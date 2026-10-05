Observatorio Fiscal alerta por Presupuesto 2027: deuda crece $37,4 billones y 20 sectores tendrían menos recursos

El proyecto contempla recursos por $634,9 billones y deberá completar su trámite en el Congreso antes de convertirse en ley - crédito Colprensa

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El proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2027 llega al Congreso con una cifra mayor a la presentada inicialmente, pero el aumento no se traduce en más recursos para todos los sectores. El Observatorio fiscal de la Universidad Javeriana advierte que 20 sectores y entidades tendrían reducciones reales frente a 2026, mientras buena parte del crecimiento queda concentrado en el servicio de la deuda.

El análisis identifica una recomposición importante de las asignaciones. Mientras 12 sectores recibirían más recursos, otros 20 enfrentarían disminuciones. Para el Observatorio, “esta distribución evidencia que la expansión del presupuesto no se produce de manera homogénea entre los sectores, sino que responde a una recomposición de las asignaciones, en la que algunos componentes concentran subidas significativas mientras otros registran reducciones”.

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Los congresistas deberán revisar las asignaciones previstas para 2027 y los ajustes planteados por el Gobierno dentro de su estrategia fiscal - crédito Colprensa

José Mauricio Salazar, director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, explicó que un ajuste fiscal necesariamente implica reducciones en algunos sectores del PGN. Según su análisis, Colombia adquirió compromisos de gasto por encima de su capacidad de generar ingresos actuales. El proyecto asciende a $634,9 billones, frente a los $575 billones que había radicado la administración de Gustavo Petro. Sin embargo, el Observatorio señala que “su aumento no representa una expansión generalizada del gasto público. El crecimiento se concentra en el servicio de la deuda, mientras la inversión pierde participación y cae en términos reales”.

El principal cambio está precisamente allí. El servicio de la deuda aumenta $37,4 billones, al pasar de $118 billones a $155,4 billones. El incremento se concentra en el pago de principal, que crece $30,7 billones, mientras los intereses aumentan $6,7 billones. El informe agrega que “el comportamiento del servicio de la deuda constituye, por amplio margen, el principal cambio absoluto de la asignación presupuestal: los $48,6 billones adicionales superan la elevación total del PGN frente a 2026 ($41,3 billones), lo que implica que el resto de los sectores, considerados en conjunto, compensan parcialmente esta expansión”.

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La estructura de financiación también cambia. Aunque ingresos aforados y gastos coinciden en $635 billones, los recursos de capital aumentan $100,2 billones y los ingresos corrientes disminuyen $10,7 billones. El documento advierte que “Esto implica que una parte importante del mayor espacio presupuestal de la nueva propuesta está respaldada por un mayor nivel de endeudamiento”.

El servicio de la deuda pública concentra una parte importante del incremento presupuestal y pasaría de $118 billones en 2026 a $155,4 billones en 2027- crédito Banco de la República

Según el Observatorio, las cuentas “sinceradas” llevarían el déficit a 9,4% del PIB en 2027 y la deuda neta a 66,2%. El Gobierno plantea un recorte de $45 billones y una Ley de Rescate Económico, pero el informe advierte que “el principal riesgo radica en que buena parte de la mejora esperada dependerá de la materialización efectiva de nuevas medidas de ajuste sobre ingresos y gasto”. Entre los sectores con mayores reducciones aparece Igualdad y Equidad, cuyo presupuesto pasaría de $12,1 billones a $0,1 billones, una caída de 98,9%.

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Presidencia también registra una disminución: de $10,2 billones en 2026 a $2,3 billones en 2027, equivalente a 77,2%. Parte de la diferencia se relaciona con recursos extraordinarios de la Ungrd administrados durante 2026 para atender la emergencia por frentes fríos. En Minas y Energía, la asignación bajaría de $14,3 billones a $7,5 billones, una reducción de 47,4%. En Deporte y Recreación pasaría de $0,5 billones a $0,3 billones, con una caída de 43,8%.

Agricultura y Desarrollo Rural pasaría de $4,4 billones a $2,8 billones, una reducción de 36,5%, mientras Planeación bajaría de $1,9 billones a $1,2 billones, equivalente a 37,3%. El Gobierno plantea tres etapas para su estrategia fiscal: aprobar el PGN de 2027, tramitar una Ley de Rescate Económico y posteriormente incorporar medidas estructurales en el Plan Nacional de Desarrollo. Esa ley buscaría reducir el déficit primario en 2,2 puntos porcentuales del PIB durante 2027, alrededor de $42 billones.

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El sector de Deportes y Recreación tendría una reducción de 43,8 % en su asignación, que pasaría de $0,5 billones en 2026 a $0,3 billones para 2027 -crédito Comité Olímpico Colombiano

Dentro del ajuste aparece además el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc). Para 2027 se contemplan cerca de $9,5 billones para pagar obligaciones relacionadas con el fondo mediante recursos en efectivo del presupuesto, en lugar de recurrir nuevamente a títulos de deuda. Los recortes todavía no son definitivos y el proyecto debe completar su trámite legislativo antes de convertirse en el presupuesto de 2027.