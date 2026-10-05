Colombia

Observatorio Fiscal alerta por Presupuesto 2027: deuda crece $37,4 billones y 20 sectores tendrían menos recursos

El proyecto que será discutido por el Congreso plantea una redistribución significativa de las partidas para el año entrante. El análisis señala que, aunque el monto total aumenta frente a 2026, varias áreas del Estado enfrentarían reducciones reales y la mayor presión estaría en las obligaciones financieras

El proyecto contempla recursos por $634,9 billones y deberá completar su trámite en el Congreso antes de convertirse en ley - crédito Colprensa
El proyecto contempla recursos por $634,9 billones y deberá completar su trámite en el Congreso antes de convertirse en ley - crédito Colprensa
Guardar

El proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2027 llega al Congreso con una cifra mayor a la presentada inicialmente, pero el aumento no se traduce en más recursos para todos los sectores. El Observatorio fiscal de la Universidad Javeriana advierte que 20 sectores y entidades tendrían reducciones reales frente a 2026, mientras buena parte del crecimiento queda concentrado en el servicio de la deuda.

El análisis identifica una recomposición importante de las asignaciones. Mientras 12 sectores recibirían más recursos, otros 20 enfrentarían disminuciones. Para el Observatorio, “esta distribución evidencia que la expansión del presupuesto no se produce de manera homogénea entre los sectores, sino que responde a una recomposición de las asignaciones, en la que algunos componentes concentran subidas significativas mientras otros registran reducciones”.

PUBLICIDAD

Las Comisiones Económicas de Senado y Cámara, junto a Planeación Nacional, participarán en la discusión del articulado crédito Colprensa
Los congresistas deberán revisar las asignaciones previstas para 2027 y los ajustes planteados por el Gobierno dentro de su estrategia fiscal - crédito Colprensa

José Mauricio Salazar, director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, explicó que un ajuste fiscal necesariamente implica reducciones en algunos sectores del PGN. Según su análisis, Colombia adquirió compromisos de gasto por encima de su capacidad de generar ingresos actuales. El proyecto asciende a $634,9 billones, frente a los $575 billones que había radicado la administración de Gustavo Petro. Sin embargo, el Observatorio señala que “su aumento no representa una expansión generalizada del gasto público. El crecimiento se concentra en el servicio de la deuda, mientras la inversión pierde participación y cae en términos reales”.

El principal cambio está precisamente allí. El servicio de la deuda aumenta $37,4 billones, al pasar de $118 billones a $155,4 billones. El incremento se concentra en el pago de principal, que crece $30,7 billones, mientras los intereses aumentan $6,7 billones. El informe agrega que “el comportamiento del servicio de la deuda constituye, por amplio margen, el principal cambio absoluto de la asignación presupuestal: los $48,6 billones adicionales superan la elevación total del PGN frente a 2026 ($41,3 billones), lo que implica que el resto de los sectores, considerados en conjunto, compensan parcialmente esta expansión”.

PUBLICIDAD

La estructura de financiación también cambia. Aunque ingresos aforados y gastos coinciden en $635 billones, los recursos de capital aumentan $100,2 billones y los ingresos corrientes disminuyen $10,7 billones. El documento advierte que “Esto implica que una parte importante del mayor espacio presupuestal de la nueva propuesta está respaldada por un mayor nivel de endeudamiento”.

El presidente Petro celebra la aprobación del presupuesto y pide a cerveceros usar materia prima nacional - crédito Banco de la República
El servicio de la deuda pública concentra una parte importante del incremento presupuestal y pasaría de $118 billones en 2026 a $155,4 billones en 2027- crédito Banco de la República

Según el Observatorio, las cuentas “sinceradas” llevarían el déficit a 9,4% del PIB en 2027 y la deuda neta a 66,2%. El Gobierno plantea un recorte de $45 billones y una Ley de Rescate Económico, pero el informe advierte que “el principal riesgo radica en que buena parte de la mejora esperada dependerá de la materialización efectiva de nuevas medidas de ajuste sobre ingresos y gasto”. Entre los sectores con mayores reducciones aparece Igualdad y Equidad, cuyo presupuesto pasaría de $12,1 billones a $0,1 billones, una caída de 98,9%.

Presidencia también registra una disminución: de $10,2 billones en 2026 a $2,3 billones en 2027, equivalente a 77,2%. Parte de la diferencia se relaciona con recursos extraordinarios de la Ungrd administrados durante 2026 para atender la emergencia por frentes fríos. En Minas y Energía, la asignación bajaría de $14,3 billones a $7,5 billones, una reducción de 47,4%. En Deporte y Recreación pasaría de $0,5 billones a $0,3 billones, con una caída de 43,8%.

Agricultura y Desarrollo Rural pasaría de $4,4 billones a $2,8 billones, una reducción de 36,5%, mientras Planeación bajaría de $1,9 billones a $1,2 billones, equivalente a 37,3%. El Gobierno plantea tres etapas para su estrategia fiscal: aprobar el PGN de 2027, tramitar una Ley de Rescate Económico y posteriormente incorporar medidas estructurales en el Plan Nacional de Desarrollo. Esa ley buscaría reducir el déficit primario en 2,2 puntos porcentuales del PIB durante 2027, alrededor de $42 billones.

El patinaje aportó la mayor cantidad de títulos para Colombia con los oros de Gabriela Rueda y Juan Jacobo Mantilla en los 10.000 metros eliminación-crédito Comité Olímpico Colombiano
El sector de Deportes y Recreación tendría una reducción de 43,8 % en su asignación, que pasaría de $0,5 billones en 2026 a $0,3 billones para 2027 -crédito Comité Olímpico Colombiano

Dentro del ajuste aparece además el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc). Para 2027 se contemplan cerca de $9,5 billones para pagar obligaciones relacionadas con el fondo mediante recursos en efectivo del presupuesto, en lugar de recurrir nuevamente a títulos de deuda. Los recortes todavía no son definitivos y el proyecto debe completar su trámite legislativo antes de convertirse en el presupuesto de 2027.

Temas Relacionados

Presupuesto General de la NaciónObservatorio Fiscal Universidad JaverianaRecorte Minas y EnergíaRecorte Deporte y RecreaciónGobierno Abelardo de la EspriellaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Informe forense reveló la causa de muerte de Yenifer García tras hacerse un tatuaje a domicilio en Bogotá: se habla de un ‘cóctel letal’

Fentanilo, ketamina y midazolam quedaron en el centro de la investigación después de que el análisis toxicológico estableciera su presencia en el organismo de la víctima; la familia pide justicia

Informe forense reveló la causa de muerte de Yenifer García tras hacerse un tatuaje a domicilio en Bogotá: se habla de un ‘cóctel letal’

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Una operación que se desarrolló en la madrugada del lunes 5 de octubre de 2026 en zona rural de Caquetá dejó como víctima a Brayan Ome Rojas y derivó en la incautación de elementos bélicos

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Euro hoy en Colombia: cotización de cierre del 5 de octubre

La moneda europea experimentó un descenso respecto a la jornada anterior

Euro hoy en Colombia: cotización de cierre del 5 de octubre

Precio del dólar hoy en Colombia: cotización de cierre del 5 de octubre

La divisa estadounidense ha experimentado una caída en comparación con la jornada anterior

Precio del dólar hoy en Colombia: cotización de cierre del 5 de octubre

Independiente Medellín vs. Santa Fe EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido por la fecha 13 de la Liga BetPlay 2026-II

El estadio Atanasio Girardot, de la capital de Antioquia, será epicentro del duelo entre el “Poderoso” y el “Cardenal” a partir de las 7:00 p. m.

Independiente Medellín vs. Santa Fe EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido por la fecha 13 de la Liga BetPlay 2026-II
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

Disidencias de ‘Calarcá’ le habría declarado la guerra a los distribuidores de cerveza y aguardiente en ocho municipios de Antioquia: “Objetivo militar”

Con un desfile de motos, así fue el recibimiento de los féretros de alias Cholo y los otros seis sujetos abatidos durante operativo contra Los Pachenca en Santa Marta

Alias Pinocho estaría escondido en lo alto de la Sierra Nevada: habría sido herido durante el operativo contra Los Pachenca en que se dio de baja a “Cholo”

ENTRETENIMIENTO

María Margarita Giraldo, actriz de ‘Vecinos’, relató cómo un exnovio se quedó con sus ahorros en dólares

María Margarita Giraldo, actriz de ‘Vecinos’, relató cómo un exnovio se quedó con sus ahorros en dólares

“Me parece muy triste”: Luisa Fernanda W cuestionó a quienes buscan separarla de su hermana con comentarios negativos

Guajira, exparticipante del ‘Desafío’, plantea abandonar la competencia de ‘Top Chef VIP’ al ser cuestionada por su apariencia física

Juana Acosta, de 'Medusa', aseguró que migrar a otro país le generó desarraigo: "No es de allá, pero tampoco se siente de acá"

Sebastián Villalobos pidió a sus seguidores respeto tras la decisión de su separación: “No he abandonado a mi hija”

Deportes

Independiente Medellín vs. Santa Fe EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido por la fecha 13 de la Liga BetPlay 2026-II

Independiente Medellín vs. Santa Fe EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido por la fecha 13 de la Liga BetPlay 2026-II

Esta sería la alineación titular de la selección Colombia contra Perú en el último partido amistoso de la fecha FIFA

Hora y dónde ver en Colombia el partido de despedida de Lionel Messi de la selección Argentina contra Benín

Jhon Arias respondió a las críticas tras portar el número 10 en la selección Colombia: “Es un número más”

Independiente Santa Fe vuelve a salir de Bogotá, ahora para el partido de Copa Colombia: este será el nuevo estadio en el que hará de local