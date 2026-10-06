Abelardo de la Espriella citó a Silvestre Dangond en su discurso ante las Fuerzas Militares en Valledupar: “No han podido”

- crédito Presidencia de Colombia/Colprensa

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El presidente Abelardo de la Espriella activó la Fuerza de Tarea Urano en el Batallón de Artillería N.° 10 La Popa, en Valledupar, el lunes 5 de octubre, y prometió respaldo a militares y policías frente a los grupos armados ilegales. El mandatario vinculó la nueva unidad con la respuesta a atentados en Pelaya, Pailitas y Aguachica.

La unidad tiene como objetivo enfrentar al Ejército de Liberación Nacional (ELN) y otras estructuras armadas en Cesar, Norte de Santander y el sur de Bolívar, según Semana. Ante las tropas, De la Espriella sostuvo que el Gobierno entregará las herramientas necesarias a la Fuerza Pública para combatir a esas organizaciones.

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Sin embargo, en medio de su discurso, el mandatario recurrió a una frase del cantante vallenato Silvestre Dangond para ilustrar la capacidad de resistencia de militares y policías.

“Como dijo un hijo de esta tierra, mi compadre Silvestre Dangond: ‘Me quisieron acabar y no han podido’”, afirmó De la Espriella ante los uniformados. Acto seguido añadió: “Eso hicieron con la Fuerza Pública colombiana y no han podido”.

Así mismo, el mandatario afirmó que “la Fuerza Pública como nunca antes está empoderada” y que, con “las armas de la República”, combatirán “este cáncer que nos desangra”, según el diario regional.

La expresión procede de “El mismo de siempre”, canción incluida en el álbum homónimo que Silvestre Dangond publicó en 2014, de acuerdo con información recopilada por el medio local El Pilón. La frase se convirtió en una de las más recordadas de esa producción vallenata.

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La referencia musical no surgió de una mención aislada. De la Espriella declaró en una entrevista con El Tiempo que conoce al artista desde hace 27 años y lo describió como “mi llave, mi hermano”, mientras Semana ubicó el inicio de la relación hace más de dos décadas, en encuentros vinculados al folclor vallenato.

La amistad y los negocios compartidos de Dangond y De la Espriella

La relación entre ambos alcanzó también el ámbito empresarial a través de Ron Defensor, marca de licores presentada en 2022. La idea surgió en Miami y que el producto se elabora en Panamá antes de hidratarse y embotellarse en Colombia.

También han coincidido en otros proyectos, como el piano bar Místico en Miami y negocios vinculados al vino.

Del mismo modo, se han registrado apariciones públicas de Dangond en respaldo al proyecto político de De la Espriella durante el periodo preelectoral de 2025.

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Tras el acto en el Batallón La Popa, De la Espriella se trasladó a una reunión con la gobernadora del Cesar y los alcaldes del departamento para abordar asuntos de la gestión regional, informó El Pilón. Durante el encuentro, un conjunto vallenato infantil interpretó varias piezas representativas de la zona.

De la Espriella cantó vallenato con niños en Valledupar

Posterior al encuentro con las tropas militares en Valledupar, el presidente Abelardo de la Espriella decidió compartir un espacio con niños interpretes del género vallenato.

Entre las canciones seleccionadas estuvo “Así me hizo Dios”, composición de Fabián Corrales popularizada por Diomedes Díaz. El presidente se sumó a la interpretación y acompañó con su voz a los niños durante la presentación.

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Al terminar, De la Espriella invitó al conjunto a participar como sorpresa en la celebración aplazada de los 15 años de su hija Lucía, prevista para finales de octubre, según reportó El Pilón.

El mandatario explicó que la reunión familiar se había pospuesto a causa del terremoto ocurrido en Chocó, y extendió a los jóvenes músicos una invitación que llevó el vínculo vallenato de la jornada oficial a un compromiso personal.