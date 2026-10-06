Colombia

Abelardo de la Espriella aseguró que vencerá en las urnas a los “socios del terrorismo” y Gustavo Petro le respondió: “Conozco su pasado”

El exmandatario reabrió el debate sobre una reelección presidencial y retó al actual jefe de Estado a una contienda, que mencionó que “no hay contemplación en el campo de guerra ni en el electoral”

El presidente lanzó esa frase en medio de las tensiones por las fichas que se mueven para la campaña del próximo año y la búsqueda de la izquieda por recuperar terreno electoral - crédito Presidencia
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Las elecciones regionales de 2027 empezaron a disputarse antes de tiempo, pues, ante los resultados en los comicios del Congreso (8 de marzo de 2026) y las presidenciales (21 de junio de 2026), los partidos y colectividades están moviendo sus fichas, así como los líderes políticos, para quedar con buena parte de las alcaldías, gobernaciones, asambleas departamentales y concejos.

En redes sociales, se produjo un choque entre el presidente Abelardo de la Espriella y el exmandatario Gustavo Petro por las elecciones, debido a que el jefe de Estado afirmó que vencerá a los “socios del terrorismo” en las urnas, asegurando que es algo que ya viene haciendo a través de operativos contra las organizaciones criminales.

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Ante eso, el exmandatario respondió con un comentario sobre “su pasado” y dejó abierto el debate sobre la posibilidad de revivir la reelección presidencial. Esa figura permitiría que se vuelva a lanzar y así buscaría enfrentar al actual jefe de Estado, que venció antes al hoy senador Iván Cepeda con casi 13 millones de votos.

Detalles del choque: “Abra las puertas de la reelección y me enfrentará”

Luego de las elecciones presidenciales de 2026, el sector de la izquierda colombiana empezó a replantear su estrategia para volver a ganar en las urnas y ya mueve fichas para los cargos en los comicios regionales, que será también la primera prueba de Abelardo de la Espriella como mandatario.

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Abelardo de la Espriella y Gustavo Petro
Abelardo de la Espriella y Gustavo Petro son los dos líderes de la derecha y la izquierda en la actualidad, de cara a las elecciones regionales de 2027 - crédito AP / Presidencia

En un encuentro en Risaralda, el presidente De la Espriella afirmó que vencerá en las urnas a los que califica como “socios del terrorismo”, al indicar que, al igual que enfrenta a los grupos criminales con operativos militares, los derrotará “en el campo electoral”.

“Con el terrorismo no puede haber negociaciones, no hay contemplaciones, no las habrá en el campo de batalla y tampoco con sus socios en el campo político. Los hemos venido a enfrentar y a derrotar a unos que están armados en el campo de batalla con las armas de la República y las leyes de la nación; y a unos que están en el campo político los vamos a derrotar con hechos, con decisiones, con pulcritud y con patriotismo”, dijo.

Ante eso, en un trino en la cuenta X, Gustavo Petro le respondió con un fuerte comentario: “Yo a usted no le temo porque conozco al dedillo su pasado señorito Abelardo Squiffo”, cuya última palabra proviene del italiano, se escribe con una f y significa “basura”.

Gustavo Petro y Abelardo de la Espriella
Gustavo Petro dejó claro que tiene cómo vencer a Abelardo de la Espriella en las urnas - crédito @petrogustavo/X

De otro lado, Petro aseguró que, en caso de que se reviva la reelección presidencial, que fue prohibida después del Gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018), espera ver al actual mandatario en las urnas: “Abra las puertas de la reelección y me enfrentará (sic)”, escribió en su cuenta.

“La oposición debe tener garantías”

Por otro lado, uno de los temores en el sector de la oposición es la posible “persecución” que el Gobierno de De la Espriella haría contra aquellos que cuestionen sus decisiones, como se señaló por la supuesta presión (no comprobada) que se habría ejercido para lograr la renuncia de Bruce MacMaster a la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), después de 13 años de haber sido su presidente.

Cepeda compartió el video acompañado de un mensaje desde su cuenta de X la mañana del martes 6 de octubre de 2026 - crédito @IvanCepedaCast/X
Cepeda compartió el video acompañado de un mensaje desde su cuenta de X la mañana del martes 6 de octubre de 2026 - crédito @IvanCepedaCast/X

En sus redes sociales, el senador Iván Cepeda afirmó que “la oposición debe tener garantías para expresarse, cuestionar, proponer o denunciar. No puede normalizarse que periodistas, jueces, lideresas y líderes sociales, directores de gremios, estudiantes y profesores o ciudadanos sean presionados, perseguidos, silenciados por cumplir con su trabajo, ejercer sus derechos o asumir posiciones críticas frente a las decisiones arbitrarias de Abelardo de la Espriella y del Gobierno”.

El también excandidato presidencial dejó claro que la oposición se debe fortalecer ante cualquier intento de limitar sus derechos: “Frente a cualquier intento de imponer el miedo y el silencio, vamos a permanecer unidos y responder con verdad, firmeza y democracia”.

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