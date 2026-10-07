Colombia

Abelardo de la Espriella ordenó finalizar contrato de Altus Baquero, exmagistrado del CNE, en el Ministerio del Interior: por qué motivo

El acuerdo era por $60 millones, con vigencia de 91 días, había sido firmado para que prestara servicios hasta el 31 de diciembre de 2026

Abelardo de la Espriella ordenó finalizar contrato de Altus Baquero, exmagistrado del CNE - crédito Reuters/CNE
Abelardo de la Espriella ordenó finalizar contrato de Altus Baquero, exmagistrado del CNE - crédito Reuters/CNE
Guardar

El 7 de octubre de 2026, fue revelado que el Ministerio del Interior había contratado al exmagistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE) Altus Alejandro Baquero con el fin de prestar asesoría jurídica al despacho del ministro en temas relacionados con la formulación de decisiones y las estrategias de implementación en relación con asuntos temáticos y conexos de la Dirección de Seguridad, Convivencia Ciudadana y Gobierno.

Ante ello, el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, ordenó cancelar el contrato de la cartera liderada por Rodrigo Lara, según reveló una alta fuente gubernamental a El Tiempo. La instrucción llegó después de que el mandatario conociera la información sobre esa vinculación.

PUBLICIDAD

La orden presidencial, transmitida al ministro del Interior, Rodrigo Lara, orientada a poner fin al vínculo contractual.

Cabe recordar que el acuerdo, por $60.000.000 y con vigencia de 91 días, había sido firmado para que Baquero prestara servicios hasta el 31 de diciembre de 2026. El exmagistrado había hecho parte del tribunal electoral y, durante su periodo allí, acompañó varias decisiones respaldadas por el bloque afín al entonces presidente Gustavo Petro.

Baquero debía entregar conceptos e insumos para decisiones del Ministerio del Interior

El acuerdo era por $60 millones, con vigencia de 91 días y había sido firmado para que prestara servicios hasta el 31 de diciembre de 2026 - crédito CNE
El acuerdo era por $60 millones, con vigencia de 91 días y había sido firmado para que prestara servicios hasta el 31 de diciembre de 2026 - crédito CNE

De acuerdo con el documento, el asesor debía elaborar conceptos en derecho administrativo, revisar la viabilidad legal de decisiones y preparar insumos para la gestión ministerial. El contrato también contemplaba análisis de jurisprudencia y de los posibles efectos jurídicos de las medidas evaluadas por el despacho.

PUBLICIDAD

La descripción incluía tareas relacionadas con la formulación de decisiones y estrategias de implementación en temas de seguridad, convivencia ciudadana y gobierno, bajo criterios de derecho colombiano y debido proceso.

“Acompañamiento técnico-jurídico especializado”, proporcionando respaldo y solidez institucional mediante la fundamentación en dogmática jurídica y compendios jurisprudenciales, a través de la cual se presente una evaluación integral y sistemática de alto nivel al Despacho del Ministro, en materia de la formulación de decisiones y las estrategias de implementación en relación con asuntos temáticos y conexos que sean competencia de la Dirección de Seguridad, Convivencia Ciudadana y Gobierno,mediante el examen sustantivo de viabilidad legal y de los efectos jurídicos de la implementación de una posible decisión bajo una configuración de acción sin daño”.

Esto, “se hace extensible a materias del Sector Interior a través de la proyección de conceptos en derecho administrativo y la estructuración de insumos jurídicos vinculados a la gestión ministerial, garantizando una integración dogmática de decisiones estratégicas orientada en criterios configurados bajo el rigor normativo de la aplicación del Sistema de Fuentes del Derecho Colombiano y el Debido Proceso y en los asuntos sectoriales de la Seguridad, la Convivencia Ciudadana y el Gobierno que sean competencia del Despacho, solidez institucional”.

Altus Baquero y sus decisiones sobre la investigacion a Petro

Altus Baquero votó a favor de investigar la campaña del presidente Gustavo Petro por presuntas irregularidades en su financiación, pero rechazó que los cargos se extendieran al mandatario - crédito @petrogustavo/X
Altus Baquero votó a favor de investigar la campaña del presidente Gustavo Petro por presuntas irregularidades en su financiación, pero rechazó que los cargos se extendieran al mandatario - crédito @petrogustavo/X

El exmagistrado Altus Baquero votó a favor de investigar la campaña del presidente Gustavo Petro por presuntas irregularidades en su financiación, pero rechazó que los cargos se extendieran al mandatario. En un documento de cinco páginas, sostuvo que la supuesta superación de topes fue de más de $29.000.000.000, y no de más de $30.000.000.000 como planteó el Consejo Nacional Electoral (CNE).

En el caso de la campaña presidencial, coincidió con Petro en que los testigos electorales no deben contabilizarse como gastos de campaña y que el alquiler del Movistar Arena tampoco debía incluirse. También consideró que no existen pruebas suficientes para incorporar al proceso el préstamo de la Unión Sindical Obrera (USO).

Iván Cepeda en la réplica del Pacto Histórico
Altus Baquero apoyó la participación de Iván Cepeda en la consulta interpartidista - crédito suministrada a Infobae Colombia

Baquero también apoyó la ponencia que permitía al senador Iván Cepeda participar en la consulta interpartidista del 8 de marzo de 2026. La iniciativa buscaba habilitar su participación en la consulta del “Frente por la Vida”, promovida por sectores de izquierda para las elecciones presidenciales.

La discusión se relacionaba con una posible inhabilidad de Cepeda por haber participado antes en una consulta del Pacto Histórico. La norma impide que un candidato participe en más de una consulta interpartidista, aunque todavía se debate si el mecanismo anterior fue partidista o interpartidista.

Antes de la votación, tres de los nueve magistrados respaldaban la participación de Cepeda: Fabiola Márquez, Álvaro Echeverry y Alba Lucía Velásquez. Con el voto de Baquero, la ponencia sumó cuatro apoyos, frente a cinco votos en contra.

Temas Relacionados

Abelardo de la EspriellaAltus BaqueroContratoMinisterio del InteriorColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Abogado de Olmedo López argumentó por qué su cliente no debería estar en La Picota: recordó crimen de testigo clave en caso de Marcelo Pecci

El penalista José Luis Moreno también realizó una petición al juez 35 de garantías de Bogotá para llevar a cabo una audiencia preliminar donde se revise la decisión judicial que se emitió para que el exdirector de la Ungrd permaneciera recluido en una guarnición militar

Abogado de Olmedo López argumentó por qué su cliente no debería estar en La Picota: recordó crimen de testigo clave en caso de Marcelo Pecci

Dueña de la marca Trendy se despachó contra Camilo Cifuentes tras polémica de infidelidad: “Vaya sorpresa que dejó”

En una serie de historias en Instagram, aseguró que el creador de contenido le envió el mismo ramo de rosas a Sepúlveda y a la mujer señalada como tercera en discordia, el mismo día. Además, cuestionó la cifra de dinero que, según ella, Cifuentes generaría con sus videos de ayuda social

Dueña de la marca Trendy se despachó contra Camilo Cifuentes tras polémica de infidelidad: “Vaya sorpresa que dejó”

Dorado Mañana resultados de hoy miércoles 7 de octubre: ganadores del último sorteo

Como todos los días Infobae Colombia te comparte los resultados del sorteo de este miércoles de una de las loterías más populares del país

Dorado Mañana resultados de hoy miércoles 7 de octubre: ganadores del último sorteo

Hallan sin vida a una mujer en Fusagasugá: su casa colapsó tras las fuertes lluvias

La víctima, identificada como Luz Marina Ospina Poveda, de 72 años, fue encontrada en la quebrada Manila, sector El Capri, por los Bomberos

Hallan sin vida a una mujer en Fusagasugá: su casa colapsó tras las fuertes lluvias

Dimayor confirmó la programación de Atlético Nacional: la apretada agenda del Verdolaga durante octubre por la Liga BetPlay

El cuadro antioqueño jugará a finales del mes de octubre dos juegos claves debido a la realización de un festival de electrónica que se llevará a cabo en el estadio Atanasio Girardot

Dimayor confirmó la programación de Atlético Nacional: la apretada agenda del Verdolaga durante octubre por la Liga BetPlay
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

Disidencias de ‘Calarcá’ le habría declarado la guerra a los distribuidores de cerveza y aguardiente en ocho municipios de Antioquia: “Objetivo militar”

Con un desfile de motos, así fue el recibimiento de los féretros de alias Cholo y los otros seis sujetos abatidos durante operativo contra Los Pachenca en Santa Marta

Alias Pinocho estaría escondido en lo alto de la Sierra Nevada: habría sido herido durante el operativo contra Los Pachenca en que se dio de baja a “Cholo”

ENTRETENIMIENTO

Dueña de la marca Trendy se despachó contra Camilo Cifuentes tras polémica de infidelidad: “Vaya sorpresa que dejó”

Dueña de la marca Trendy se despachó contra Camilo Cifuentes tras polémica de infidelidad: “Vaya sorpresa que dejó”

Camilo Cifuentes se despidió de las redes sociales tras escándalo de infidelidad a su expareja embarazada: “Perdón por todo el daño que cometí”

Shakira reunirá a Maluma, Beéle y Dani Martín para cerrar su residencia madrileña

Mariana Zapata aclaró finalmente cuál es su relación con Juanda Caribe tras versiones en redes sociales: “No somos nada”

Quién es Anthía López, “La Mijita”, creadora de contenido vinculada a la ruptura del ‘influencer’ Camilo Cifuentes

Deportes

Dimayor confirmó la programación de Atlético Nacional: la apretada agenda del Verdolaga durante octubre por la Liga BetPlay

Dimayor confirmó la programación de Atlético Nacional: la apretada agenda del Verdolaga durante octubre por la Liga BetPlay

Video|Así fue la emoción de Juan Manuel Rengifo tras debutar con la selección Colombia: terminó llorando y abrazado por sus compañeros

Carlos Antonio Vélez habló sobre la selección Colombia y lanzó crítica a Néstor Lorenzo: “Dudo que sea capaz”

Dos jugadores de la selección Colombia no sumaron minutos en los partidos de la fecha FIFA de septiembre y octubre: quiénes fueron

Juan Manuel Rengifo debutó con Colombia un año después de ser titular en Nacional: así cumplió al fin su sueño con la Tricolor