La representante por Bogotá afirmó que nunca estudió Administración de Empresas en esa institución y pidió a la Fiscalía establecer quién elaboró y difundió el documento. (@ClauRomeroNader / X)

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La congresista Claudia Romero Nader, integrante del Pacto Histórico, respondió el lunes 23 de noviembre de 2026 a los cuestionamientos por un supuesto diploma de Administración de Empresas de la Pontificia Universidad Javeriana que circuló con su nombre. La representante aseguró que nunca estudió en esa institución, que jamás se presentó como egresada y que por esa razón acudió a la Fiscalía hace más de un mes para denunciar el documento en cuestión.

La declaración de la legisladora se produjo después de que se divulgara una certificación atribuida a la Universidad Javeriana, según la cual no existen registros de Romero Nader como estudiante. El documento fue difundido por el veedor Juan Felipe Pedraza ―conocido en redes sociales como R3ntas o Rentas― y abrió un debate sobre la información académica de la congresista.

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En un comunicado y en un video publicado en su cuenta de X, la representante sostuvo que la circulación del diploma forma parte de una serie de hechos que, según dijo, afectan su nombre y su actividad política.

“Nunca cursé Administración de Empresas en esa universidad, ni he afirmado tener título de esa institución”, manifestó.

Romero Nader afirmó que acudió a la Fiscalía antes de que el caso se hiciera público

La representante señaló que conoció la existencia del supuesto diploma después de que el documento comenzó a circular en plataformas digitales. De acuerdo con su versión, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación hace más de 30 días y pidió que se investigue quién lo elaboró y cómo llegó a difundirse.

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Romero Nader acudió a la Fiscalía General de la Nación para denunciar la falsificación del diploma antes de su difusión pública. (@ClauRomeroNader / X)

Romero Nader dijo que está dispuesta a colaborar con las autoridades y a entregar la información que sea requerida dentro de la investigación. También insistió en que es víctima de una falsificación que, a su juicio, perjudica su honra, su buen nombre y su trayectoria pública.

La congresista afirmó que nunca utilizó el supuesto título en procesos de contratación pública o privada. Añadió que su trayectoria laboral, política y académica puede consultarse en sus canales oficiales y en la hoja de vida inscrita en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (Sigep).

En el pronunciamiento, Romero Nader también se refirió a la información disponible en Congreso Visible. Según indicó, los datos allí publicados corresponden a su perfil profesional y aseguró que nunca solicitó modificaciones sobre su formación académica en esa plataforma.

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La Universidad Javeriana habría certificado que no hay registros de la representante como estudiante

El caso tomó fuerza tras la divulgación de un documento que atribuye a la Pontificia Universidad Javeriana la confirmación de que Claudia Romero Nader no figura en sus bases de datos como estudiante o egresada. La representante no cuestionó ese punto; por el contrario, afirmó que esa certificación coincide con su versión de que nunca cursó estudios en esa institución.

Pese a la negación, en el perfil de la congresista en Bold.pro, una plataforma de red profesional y base de datos de currículums en línea, aparece como formada en la U. Javeriana. (@r3ntas / X)

La legisladora explicó que para ejercer como representante a la Cámara no se exige contar con un título universitario. En el video difundido el lunes, planteó que el debate debe centrarse en esclarecer la procedencia del diploma y determinar quién lo habría creado o incorporado a documentos públicos.

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“Para ser congresista no necesito tener títulos universitarios”, expresó Romero Nader, que pidió que se investiguen también perfiles falsos y páginas web que, según afirmó, podrían estar vinculados con una campaña en su contra.

La controversia llegó a otras instancias judiciales. Según la información conocida, dos denuncias relacionadas con el caso fueron presentadas ante la Corte Suprema de Justicia, mientras que la Fiscalía remitió a esa corporación tres indagaciones por el fuero constitucional de la representante. Hasta ahora, Romero Nader sostiene que su denuncia busca precisamente establecer responsabilidades por el diploma que desconoce.

El periodista Juan Pablo Barrientos cuestionó la versión de la congresista

Luego de que la representante publicara su declaración, el periodista Juan Pablo Barrientos la confrontó en X. Barrientos afirmó que Romero Nader habría entregado a la Cámara de Representantes una hoja de vida con el diploma que luego fue divulgado.

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El periodista Juan Pablo Barrientos afirmó que la legisladora entregó a la Cámara de Representantes una hoja de vida con el diploma falso. (@ClauRomeroNader, @JPBarrientosH / X)

La congresista respondió que ella misma solicitó a la Cámara corregir la información que considera falsa. También sostuvo que la denuncia penal fue presentada antes de que la situación adquiriera visibilidad pública y convocó al periodista a acompañar el proceso para determinar el origen del documento.

“Fui yo quien solicitó ante la Cámara corregir la información falsa. Además, presenté la denuncia correspondiente para esclarecer su origen mucho antes de que existiera algún tema mediático”, escribió la legisladora en su respuesta.

Romero Nader agregó que su equipo continúa con indagaciones sobre supuestos perfiles falsos y sitios web que podrían formar parte de una campaña de desprestigio. No presentó detalles adicionales sobre esas pesquisas ni identificó a personas responsables de las amenazas e intimidaciones que denunció.

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