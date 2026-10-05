Colombia

El precio de los arriendos en Bogotá tendrá un cambio en 2027 debido a la reforma del alcalde Galán: para qué estratos aplica

El Concejo de la ciudad dio 24 votos a la iniciativa liderada por el mandatario capitalino, que financiará alumbrado LED de la ciudad y se aplicará desde enero del 2027

Edificio de ladrillo con un gran cartel amarillo de arriendos en Bogotá, ubicado en una esquina con carros estacionados y árboles.
El ajuste del canon está relacionado con la variación de la inflación registrada durante el año anterior. - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

El Concejo de Bogotá aprobó con 24 votos a favor la reforma tributaria promovida por el alcalde Carlos Fernando Galán, identificada como Acuerdo 724 de 2026 y denominada “Acuerdo por una Ciudad Inteligente”. Este ya surtió segundo debate y ahora tendrá que ser sancionado por el mandatario.

El proyecto contempla una sobretasa al impuesto predial para financiar la modernización del alumbrado público, con luminarias LED, sensores, sistemas de telegestión y monitoreo remoto. También prevé un aumento del impuesto de industria y comercio para la venta de vehículos.

PUBLICIDAD

Según cálculos de la Alcaldía Mayor de Bogotá, las medidas permitirían recaudar cerca de $1,08 billones adicionales al año y atraer inversiones privadas por $78,3 billones.

La Administración presentó la medida como una vía para fortalecer las finanzas del Distrito, dinamizar la inversión urbana y modernizar la infraestructura vial y de alumbrado.

Armando Ojeda, director de la Uaesp, dijo que la infraestructura podría abrirle la puerta a nuevas tecnologías y al retiro de redes que ya no están en uso. Además, aclaró que la idea es que los postes de Bogotá hagan mucho más que alumbrar - crédito Uaesp

Con exactitud, la sobretasa al impuesto predial se aplicará a predios residenciales de estratos cuatro, cinco y seis, así como a inmuebles cuyo avalúo comercial supere las 20.000 unidades de valor tributario (UVT), equivalentes a $1.047 millones en 2026. La Administración estima que unas 800.000 personas quedarán sujetas a este pago, concebido según la capacidad económica de los propietarios.

PUBLICIDAD

Para los propietarios alcanzados por la medida, el pago promedio sería de:

  • $133.000 en estrato 4.
  • $227.000 en estrato 5.
  • $348.000 en estrato 6.

El efecto se reflejaría en el recibo del impuesto predial a partir de enero de 2027 y es diferente al que se establezca en el cánon por el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Asimismo, queda claro que los arrendatarios de Bogotá no deberán asumir de manera directa la nueva sobretasa para financiar el alumbrado público inteligente. El Distrito no la incluirá en la factura mensual de energía, sino que el cobro se incorporará al impuesto predial anual, una obligación tributaria que corresponde legalmente al propietario del inmueble.

La Alcaldía explicó el mecanismo con esta declaración: “El Acuerdo por una ‘Ciudad Inteligente’ establece que la financiación de la modernización estaría vinculada al impuesto predial, con pago cada año, bajo las condiciones previstas para cada tipo de predio”.

El 26 de septiembre de 2026, el Concejo de Bogotá aprobó en segundo debate el proyecto de Acuerdo por una Ciudad Inteligente impulsado por la administración distrital - crédito Secretaría de Gobierno
El 26 de septiembre de 2026, el Concejo de Bogotá aprobó en segundo debate el proyecto de Acuerdo por una Ciudad Inteligente impulsado por la administración distrital - crédito Secretaría de Gobierno

Exenciones de la sobretasa para hogares vulnerables

Las viviendas de estratos uno, dos y tres no pagarán la sobretasa, siempre que el valor utilizado para calcular el impuesto predial no supere las 20.000 UVT. Por ejemplo, una propiedad de estrato dos con un avalúo o cálculo predial de $300.000.000 quedaría excluida del nuevo cobro.

De igual forma, la exención alcanza a hogares clasificados en condición de pobreza extrema, pobreza moderada o vulnerabilidad. Además, los inmuebles residenciales y los predios comerciales de estratos cuatro, cinco y seis quedarían exceptuados si al menos uno de sus propietarios está inscrito en los grupos A, B o C del Sisbén o del Registro Universal de Ingresos (RUI).

El aumento del ICA para vehículos nuevos y usados

La reforma eleva el impuesto de industria y comercio (ICA) que pagan en Bogotá las empresas dedicadas a comercializar vehículos nuevos y usados. Para los automóviles de combustión convencional, la tarifa pasará de 6,9 a 11 por 1.000; los híbridos tributarán 8 por 1.000 y los eléctricos, 10 por 1.000.

Aunque el gravamen recae sobre las compañías comercializadoras, se advierte que parte del incremento podría trasladarse al valor final de los vehículos. Un automóvil nuevo de $100.000.000 tendría un sobrecosto estimado de $300.000, mientras que un usado de $50.000.000 sumaría alrededor de $150.000.

Día sin carro y sin moto en Bogotá del año 2020 (Colprensa - Álvaro Tavera)
Según Aconautos, el salto del ICA del 6,9 al 11 por 1.000 —un aumento del 59,4 %— amenaza el comercio de vehículos en Bogotá y trasladaría matrículas, ventas y recaudo hacia municipios vecinos - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

“Elevar el ICA del 6,9 al 11 por 1.000 pondría en riesgo la renovación del parque automotor, indispensable para mejorar la calidad del aire y reducir la accidentalidad. Al mismo tiempo, encarecería la operación de los concesionarios y aumentaría el incentivo para matricular vehículos fuera de Bogotá, con la consecuente pérdida de actividad económica y recaudo para la ciudad”, advirtió el presidente ejecutivo de la Asociación Gremial de Concesionarios de Automotores (Aconauto), Pedro Nel Quijano.

Cadena de comercialización de un vehículo en Bogotá

Según el gremio, en la cadena de comercialización de un vehículo en Bogotá, el ICA incide en dos operaciones: primero, en la facturación del importador al concesionario y, después, en la venta del concesionario al comprador final. Esta acumulación amplifica el efecto del aumento tarifario sobre el costo de operar y vender en la ciudad.

Además, “el ICA resulta especialmente gravoso para este sector porque se liquida sobre los ingresos de la actividad, sin considerar si la operación produjo utilidad o pérdida”. Y en negocios de márgenes estrechos y bienes de alto valor, un aumento tarifario puede absorber la rentabilidad y convertir una venta en una operación deficitaria.

Temas Relacionados

Arriendos en BogotáCarlos Fernando GalánReforma TributariaColombia-EconomíaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Camioneta terminó sumergida en la piscina de un conjunto residencial en Valledupar: todo quedó en video

El accidente encendió las alarmas por la presencia habitual de peatones en las zonas comunes; sin embargo, las versiones del caso indican que ninguno de los residentes o visitantes del conjunto resultaron afectados por el hecho

Camioneta terminó sumergida en la piscina de un conjunto residencial en Valledupar: todo quedó en video

Independiente Medellín vs. Santa Fe EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido por la fecha 13 de la Liga BetPlay 2026-II

El estadio Metropolitano de Itagüí será epicentro del duelo entre el “Poderoso” y el “Cardenal” a partir de las 7:00 p. m.

Independiente Medellín vs. Santa Fe EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido por la fecha 13 de la Liga BetPlay 2026-II

Brasil gana terreno en el turismo hacia Colombia: la cifra de visitantes creció 18% y el gasto fue de USD 2.699

La llegada de viajeros de la región mantiene un comportamiento positivo y abre nuevas oportunidades para el turismo colombiano, especialmente por las diferencias en consumo, permanencia y preferencias que muestran los principales mercados emisores

Brasil gana terreno en el turismo hacia Colombia: la cifra de visitantes creció 18% y el gasto fue de USD 2.699

Sebastián Guerra, arquero de Barranquilla F.C., afirmó que su equipo intentará repetir ante América lo mostrado contra Millonarios y Junior

El arquero formado en Atlético Nacional también se refirió a su cobro en la tanda de penales ante el equipo Embajador, y aseguró que no repetirá ese estilo de patear

Sebastián Guerra, arquero de Barranquilla F.C., afirmó que su equipo intentará repetir ante América lo mostrado contra Millonarios y Junior

Capturan a cinco presuntos disidentes de las Farc en San José del Guaviare, entre ellos una coordinadora logística

Una operación conjunta del Ejército, la Policía y la Fiscalía permitió detener a cuatro hombres y a una mujer señalada de cumplir tareas de coordinación dentro de la Estructura 44 Antonio Ricaurte

Capturan a cinco presuntos disidentes de las Farc en San José del Guaviare, entre ellos una coordinadora logística
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

Disidencias de ‘Calarcá’ le habría declarado la guerra a los distribuidores de cerveza y aguardiente en ocho municipios de Antioquia: “Objetivo militar”

Con un desfile de motos, así fue el recibimiento de los féretros de alias Cholo y los otros seis sujetos abatidos durante operativo contra Los Pachenca en Santa Marta

Alias Pinocho estaría escondido en lo alto de la Sierra Nevada: habría sido herido durante el operativo contra Los Pachenca en que se dio de baja a “Cholo”

ENTRETENIMIENTO

María Margarita Giraldo, actriz de ‘Vecinos’, relató cómo un exnovio se quedó con sus ahorros en dólares

María Margarita Giraldo, actriz de ‘Vecinos’, relató cómo un exnovio se quedó con sus ahorros en dólares

“Me parece muy triste”: Luisa Fernanda W cuestionó a quienes buscan separarla de su hermana con comentarios negativos

Guajira, exparticipante del ‘Desafío’, plantea abandonar la competencia de ‘Top Chef VIP’ al ser cuestionada por su apariencia física

Juana Acosta, de 'Medusa', aseguró que migrar a otro país le generó desarraigo: "No es de allá, pero tampoco se siente de acá"

Sebastián Villalobos pidió a sus seguidores respeto tras la decisión de su separación: “No he abandonado a mi hija”

Deportes

Independiente Medellín vs. Santa Fe EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido por la fecha 13 de la Liga BetPlay 2026-II

Independiente Medellín vs. Santa Fe EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido por la fecha 13 de la Liga BetPlay 2026-II

Sebastián Guerra, arquero de Barranquilla F.C., afirmó que su equipo intentará repetir ante América lo mostrado contra Millonarios y Junior

Esta sería la alineación titular de la selección Colombia contra Perú en el último partido amistoso de la fecha FIFA

Hora y dónde ver en Colombia el partido de despedida de Lionel Messi de la selección Argentina contra Benín

Jhon Arias respondió a las críticas tras portar el número 10 en la selección Colombia: “Es un número más”