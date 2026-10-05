Colombia

Semana de receso escolar: con drones y helicópteros, el Ejército desplegó 4.000 soldados para custodiar vías de Antioquia, Córdoba y Chocó

El plan ampliará la cobertura institucional durante los días de mayor circulación hacia destinos turísticos, religiosos y de descanso, con unidades disponibles las 24 horas para responder ante novedades de movilidad

El Ejército Nacional desplegó más de 4.000 uniformados en Antioquia, Córdoba y Chocó durante la semana de receso escolar - crédito prensa Ejército Nacional
El Ejército Nacional desplegó más de 4.000 uniformados en Antioquia, Córdoba y Chocó durante la semana de receso escolar - crédito prensa Ejército Nacional
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El Ejército Nacional desplegó más de 4.000 uniformados en los principales corredores viales de Antioquia, Córdoba y Chocó durante la semana de receso escolar, con apoyo de drones, helicópteros, motocicletas y vehículos para acompañar a los viajeros que se movilicen por el noroccidente colombiano.

La operación estará a cargo de la Séptima División del Ejército Nacional, que reforzó su presencia en las rutas que conectan los tres departamentos. El dispositivo se suma a las tropas que ya desarrollan operaciones militares en zonas estratégicas de esa región del país.

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Drones y helicópteros vigilarán los corredores del noroccidente

El despliegue contempla vigilancia terrestre y aérea en los principales ejes de movilidad de los tres departamentos mencionados que reciben un incremento de viajeros durante el receso escolar de octubre.

Drones y helicópteros apoyan las labores de patrullaje e inspección en las carreteras del noroccidente colombiano - crédito prensa Ejercito Nacional
Drones y helicópteros apoyan las labores de patrullaje e inspección en las carreteras del noroccidente colombiano - crédito prensa Ejercito Nacional

Las aeronaves remotamente tripuladas, conocidas como drones, permitirán observar tramos de carretera y sectores de difícil acceso. Los helicópteros apoyarán las labores de patrullaje, reconocimiento y eventual reacción ante alertas de seguridad en las vías.

De acuerdo con la institución, los soldados estarán ubicados en puntos considerados prioritarios para la movilidad regional. Los más de 4.000 militares tendrán capacidad para atender situaciones de seguridad y emergencias viales, según indicó el Ejército.

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El dispositivo incluye motocicletas de alto cilindraje y vehículos militares, recursos que facilitarán el desplazamiento de las unidades hacia áreas donde se requiera una respuesta rápida. Las tropas cuentan además con formación en primeros auxilios, antisecuestro, operaciones urbanas y manejo de artefactos explosivos.

El operativo se coordina con la Armada, la Fuerza Aérea y la Policía

La Séptima División coordina el dispositivo vial de seguridad junto a la Armada, la Fuerza Aérea y la Policía Nacional - crédito prensa Ejército Nacional
La Séptima División coordina el dispositivo vial de seguridad junto a la Armada, la Fuerza Aérea y la Policía Nacional - crédito prensa Ejército Nacional

La Séptima División informó que el plan se desarrolla de forma conjunta con la Armada de Colombia, la Fuerza Aérea Colombiana y la Policía Nacional. El objetivo es ampliar la cobertura institucional durante una semana en la que se espera una mayor circulación hacia destinos turísticos, religiosos y de descanso.

El Ejército señaló que la presencia en carretera busca brindar acompañamiento durante las 24 horas y mantener unidades disponibles para atender novedades que puedan afectar la seguridad o la movilidad.

A los efectivos destinados de forma específica al plan de receso se suman 10.000 uniformados que permanecen en operaciones militares en puntos claves del noroccidente colombiano. Esas tropas tienen presencia en diferentes áreas de la geografía regional, con tareas que no se limitan a los corredores viales.

Las autoridades habilitaron las líneas gratuitas 107 y 147 del Gaula Militar para la atención de emergencias y denuncias - crédito prensa Ejército Nacional
Las autoridades habilitaron las líneas gratuitas 107 y 147 del Gaula Militar para la atención de emergencias y denuncias - crédito prensa Ejército Nacional

Los viajeros podrán informar situaciones que afecten la seguridad a través de las líneas gratuitas 107 y 147. La segunda corresponde al Gaula Militar y está destinada a casos relacionados con secuestro y extorsión.

Meta, Guaviare y Vaupés también reforzaron la presencia militar

El aumento de efectivos en carretera se replicó en otras zonas del país. La Cuarta División del Ejército Nacional anunció el despliegue de más de 1.000 soldados en Meta, Guaviare y Vaupés, dentro de la estrategia institucional “Viaje Seguro, su Ejército está en la vía”.

Los uniformados estarán presentes en carreteras principales, rutas secundarias y terciarias, zonas rurales y sectores de interés turístico. El operativo prevé puestos de control, patrullajes y acompañamiento a comunidades y viajeros, con coordinación de la Policía y autoridades civiles.

Las autoridades insistieron en acudir a las líneas de atención mencionadas para reportar cualquier novedad.

Norte de Santander instaló seis puntos de control en dos rutas de alto flujo

Norte de Santander cuenta con seis puntos de control activos en las rutas Cúcuta-Pamplona y Cúcuta-Ocaña - crédito prensa Ejército Nacional
Norte de Santander cuenta con seis puntos de control activos en las rutas Cúcuta-Pamplona y Cúcuta-Ocaña - crédito prensa Ejército Nacional

En Norte de Santander, la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía, el Ejército y organismos de socorro activaron un operativo especial en los principales ejes viales. La estrategia apunta a reducir la siniestralidad y dar respuesta a eventualidades en carretera.

El coronel Pedro José Saavedra Pinzón, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, afirmó que los uniformados acompañarán a residentes y visitantes durante el receso escolar. Además, el mayor Aberlan Agudelo, jefe seccional de Tránsito y Transporte del departamento, indicó que la vía Cúcuta-Pamplona y la ruta Cúcuta-Ocaña concentran buena parte del flujo vehicular.

Las autoridades instalaron seis puntos de control en esos dos corredores y recomendaron a los conductores revisar frenos, llantas, luces y líquidos antes de emprender viajes. También pidieron respetar los límites de velocidad, evitar maniobras riesgosas, no conducir bajo efectos del alcohol y seguir las instrucciones de los agentes de tránsito.

Ejército mantiene recorridos en sitios turísticos de Santa Marta

Tropas de la Primera División y AFEAU realizan recorridos permanentes en las zonas turísticas de Santa Marta - crédito prensa Ejército Nacional
Tropas de la Primera División y AFEAU realizan recorridos permanentes en las zonas turísticas de Santa Marta - crédito prensa Ejército Nacional

En Santa Marta, tropas de la Primera División y comandos de la Agrupación de Fuerzas Especiales Antiterroristas Urbanas mantienen recorridos en calles, lugares turísticos y otros sectores de alta afluencia de personas, como parte de la Operación Santa Marta.

El Ejército indicó que la presencia militar busca acompañar a habitantes y visitantes durante sus actividades cotidianas y se integra a las labores de las demás autoridades responsables de la seguridad en la ciudad.

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