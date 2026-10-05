El precio de los arriendos en Bogotá tendrá un cambio en 2027 debido a la reforma del alcalde Galán: para qué estratos aplica

El ajuste del canon está relacionado con la variación de la inflación registrada durante el año anterior. - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Concejo de Bogotá aprobó con 24 votos a favor la reforma tributaria promovida por el alcalde Carlos Fernando Galán, identificada como Acuerdo 724 de 2026 y denominada “Acuerdo por una Ciudad Inteligente”. Este ya surtió segundo debate y ahora tendrá que ser sancionado por el mandatario.

El proyecto contempla una sobretasa al impuesto predial para financiar la modernización del alumbrado público, con luminarias LED, sensores, sistemas de telegestión y monitoreo remoto. También prevé un aumento del impuesto de industria y comercio para la venta de vehículos.

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Según cálculos de la Alcaldía Mayor de Bogotá, las medidas permitirían recaudar cerca de $1,08 billones adicionales al año y atraer inversiones privadas por $78,3 billones.

La Administración presentó la medida como una vía para fortalecer las finanzas del Distrito, dinamizar la inversión urbana y modernizar la infraestructura vial y de alumbrado.

Armando Ojeda, director de la Uaesp, dijo que la infraestructura podría abrirle la puerta a nuevas tecnologías y al retiro de redes que ya no están en uso. Además, aclaró que la idea es que los postes de Bogotá hagan mucho más que alumbrar - crédito Uaesp

Con exactitud, la sobretasa al impuesto predial se aplicará a predios residenciales de estratos cuatro, cinco y seis, así como a inmuebles cuyo avalúo comercial supere las 20.000 unidades de valor tributario (UVT), equivalentes a $1.047 millones en 2026. La Administración estima que unas 800.000 personas quedarán sujetas a este pago, concebido según la capacidad económica de los propietarios.

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Para los propietarios alcanzados por la medida, el pago promedio sería de:

$133.000 en estrato 4.

$227.000 en estrato 5.

$348.000 en estrato 6.

El efecto se reflejaría en el recibo del impuesto predial a partir de enero de 2027 y es diferente al que se establezca en el cánon por el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Asimismo, queda claro que los arrendatarios de Bogotá no deberán asumir de manera directa la nueva sobretasa para financiar el alumbrado público inteligente. El Distrito no la incluirá en la factura mensual de energía, sino que el cobro se incorporará al impuesto predial anual, una obligación tributaria que corresponde legalmente al propietario del inmueble.

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La Alcaldía explicó el mecanismo con esta declaración: “El Acuerdo por una ‘Ciudad Inteligente’ establece que la financiación de la modernización estaría vinculada al impuesto predial, con pago cada año, bajo las condiciones previstas para cada tipo de predio”.

El 26 de septiembre de 2026, el Concejo de Bogotá aprobó en segundo debate el proyecto de Acuerdo por una Ciudad Inteligente impulsado por la administración distrital - crédito Secretaría de Gobierno

Exenciones de la sobretasa para hogares vulnerables

Las viviendas de estratos uno, dos y tres no pagarán la sobretasa, siempre que el valor utilizado para calcular el impuesto predial no supere las 20.000 UVT. Por ejemplo, una propiedad de estrato dos con un avalúo o cálculo predial de $300.000.000 quedaría excluida del nuevo cobro.

De igual forma, la exención alcanza a hogares clasificados en condición de pobreza extrema, pobreza moderada o vulnerabilidad. Además, los inmuebles residenciales y los predios comerciales de estratos cuatro, cinco y seis quedarían exceptuados si al menos uno de sus propietarios está inscrito en los grupos A, B o C del Sisbén o del Registro Universal de Ingresos (RUI).

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El aumento del ICA para vehículos nuevos y usados

La reforma eleva el impuesto de industria y comercio (ICA) que pagan en Bogotá las empresas dedicadas a comercializar vehículos nuevos y usados. Para los automóviles de combustión convencional, la tarifa pasará de 6,9 a 11 por 1.000; los híbridos tributarán 8 por 1.000 y los eléctricos, 10 por 1.000.

Aunque el gravamen recae sobre las compañías comercializadoras, se advierte que parte del incremento podría trasladarse al valor final de los vehículos. Un automóvil nuevo de $100.000.000 tendría un sobrecosto estimado de $300.000, mientras que un usado de $50.000.000 sumaría alrededor de $150.000.

Según Aconautos, el salto del ICA del 6,9 al 11 por 1.000 —un aumento del 59,4 %— amenaza el comercio de vehículos en Bogotá y trasladaría matrículas, ventas y recaudo hacia municipios vecinos - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

“Elevar el ICA del 6,9 al 11 por 1.000 pondría en riesgo la renovación del parque automotor, indispensable para mejorar la calidad del aire y reducir la accidentalidad. Al mismo tiempo, encarecería la operación de los concesionarios y aumentaría el incentivo para matricular vehículos fuera de Bogotá, con la consecuente pérdida de actividad económica y recaudo para la ciudad”, advirtió el presidente ejecutivo de la Asociación Gremial de Concesionarios de Automotores (Aconauto), Pedro Nel Quijano.

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Cadena de comercialización de un vehículo en Bogotá

Según el gremio, en la cadena de comercialización de un vehículo en Bogotá, el ICA incide en dos operaciones: primero, en la facturación del importador al concesionario y, después, en la venta del concesionario al comprador final. Esta acumulación amplifica el efecto del aumento tarifario sobre el costo de operar y vender en la ciudad.

Además, “el ICA resulta especialmente gravoso para este sector porque se liquida sobre los ingresos de la actividad, sin considerar si la operación produjo utilidad o pérdida”. Y en negocios de márgenes estrechos y bienes de alto valor, un aumento tarifario puede absorber la rentabilidad y convertir una venta en una operación deficitaria.

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