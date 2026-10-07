Alerta por supuestas páginas web donde se paga el Pico y Placa Solidario en Bogotá: Distrito emitió recomendaciones

La Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá alertó sobre portales falsos que imitan la plataforma oficial del Pico y Placa Solidario - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

Guardar

La Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá alertó sobre una estafa dirigida a aquellos que buscan pagar el Pico y Placa Solidario: los portales falsos imitan la plataforma oficial, captan dinero y datos personales, pero no generan un permiso válido para circular durante los días de restricción.

El riesgo se concentra en el pago. La entidad advirtió que, además de la pérdida económica y la exposición de información personal, el conductor queda sin autorización para usar el vehículo pese a haber realizado el trámite: “Ingresar a un sitio falso no solo puede significar perder dinero o entregar información personal: también deja al vehículo sin un permiso válido para circular”, advirtió la entidad distrital.

PUBLICIDAD

El permiso debe gestionarse sin intermediarios en el portal oficial picoyplacasolidario.movilidadbogota.gov.co, cuya dirección termina en .gov.co. También es posible ingresar directamente a www.movilidadbogota.gov.co y seleccionar la opción Pico y Placa Solidario.

La Secretaría Distrital de Movilidad indicó que no existen personas, empresas ni páginas autorizadas para gestionar el permiso en nombre de los usuarios. El pago se realiza únicamente dentro de la plataforma institucional, no mediante WhatsApp, llamadas telefónicas, mensajes de texto, códigos QR, billeteras digitales, cuentas personales o cuentas de terceros.

El trámite legítimo del permiso requiere el acceso directo a la plataforma web que finaliza en el dominio .gov.co, la página oficial para realizar este trámite es: picoyplacasolidario.movilidadbogota.gov.co - crédito Secretaría de Movilidad de Bogotá

Los delincuentes replican los colores, logotipos, fotografías y diseños de la plataforma para aparentar legitimidad. Las direcciones pueden diferir del sitio oficial por una sola letra, por caracteres añadidos o eliminados, o por el uso de un dominio distinto al institucional.

PUBLICIDAD

Entre los portales identificados figuran:

https://www.picoyplucasolidario-movilidadbogotast/siniciar

https://wwwpicoyplacasolidario-movilidadbogotast

http://mipicoypfaca-solidario.com/picopiaco

Estas páginas fueron denunciadas ante las autoridades y dadas de baja.

Los recaudos ante anuncios, enlaces y ventanas de pago

Los ciberdelincuentes copian el diseño y los logotipos de la alcaldía mediante direcciones web alteradas con mínimas diferencias - crédito Alcaldía de Bogotá

Los conductores deben evitar el ingreso al trámite desde anuncios publicitarios, redes sociales, mensajes de texto o enlaces enviados por terceros. Si una ventana adicional redirige a otro sitio durante el proceso de pago, la recomendación es no introducir datos bancarios y volver al inicio de la plataforma oficial.

El Pico y Placa Solidario permite adquirir voluntariamente un permiso diario, mensual o semestral para circular en la capital colombiana durante las jornadas de restricción. En Bogotá, el pico y placa para vehículos particulares opera de lunes a viernes entre las 6:00 a. m. y las 9:00 p. m..

PUBLICIDAD

La medida busca reducir la congestión vehicular y la contaminación ambiental. Durante el horario establecido, la Alcaldía de Bogotá determina qué vehículos tienen prohibido transitar por las calles de la ciudad.

Antes de iniciar la solicitud, el portal oficial pide información del conductor y del automóvil, incluido el tipo y número de documento y los datos necesarios del vehículo. Si el procedimiento presenta diferencias con el proceso habitual o genera dudas, la Secretaría recomienda interrumpir el pago y comenzar nuevamente desde la página institucional.

Las tarifas para vehículos matriculados fuera de Bogotá son más costosas

El Pico y Placa Solidario permite a los conductores de Bogotá circular sin la restricción habitual durante un día, un mes o un semestre - crédito Secretaría de Movilidad de Bogotá

El Pico y Placa Solidario es un permiso voluntario que les permite circular sin la restricción habitual durante un día, un mes o un semestre. El programa busca aportar a la movilidad y al fortalecimiento del transporte público.

PUBLICIDAD

El trámite se realiza en línea mediante la plataforma de la Secretaría Distrital de Movilidad. El usuario debe consultar el simulador, registrar sus datos y los del vehículo, confirmar la solicitud, pagar únicamente por PSE, completar un módulo anual de sensibilización y seleccionar la fecha de activación.

El permiso está disponible para vehículos particulares. No sustituye las exenciones aplicables a automóviles eléctricos, híbridos, de emergencia o de transporte público, que se rigen por normas propias.

El costo depende de la duración elegida, el avalúo y las características del vehículo, su impacto ambiental y el municipio donde está matriculado. Para automóviles registrados en Bogotá, las tarifas base son $70.294 por un día, $561.808 por un mes y $2.809.311 por un semestre; para los matriculados en otros municipios, ascienden a $131.800, $1.053.400 y $5.267.500, respectivamente.

PUBLICIDAD

Los vehículos registrados fuera de Bogotá pueden tener un incremento de hasta 50%. El valor definitivo debe verificarse en el simulador antes del pago, y se recomienda conservar el comprobante, aunque la autorización queda registrada automáticamente en el sistema.

<br>