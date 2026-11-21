Dumek Turbay, mandatario de la capital bolivarense, se mostró complacido con la masiva presencia de hinchas de Boca Juniors en el Centro Histórico, en la previa de la final de la Copa Sudamericana. (@dumek_turbay/X)

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Miles de hinchas de Boca Juniors eligieron Cartagena como punto de alojamiento y encuentro antes de viajar a Barranquilla para la final de la Copa Conmebol Sudamericana ante Atlético Mineiro, que se disputará este sábado 21 de noviembre a partir de las 5:30 p. m. en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, ahora conocido como Supermetro.

La final continental movilizó a aficionados procedentes de Argentina y de otros países de la región.

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Aunque el partido tendrá lugar en Barranquilla, buena parte de los seguidores del equipo Xeneize optó por hospedarse en Cartagena y viajar por carretera a la capital del Atlántico el mismo día del encuentro o durante las horas previas.

El trayecto entre ambas ciudades demora cerca de una hora y media en automóvil, según la ruta elegida y las condiciones del tránsito.

Esa cercanía permitió que muchos fanáticos combinaran la asistencia al partido con una estadía en uno de los principales destinos turísticos del Caribe colombiano.

La elección de Cartagena se hizo visible en los alrededores del Centro Histórico, las playas y los hoteles de la ciudad, donde se multiplicaron las camisetas azul y oro, las banderas y los cánticos durante los días previos a la definición.

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La ciudad también acogió un banderazo de hinchas de Boca el 19 de noviembre en el sector histórico (Plaza del Reloj), según informaron medios locales y argentinos.

La zona histórica en el sector de la Plaza del Reloj fue el punto donde se congregaron los hinchas Xeneizes que participaron del 'banderazo' previo al encuentro entre Boca Juniors y Atlético Mineiro (Alcaldía de Cartagena de Indias/Facebook)

La conectividad aérea fue uno de los motivos para hospedarse en Cartagena

Uno de los hinchas consultados destacó que la facilidad para conseguir vuelos fue determinante para seleccionar Cartagena como base antes del partido, y valoró las alternativas de ocio disponibles en la ciudad.

“La verdad que es muy linda la ciudad, muy lindo. Y estos últimos días, bueno, llegaron toda la hinchada de Boca. Porque Cartagena, primero los vuelos, hay muchos más vuelos, está más comunicado”, afirmó el seguidor argentino.

Sumado a lo anterior, el hincha Xeneize añadió: “También creo que tiene mucho más turismo y cosas para hacer. Más cosas de noche, islas, paseos, turismo, todo. Barranquilla no hay casi nada”

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Sus palabras reflejan una tendencia entre los visitantes, e incluso en hinchas del equipo rival, que también llegaron a La Heroica.

Otro simpatizante contó que recibió recomendaciones antes de emprender el viaje y que su experiencia en la ciudad reforzó la decisión.

“Yo elegí Cartagena. Bueno, por suerte me, me orientaron y me vine a Cartagena. Y la verdad que no me quiero ir. Voy a ir el sábado a la mañana para Barranquilla, pero termina el partido y me voy a volver para acá”, explicó el viajero argentino.

La Alcaldía de Cartagena compartió un video institucional con algunos de los atractivos turísticos que La Heroica ofrece a los visitantes argentinos que alentarán a Boca Juniors (Alcaldía de Cartagena de Indias/Facebook)

Muchos planean regresar a Cartagena después de la final para completar su estadía en la ciudad y continuar con actividades turísticas antes del retorno a Argentina.

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Playa, vida nocturna y patrimonio histórico marcaron la previa de los fanáticos

Un periodista argentino que viajó a Colombia para cubrir el partido (de parte de AZZ canal de streaming deportivo conducido por Flavio Azzaro) resumió los argumentos que escuchó entre los seguidores de Boca.

“Punto número dos, está a una hora y media en auto de Barranquilla. Punto número tres, en Cartagena hay playa, turismo, noche, joda, chupi. Y Barranquilla es una ciudad más aburrida”, dijo el enviado especial.

La diferencia entre ambas ciudades aparece como un factor recurrente en los testimonios.

Barranquilla concentra la atención deportiva por ser la sede de la final, mientras que Cartagena ofrece a los visitantes una agenda asociada a playas, islas, restaurantes, bares y recorridos por su patrimonio arquitectónico.

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Atractivos turísticos que pesaron en la decisión final de los hinchas argentinos

Los hinchas de Boca Juniors se apoderaron del Centro Histórico de Cartagena, ciudad que los ha acogido en la previa de la gran final de la Copa Sudamericana (Alcaldía de Cartagena)

La Ciudad Amurallada fue uno de los sitios recorridos por el enviado argentino.

Ante la pregunta de uno de los hinchas sobre si había visitado el Fuerte de San Felipe, el periodista respondió: “Estuve de la tarde. Hermosa ciudad Cartagena. Histórica ciudad”.

El Castillo de San Felipe de Barajas, las murallas y el centro histórico forman parte de los atractivos que convocan a turistas nacionales e internacionales, y gracias a la llegada de la hinchada de Boca incrementó el movimiento en el sector turístico durante la previa de la final.

Boca Juniors y Atlético Mineiro definirán el título en el ‘Supermetro’

El club argentino intentará conquistar por tercera vez el torneo, después de los títulos logrados en 2004 y 2005.

Por su parte, Atlético Mineiro buscará su primera consagración en la competencia.

Mientras el estadio prepara la definición, la costa Caribe colombiana recibe a los visitantes que convirtieron la final en una oportunidad para conocer o Cartagena.

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