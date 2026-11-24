Las autoridades activaron un Puesto de Mando Unificado para coordinar la mediación y evaluar los siguientes pasos de la operación (@klaveec/X)

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La captura de rehenes en un almacén Éxito de Cartagena, Bolívar, el 24 de noviembre de 2026, mantiene en alerta a Colombia.

Durante la tarde del martes se confirmó una fase de negociación entre dos representantes de las autoridades y los hombres armados que permanecen dentro del establecimiento. La prioridad de la operación es lograr la salida segura de las personas que continúan retenidas, después de que al menos nueve lograran abandonar el lugar.

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El episodio movilizó desde las primeras horas del día a unidades de la Policía y las Fuerzas Militares en los alrededores del comercio. Las autoridades instalaron un perímetro de seguridad y concentraron recursos especializados, mientras mantienen restringido el acceso a la zona para evitar riesgos adicionales durante las conversaciones.

Las negociaciones para liberar a los retenidos

Dos negociadores dialogan directamente con los captores en busca de un acuerdo que permita liberar al resto de los retenidos sin una intervención armada. Según el reporte de El Tiempo, las conversaciones se desarrollan dentro del establecimiento y son el eje del dispositivo desplegado en Cartagena.

La estrategia oficial apunta a reducir la tensión y preservar la vida de quienes continúan bajo el control de los hombres armados. El ingreso de los negociadores busca abrir un canal de comunicación estable, conocer sus exigencias y evaluar condiciones que permitan una liberación progresiva de los ciudadanos.

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La presencia de agentes especializados forma parte de los protocolos para este tipo de emergencias. La fuerza pública mantiene el control externo del área y vigila los accesos, mientras los equipos de mediación intentan evitar acciones que puedan agravar la situación dentro del comercio.

El ministro de Defensa, Jorge Mora, llegó al Puesto de Mando Unificado (PMU) instalado en Cartagena junto con mandos militares y policiales. Desde allí, las autoridades coordinan las decisiones operativas, revisan la información que reciben desde el lugar de los hechos y definen los pasos de la negociación.

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