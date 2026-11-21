Luz Verónica Estrada informó que ya entregó poder al abogado Santiago Trespalacios para que ejerza su defensa (@Veronicaho88/X y @SoyDefensor/X)

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La congresista del Pacto Histórico Luz Verónica Estrada se pronunció por primera vez desde que estalló el escándalo relacionado con la presunta falsificación de documentos académicos. En su cuenta de X, la legisladora informó que ya cuenta con un abogado defensor, que representará sus intereses en las investigaciones que se adelanten en su contra por esos hechos.

Estrada informó que no se pronunciará sobre la situación, por recomendación del equipo de abogados que la asesora.

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“Acabo de otorgar poder a Santiago Trespalacios @SoyDefensor para mi representación. Por recomendación de mi equipo jurídico no me referiré a ninguno de los hechos y estaré atenta al llamado de las autoridades”, precisó la congresista en la publicación.

El jurista también se pronunció en redes. Confirmó que asumió la defensa de la congresista. “Asumimos la defensa de Verónica quien tiene las mismas garantías que tantos otros que han enfrentado procesos judiciales. A ella le hemos recomendado que guarde silencio y que empleemos la energía en prepararnos para actuar en los estrados”, escribió en X.

El Pacto Histórico respondió al mensaje difundido por la representante a la Cámara con un comunicado que ya había emitido, en el que exigió su renuncia por la presunta falsificación de los documentos académicos, entre ellos, uno que certificaba su título como ingeniera de Minas en la Universidad Nacional.

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“Ante la gravedad de los hechos denunciados y las evidencias conocidas públicamente, solicitamos a la congresista presentar su renuncia a la Cámara de Representantes, para que asuma su defensa ante las instancias partidistas y las autoridades competentes, con pleno respeto de la presunción de inocencia y el debido proceso”, se lee en la comunicación oficial de la colectividad.

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