyenda que existe en la costa colombiana sobre la influencia del monumento en las personas que desean tener un bebé: “Oye, peláaaaaa, no te sientes al lado de Diomedes que vai a quedá preñá. Y SÍ, estoy PREÑÁ”.

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Después del anuncio, sus seguidores se mostraron interesados en su proceso de embarazo. En la segunda semana de octubre, compartió una publicación en sus cuentas oficiales en la que mostró su pancita. El post estuvo acompañado por el texto: “Tú no sabes que la luna no se queda sola”.

La famosa ha recibido apoyo de sus seguidores en esta nueva etapa de su vida - crédito Ana del Castillo / Instagram

La publicación llamó la atención porque la famosa eligió la canción Todo tiene su hora, de Juan Luis Guerra. La elección musical reflejó el tono del mensaje compartido por la cantante vallenata.

El apartado de la canción seleccionado por la artista para el carrusel que compartió fue: “Tú me dices que tu corazón ha sufrido tanto que no le queda la ilusión para amar otra vez, que has llorado sin consuelo, que no encuentras la razón. Pero yo te digo lo viejo pasó, cariño lo que viene es mucho mejor, tú no sabes que la luna no se queda sola, se alegra en un mar de olas y le dice a la amapola que espera su cariñito como la güira espera tambora, que todo tiene su hora. Debajo del sol naciente, espera tu amor bendito, de nada vale ser impaciente”.

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Las reacciones de sus seguidores no tardaron en llegar. Quienes han estado atentos a su proceso le dejaron comentarios de apoyo y destacaron lo linda que luce.

Entre las opiniones de los internautas se destacan algunas como: “Un bebe siempre lo cambia todo😍 Dios los guarde”, “Le ha caído es bien esa barriguita”, “Te pusiste fue más buena más sabrosa”, “La embarazada más guapa que he visto” y “Tu andas de un wow últimamente”.

Muchos resaltaron que la cantante se ve cada vez mejor - crédito Ana del Castillo / Instagram

Ana del Castillo será madre soltera

La cantante reveló que criará a su hijo sola en medio de una entrevista con el programa La Red, de Caracol Televisión, donde recordó que inicialmente pensó en adoptar un niño, pero la vida tenía preparados otros planes para ella, aunque no descarta que en un futuro pueda llegar a avanzar en un proceso para darle un hogar a alguien que lo necesite.

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“Yo doy el amor que a veces no tuve, pero Dios me mandó mi hijo, y después voy a adoptar. Andrea Valdiri creo que será la madrina y el padrino Jean Carlos Centeno (…) Todo está tan misterioso porque yo no voy a ser la persona que va a recibir migajas, voy a tener a mi hijo sola, soy madre soltera y mi hijo va a llevar mis apellidos”, dijo Ana del Castillo.

Ana del Castillo es transpartente con sus seguidores - crédito @anadelcastilloj/Instagram

En la misma conversación reveló el nombre que le pondrá a su bebé, lo que demuestra que será un niño que la acompañará en el camino: “Es Noah con H porque es Noé en hebreo, yo creo mucho en Dios”.

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La cantante aseguró que, por el momento, está enfocada en disfrutar su proceso, aunque le ha costado por los síntomas que ha tenido, como agrieras, dolores de cabeza, de la ciática y hasta antojos.

Incluso, Ana del Castillo ha tenido que dejar de lado sus enormes tacones para usar tenis, porque debido a las largas horas que está de pie requiere comodidad: “Me ha tocado agarrar un poco más suave porque la ciática me dio más duro que nunca”.