Miguel Polo Polo aclaró su relación con Yahir Acuña, alcalde de Sincelejo, tras el fuerte cruce con Abelardo de la Espriella: “Acá seguimos...”

Miguel Polo Polo dejó en claro que su lealtad política se encuentra con el presidente Abelardo de la Espriella - crédito @MiguelPoloP/X

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El exrepresentante a la Cámara Miguel Polo Polo negó públicamente haber gestionado acercamientos o alianzas políticas entre el alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña, y el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, tras quedar salpicado en un fuerte enfrentamiento verbal y político entre ambos líderes.

A través de un video difundido en su cuenta en la red social X, el excongresista aclaró su relación con el mandatario local y reiteró su respaldo al proyecto político que lidera el jefe de Estado, al asegurar que sus vínculos con Acuña se limitan a un plano personal y de origen territorial.

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Y es que el pronunciamiento de Miguel Polo Polo surgió luego de que el alcalde Yahir Acuña lo mencionara públicamente en un mensaje dirigido al presidente De la Espriella, sugiriéndole indagar con el excongresista y con otros allegados sobre acercamientos previos ocurridos en la capital de Sucre.

Miguel Polo Polo aseguró que nunca recibió instrucciones para acercarse políticamente a Yahir Acuña, tras pelea del alcalde con el presidente Abelardo de la Espriella - crédito Yahir Acuña - Miguel Polo Polo/Facebook

Frente a estas aseveraciones, Polo Polo sostuvo que su trato con el mandatario de Sincelejo responde únicamente a un conocimiento mutuo por ser nativos del mismo departamento y por la labor legislativa que compartió en el pasado con la exesposa del alcalde.

“Sí, conozco al alcalde Yair Acuña. Somos coterráneos. Él es de la ciudad de Sincelejo, yo soy del municipio de Santiago de Tolú; ambos sucreños, por lo cual compartimos varias cosas en común. Y durante cuatro años estuve trabajando en el Congreso de la República junto a su exesposa Milene Jaraba”, afirmó Polo Polo.

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El excongresista enfatizó que jamás recibió encargos oficiales o políticos para coordinar pactos con la administración municipal de Sincelejo: “Pero es importante recalcar lo siguiente: nunca he recibido algún tipo de instrucción por parte del actual presidente Abelardo de la Espriella, por parte de Defensores de la Patria o por parte del Gobierno para hacer algún tipo de alianza política con Yair Acuña ni con ningún otro agente político”.

“Mi relación con Yair es una relación de respeto, cordialidad y de amistad. Muestra de eso es que él nunca ha votado por mí y yo tampoco he votado por él”, agregó Miguel Polo Polo en su video.

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Miguel Polo Polo explicó que su relación con Acuña está relacionada con su origen en Sucre y con su pasado laboral en el Congreso junto a Milene Jarava, exesposa del alcalde - crédito @miguelpolopolo/Instagram

El excongresista concluyó en su video la ratificación de su respaldo a la gestión del presidente De la Espriella y al señalar que se encuentra en el exterior adelantando estudios de posgrado.

“Yo, mientras tanto, sigo preparándome. Estoy en este momento en el exterior, descansando, visitando a mi familia. Estoy haciendo dos especializaciones y una maestría, porque quiero volver a mi país para darle lo mejor con el favor de nuestro Señor Jesucristo. Acá seguimos firmes por la patria”, señaló el exrepresentante.

El origen de la controversia entre Abelardo de la Espriella y Yahir Acuña, alcalde de Sincelejo

El cruce de declaraciones comenzó durante una intervención del presidente Abelardo de la Espriella el sábado 3 de octubre de 2026 en el departamento de Sucre, donde anunció que su administración adoptará esquemas institucionales para evitar que los recursos nacionales destinados a Sincelejo sean administrados por la Alcaldía local.

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Abelardo de la Espriella contra Yahir Acuña: anunció que vigilará los recursos destinados a Sincelejo - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Durante su discurso, el jefe de Estado acusó al mandatario municipal de incurrir en prácticas de corrupción y recordó que enfrenta múltiples investigaciones judiciales, al incluir un proceso por enriquecimiento ilícito ante la Corte Suprema de Justicia.

“Bajo el esquema suyo de corrupción, yo no trabajo. Esta plata, señor alcalde, la voy a cuidar. No voy a permitir que nadie meta la mano en la plata del pueblo”, declaró De la Espriella al anunciar la creación de un Bloque de Búsqueda contra la Corrupción para auditar los contratos públicos en la región.

En respuesta a estas acusaciones, el alcalde Yahir Acuña publicó un video de más de 12 minutos en el que denunció supuestas intimidaciones durante el evento oficial y cuestionó el cambio de postura del presidente, señalando que meses atrás valoraba públicamente los resultados de seguridad de su gestión.

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Yahir Acuña, alcalde de Sincelejo, respondió a los señalamientos hechos por el presidente Abelardo de la Espriella durante un evento en Sucre -crédito yahiracuna_/Instagram

“Se me quita el legítimo derecho a la contradicción, el legítimo derecho a la réplica, donde se me quitó la posibilidad de interactuar so pena de ser expulsado. Tuve que levantar mis manos porque hombres armados se colocaban detrás de mí. Señor presidente, desarme su corazón. El odio no le hace bien a nadie”, dijo Acuña en su réplica.

El alcalde defendió además la presunción de inocencia de las autoridades territoriales y pidió investigar la transparencia en la financiación de campañas políticas en la capital sucreña, mencionando a diversos enlaces para sustentar que existieron diálogos previos entre las partes.

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