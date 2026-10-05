Lluvias y calor en Colombia: así será el clima en el país durante la semana del 5 al 9 de octubre, según el Ideam

Este es el pronóstico del clima en Colombia, para la semana del martes 6 al viernes 9 de octubre según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) - crédito IDEAM

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El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) prevé lluvias aisladas y temperaturas elevadas en Colombia entre el lunes 5 y el viernes 9 de octubre de 2026. Las precipitaciones se concentrarán principalmente en sectores del norte y occidente del país, aunque los acumulados tenderán a disminuir hacia el final de la semana.

El pronóstico, divulgado el lunes 5 de octubre, anticipa un aumento de las lluvias el jueves 8, principalmente en sectores del norte de Colombia. También habrá temperaturas máximas altas en áreas de las regiones Caribe, Insular, Pacífica, Amazonía y Orinoquía, además del Bajo y Medio Magdalena.

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Geraldine Vega, meteoróloga del Ideam, explicó que el país atraviesa la segunda temporada de lluvias del año, aunque persisten condiciones tipo El Niño. “Es probable que se presenten precipitaciones importantes, principalmente al norte y occidente del país”, afirmó, antes de precisar que los acumulados serían inferiores a los esperados en condiciones normales.

Así estará el clima en Colombia durante la semana del 6 al 9 de octubre del 2026. La escala de colores indica la cantidad de precipitación, que es la posibilidad de lluvias, acumulada, y es medida en en milímetros - crédito IDEAM

Lluvias fuertes entre el lunes y el miércoles

Para el martes 6 de octubre, el Ideam anticipó precipitaciones fuertes en el centro y norte de Cesar, la subregión del Catatumbo, en Norte de Santander; el sur de Magdalena, Bolívar, Córdoba y Santander; el norte de Boyacá y el occidente de Cundinamarca. El pronóstico incluye lluvias en amplios sectores de Antioquia, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Arauca, Casanare, Guainía y el piedemonte caqueteño.

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“Durante los días martes y miércoles se prevé un aumento generalizado de la precipitación a nivel nacional”, señaló Vega Montenegro.

El miércoles 7 se esperan lluvias fuertes en La Guajira, Magdalena, Cesar, Córdoba, el sur de Bolívar, Norte de Santander y Santander, además de Antioquia, el occidente de Boyacá, Caldas, Risaralda, Tolima, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Arauca, Casanare, Guainía, Guaviare y Putumayo.

Así estará el clima en Colombia durante la semana del 6 al 9 de octubre del 2026, según el IDEAM. La escala de colores indica la cantidad de precipitación acumulada, y es medida en milímetros - crédito IDEAM

La onda tropical número 55 y el pronóstico regional

El jueves 8 será uno de los días con mayor atención meteorológica por el paso de la onda tropical número 55, es decir que habrá una franja de aire inestable que traerá más nubes y aumentará la probabilidad de lluvias y tormentas. El número que acompaña al concepto registra la cantidad de veces que ha ocurrido esto durante el 2026.

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El Ideam prevé lluvias fuertes en La Guajira, Norte de Santander, Santander, el norte de Antioquia y el sur de Córdoba. También se esperan acumulados importantes en sectores de Magdalena, el sur de Chocó y el centro de Cauca y Nariño.

“En la región Caribe se estiman lluvias generalizadas debido a la temporada de lluvias”, indicó la meteoróloga. Según el pronóstico, las precipitaciones más importantes se concentrarán en el sur de Magdalena, Bolívar, Sucre y Córdoba, principalmente el miércoles 7 y el jueves 8, por el tránsito de la onda tropical.

En la región Pacífica se esperan lluvias generalizadas durante la semana. En la región Andina, las precipitaciones se concentrarán sobre todo en Antioquia, Norte de Santander, Santander y el occidente de Boyacá y Cundinamarca. Para Amazonía y Orinoquía, el Ideam prevé lluvias principalmente en Casanare y Arauca, aunque en buena parte de esas zonas predominará el tiempo seco.

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El IDEAM anticipó posibles lluvias en Colombia durante la semana del 6 al 9 de octubre del 2026, aunque algunas zonas podrían superar los 36 grados de temperatura - crédito AFP/Colprensa

Bogotá, el archipiélago y las altas temperaturas

En la capital del país habrá lluvias frecuentes durante la semana, con mayor intensidad el lunes 5, miércoles 7 y viernes 9 de octubre, principalmente en el centro y norte de la ciudad. “La temperatura máxima pronosticada será de 22 grados Celsius”, sostuvo Vega Montenegro.

En el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se esperan lluvias ligeras y moderadas entre el lunes y el miércoles. El martes habrá precipitaciones generalizadas, especialmente hacia Providencia y los cayos cercanos. Para el viernes, el IDEAM estima lluvias ligeras, dispersas y de corta duración.

Las temperaturas más elevadas se registrarían en Cesar, Norte de Santander, Tolima, Vichada y Guaviare, donde los valores podrían superar los 36 grados Celsius. “Durante los días martes y miércoles se prevé un descenso significativo en los registros máximos de temperatura debido al aumento de la nubosidad acompañada de precipitaciones”, explicó la meteoróloga.

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El Ideam informó además que una perturbación tropical permanece en el océano Atlántico, sobre las costas de México y su área marítima, pero no tiene influencia directa sobre Colombia. La entidad continuará con el monitoreo de la temporada ciclónica de 2026.