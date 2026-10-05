Anif señaló que acuerdo de Colombia con el FMI sería una ‘salvación temporal’ para deuda externa del país

Anif estimó que un posible acuerdo con el FMI reduciría el costo del endeudamiento externo colombiano en 290 puntos básicos - crédito @Andeg_Col/X

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La Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) estimó que el posible acuerdo entre Colombia y el Fondo Monetario Internacional (FMI) podría reducir el costo de endeudamiento externo del país hasta en 290 puntos básicos frente a una emisión de deuda en los mercados internacionales. El análisis del centro de pensamiento fue publicado este lunes 5 de octubre y revelado por La República.

El centro de estudios señaló que el acceso a los recursos del organismo multilateral aliviaría las condiciones de financiamiento, en un contexto en el que la deuda neta del país alcanzó el 56% del producto interno bruto (PIB). El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella solicitó el 27 de septiembre la activación de la Línea de Crédito Flexible, mientras evalúa mecanismos de cooperación financiera con el Fondo.

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José Ignacio López, presidente de Anif, advirtió que un eventual acuerdo con el organismo no corregiría por sí mismo el desequilibrio de las cuentas públicas. En diálogo con El Tiempo, el economista subrayó que la brecha entre el gasto y los ingresos del Estado es el problema de fondo, y que esa grieta no desaparece con financiamiento externo.

“Acudir al Fondo no resuelve el problema fiscal. Es apenas un puente en el camino para tratar de encontrar la solución”, afirmó López al diario.

El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella solicitó la Línea de Crédito Flexible mientras la deuda neta del país alcanzó el 56% del PIB. - crédito Johannes P. Christo/REUTERS y Presidencia de Colombia

El informe semanal de Anif, publicado por La República, describió la situación fiscal de Colombia como compleja: el gasto ha crecido a un ritmo superior al de los ingresos, lo que amplió la deuda pública de forma significativa. La ausencia de reformas estructurales también incide en los niveles actuales de endeudamiento.

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El déficit fiscal podría llegar a 9,4% del PIB el próximo año

Para 2025, el cálculo de Anif proyecta un déficit de 7,2% del PIB bajo el ajuste propuesto por el Gobierno. Para el período siguiente, la estimación escala a 9,4% del PIB.

López explicó que el deterioro fiscal tiene una raíz específica: el Gobierno gasta más de lo que recauda, y para cubrir esa diferencia se endeuda, asume mayores cargas por intereses y busca nuevos ingresos tributarios. Los efectos se trasladan a toda la economía a través de tasas de interés más altas, menor inversión y menor generación de empleo.

“Si el país tiene que hacer un ajuste fiscal de todas maneras, tener acceso a recursos más baratos puede hacerlo menos doloroso. La alternativa más difícil es llegar al punto en que nadie quiera prestarle al Gobierno. En ese momento ya no hay forma de suavizar el ajuste”, señaló el presidente de Anif al mismo medio.

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Los fondos de pensiones y bancos están entre los principales acreedores del Estado

José Ignacio López advirtió que el acceso a recursos del organismo multilateral no corrige la brecha entre los gastos y los ingresos del Estado - crédito @ANIFCO/X

El economista advirtió que la falta de corrección puede poner en riesgo la estabilidad macroeconómica. Los países que no corrigen sus desequilibrios, sostuvo, pueden enfrentar inflación elevada o incumplimientos de deuda. Una parte relevante de los acreedores del Estado colombiano está representada por fondos de pensiones, bancos, fiduciarias y aseguradoras.

Sobre la percepción negativa que suele acompañar al FMI, López señaló que se origina en las circunstancias en que los países acuden al organismo: “Es algo parecido a ir donde un médico cuando uno tiene una enfermedad grave”.

La forma del acercamiento entre Colombia y el FMI aún no está definida

El presidente de Anif recordó que la función del Fondo consiste en contribuir a la estabilidad de la economía global y acompañar a los países con dificultades de balanza de pagos o problemas de acceso a financiamiento. Sin embargo, precisó que aún no se conoce si la relación entre Colombia y el organismo derivará en un acuerdo formal, una cooperación financiera o un programa estructurado.

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Colombia ya ha recurrido al FMI en otros momentos de tensión fiscal. Según López, esa relación ayudó al país a atravesar períodos de dificultades, aunque el respaldo externo no reemplaza las medidas que debe adoptar el propio Estado. “Las decisiones sobre cómo ajustar las cuentas deben surgir de las propias convicciones de Colombia”, concluyó el economista en El Tiempo.